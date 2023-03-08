https://ria.ru/20230308/samolety-1856587717.html

СМИ: на Украине запустили серийное производство автономных самолетов

СМИ: на Украине запустили серийное производство автономных самолетов - РИА Новости, 08.03.2023

СМИ: на Украине запустили серийное производство автономных самолетов

Серийное производство самолетов со способностью автономного полета до 3,1 тысячи километров стартовало на Украине, сообщает в среду украинское издание dev.ua. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T15:24

2023-03-08T15:24

2023-03-08T19:11

украина

технологии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_0:106:3071:1833_1920x0_80_0_0_848226a07b0d5136a535492c52311c33.jpg

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Серийное производство самолетов со способностью автономного полета до 3,1 тысячи километров стартовало на Украине, сообщает в среду украинское издание dev.ua.Уточняется, что компания уже заключила соглашение с Министерством обороны на поставку первой партии в украинские войска. Автономные самолеты могут стоить от 250 тысяч до 450 тысяч долларов "в зависимости от начинки".

https://ria.ru/20230307/ukraina-1856478273.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, технологии, в мире