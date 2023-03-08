https://ria.ru/20230308/rvio-1856515330.html

В РВИО рассказали, для чего Рейган объявил СССР "империей зла"

В РВИО рассказали, для чего Рейган объявил СССР "империей зла" - РИА Новости, 08.03.2023

В РВИО рассказали, для чего Рейган объявил СССР "империей зла"

Президент США Рональд Рейган объявил СССР "империей зла", чтобы обосновать американским обывателям необходимость начать эскалацию гонки вооружений против... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T00:14

2023-03-08T00:14

2023-03-08T00:22

сша

ссср

москва

рональд рейган

джордж лукас

владимир зеленский

российское военно-историческое общество (рвио)

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573747710_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_6d48ed11590cba9dea04cfaad70f41be.jpg

МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Президент США Рональд Рейган объявил СССР "империей зла", чтобы обосновать американским обывателям необходимость начать эскалацию гонки вооружений против Советского Союза и запустить Стратегическую оборонную инициативу, перечеркнувшую предыдущие усилия по разрядке между Москвой и Вашингтоном, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Ровно 40 лет назад, 8 марта 1983 года, Рейган, выступавший в Национальной академии евангелистов, впервые назвал Советский Союз "империей зла". "Будучи известным актёром в прошлом, Рейган намеренно использовал эти слова, чтобы оказать сильное эмоциональное воздействие на общество США и внушить им страх перед Москвой. Так он обосновал начало эскалации новой гонки вооружений, по сути перечеркнув достижения предыдущего американского президента Джимми Картера и политики "разрядки", в рамках которой США и СССР подписали важнейшие договоры СНВ-2 и ПРО", - сказал Мягков. Историк напомнил, что до этого выражение "империя зла" употреблялось по отношению к нацистской Германии: "Это очень похоже на то, как сегодня на Западе сравнивают СССР времён Сталина и Третий рейх". По мнению Мягкова, Рейган изменил вектор политики США по отношению к Москве во многом для удовлетворения интересов крупных американских оружейных корпораций, которые получали огромные доходы из-за обострения холодной войны Клише из фантастических боевиковНаучный директор РВИО отметил, что образ "империи" был выбран Рейганом не случайно: в те годы в мире огромной популярностью пользовалась недавно вышедшая на экраны фантастическая киноэпопея Джорджа Лукаса "Звёздные войны", где положительные герои из Альянса повстанцев противостояли Галактической империи. "Очерняя СССР, президент США удачно использовал данную метафору из кинематографа, которая нашла отклик у неискушенной американской аудитории, не тратя силы на "разжёвывание" проблемы. Буквально через несколько дней после своего выступления Рейган провозгласил так называемую "Стратегическую оборонную инициативу", по которой средства противоракетной обороны должны были развёртываться и на Земле, и в космосе. Эту концепцию даже и называли также, как фильмы Лукаса – "Звездные войны", - пояснил собеседник агентства. Историк добавил, что и последующие американские лидеры не отказывались в своём пропагандистском дискурсе от образа "империи", и даже его "доработали". Так, уже в 2002 году Джордж Буш-младший провозгласил "ось зла", в которую, по его мнению, входили Ирак под руководством Саддама Хуссейна, Иран и КНДР. Шоумены во властиМягков подчеркнул, что сегодня, как и 40 лет назад в США, бывший актёр, а ныне руководитель Украины Владимир Зеленский принимает безответственные решения, прежде всего чтобы "сорвать аплодисменты" своих граждан и западных союзников, не задумываясь о практических последствиях этих шагов для собственной страны. "Приход во власть людей из шоу-бизнеса, не имеющих опыта и профессиональных знаний для управления государством, не сулит ничего хорошего самим странам и обществам, которые их избирают. Такие шоумены не выполняют обязанности главы государства, а играют роль президента, плотно сживаясь со своим "вторым я". Легкомысленный подход Зеленского не ведёт Украину ни к чему, кроме как к затягиванию боевых действий, новым жертвам и разрушениям", - сказал научный руководитель РВИО. Россия - снова "зло"Мягков подчеркнул, что сегодня Россия снова фактически превратилась в западной пропаганде в "империю зла", однако такой откат произошёл не год назад, когда Москва начала спецоперацию на Украине, а гораздо раньше. "На мой взгляд, первым звонком стало 24 марта 1999 года, когда самолёт с тогдашним премьер-министром РФ Евгением Примаковым, направлявшимся в США с официальным визитом, развернулся над Атлантикой, поскольку НАТО объявила о решении бомбить Югославию. Всё окончательно вернулось на круги своя после Мюнхенской речи Владимира Путина, которую он произнёс в 2007 году", - выразил мнение историк. Собеседник агентства отметил, что Россия должна спокойно относиться к подобным громким формулировкам, поскольку единственный шанс перестать быть "злом" в глазах Запада - попасть к нему в "вассальную" зависимость. "Перестать быть "Империей зла" в глазах Запада и в первую очередь Вашингтона мы сможем лишь, пойдя на очередную капитуляцию, как это сделал Горбачёв, провозгласив в 1987 году курс на новое мышление. По сути это мышление заключалось в сдаче геополитических позиций Советского Союза. За эти старания Рейган, приехавший в 1989 году в Москву, милостиво признал, что СССР – больше не империя зла", - напомнил представитель РВИО. По его словам, тогдашнее воздействие западной пропаганды на СССР было настолько сильным, что советское общество и даже часть руководства страны искренне поверило в то, что Советский Союз был "злом", которое нужно в себе искоренить и забыть. "Этим объясняется, что в первые постсоветские годы в руководстве нашей страны работало множество западных ставленников. Даже Рейган не рассчитывал на такой результат. Он и мечтать не мог о развале Союза, стремясь в рамках программы-максимум к серьезному ослаблению СССР и выходу из его сферы влияния стран Восточной Европы", - подчеркнул Мягков.

https://ria.ru/20230124/ssha-1847193219.html

https://ria.ru/20230305/cherchill-1855928620.html

https://ria.ru/20230227/rvio-1854471050.html

https://ria.ru/20230203/krym-1849400845.html

https://ria.ru/20220922/taktika-1818571241.html

сша

ссср

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, ссср, москва, рональд рейган, джордж лукас, владимир зеленский, российское военно-историческое общество (рвио), нато