https://ria.ru/20230308/samolety-1856587717.html
СМИ: на Украине запустили серийное производство автономных самолетов
СМИ: на Украине запустили серийное производство автономных самолетов - РИА Новости, 08.03.2023
СМИ: на Украине запустили серийное производство автономных самолетов
Серийное производство самолетов со способностью автономного полета до 3,1 тысячи километров стартовало на Украине, сообщает в среду украинское издание dev.ua. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T15:24
2023-03-08T15:24
2023-03-08T19:11
украина
технологии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_0:106:3071:1833_1920x0_80_0_0_848226a07b0d5136a535492c52311c33.jpg
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Серийное производство самолетов со способностью автономного полета до 3,1 тысячи километров стартовало на Украине, сообщает в среду украинское издание dev.ua.Уточняется, что компания уже заключила соглашение с Министерством обороны на поставку первой партии в украинские войска. Автономные самолеты могут стоить от 250 тысяч до 450 тысяч долларов "в зависимости от начинки".
https://ria.ru/20230307/ukraina-1856478273.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_93f70b93f405473174c4182542e53bde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, технологии, в мире
Украина, Технологии, В мире
СМИ: на Украине запустили серийное производство автономных самолетов
Dev.ua: Киев начал производить самолеты с автономным полетом до 3,1 тысячи километров