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СМИ: на Украине запустили серийное производство автономных самолетов - РИА Новости, 08.03.2023
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15:24 08.03.2023 (обновлено: 19:11 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/samolety-1856587717.html
СМИ: на Украине запустили серийное производство автономных самолетов
СМИ: на Украине запустили серийное производство автономных самолетов - РИА Новости, 08.03.2023
СМИ: на Украине запустили серийное производство автономных самолетов
Серийное производство самолетов со способностью автономного полета до 3,1 тысячи километров стартовало на Украине, сообщает в среду украинское издание dev.ua. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T15:24
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украина
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Серийное производство самолетов со способностью автономного полета до 3,1 тысячи километров стартовало на Украине, сообщает в среду украинское издание dev.ua.Уточняется, что компания уже заключила соглашение с Министерством обороны на поставку первой партии в украинские войска. Автономные самолеты могут стоить от 250 тысяч до 450 тысяч долларов "в зависимости от начинки".
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украина, технологии, в мире
Украина, Технологии, В мире
СМИ: на Украине запустили серийное производство автономных самолетов

Dev.ua: Киев начал производить самолеты с автономным полетом до 3,1 тысячи километров

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Серийное производство самолетов со способностью автономного полета до 3,1 тысячи километров стартовало на Украине, сообщает в среду украинское издание dev.ua.
«

"На Украине началось серийное производство самолетов со способностью автономного полета до 3100 километров. Автономные самолеты компании AeroDrone прошли сертификацию. Началось их серийное производство", — сообщается на сайте издания со ссылкой на партнера проекта Дмитрия Шимкива.

Уточняется, что компания уже заключила соглашение с Министерством обороны на поставку первой партии в украинские войска. Автономные самолеты могут стоить от 250 тысяч до 450 тысяч долларов "в зависимости от начинки".
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