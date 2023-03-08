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Россию накрыла безработица специалистов виртуальной экономики - РИА Новости, 08.03.2023
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08:00 08.03.2023 (обновлено: 08:16 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/rossiya-1856488181.html
Россию накрыла безработица специалистов виртуальной экономики
Россию накрыла безработица специалистов виртуальной экономики - РИА Новости, 08.03.2023
Россию накрыла безработица специалистов виртуальной экономики
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что январе 2023 года уровень безработицы в России, рассчитанный по методологии Международной организации труда, обновил... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T08:00
2023-03-08T08:16
аналитика
россия
грузия
прибалтика
международная организация труда
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
сила сибири — 2
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Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что январе 2023 года уровень безработицы в России, рассчитанный по методологии Международной организации труда, обновил исторический минимум и составил 3,6%. Но это заявление совершенно неполиткорректно, ненаучно и не учитывает тот факт, что во всем цивилизованном мире известно: антироссийские санкции прекрасно работают, экономика России окончательно разорвана в клочья. Руководству страны надо было бы вспомнить, что с 2014 года против России было введено более 10 000 санкций — больше, чем когда-либо в истории против какой-либо страны, а поэтому какой-то рост чего бы то ни было в России невозможен в принципе.Вместо этого в России продолжили происходить совершенно возмутительные вещи: на пике санкций в 2022-м профицит счета текущих операций обогнал максимум предыдущего года почти в два раза, превысив 223 миллиарда долларов; в начале года Россия установила новый рекорд по выработке электроэнергии; только за январь 2023-го в стране открылось 12 новых крупных производств — от строительства судов до производства лекарств от рака; выдача ипотеки в феврале выросла в 1,5 раза; сельское хозяйство России нахально бьет рекорды; только что была запущена самая протяженная кольцевая линия метро в мире — БКЛ; завершается крупнейшая стройка в сфере трубопроводов среди подобных по всему миру — трубопровод "Сила Сибири — 2"; в ближайшее время будет произведен первый пуск с нового космодрома Восточный, а уже в следующем году прогнозируется рост ВВП на уровне 2,6%.И вот вдобавок ко всему — исторически низкий уровень безработицы.При желании можно найти массу минусов у низкого уровня безработицы. Тут вам и вроде как невысокая производительность труда, и недостаточная маржинальность бизнеса, и вероятность повышения инфляции, и конкуренция за сотрудников, и сложность найти невероятные таланты за копейки, и — о ужас! — необходимость повышать зарплаты.Однако таящую в себе такие ужасные последствия низкую безработицу почему-то очень любят развитые западные страны. В отличие от других коэффициентов и показателей, которыми можно творчески прикрыть любые проблемы и превратить черное в белое и наоборот, уровень безработицы совершенно индифферентен к манипуляциям и бесстрастно показывает реальную ситуацию в экономике страны.Низкий уровень безработицы — это показатель того, что экономика страны на подъеме, инвестиционная активность растет, повышается потребительская активность, увеличиваются возможности экономического роста предприятий. Низкий уровень безработицы положительно влияет на все основные микроэкономические и макроэкономические показатели: уровень прибыли, издержек и рентабельности; уровень инфляции и реальный объем ВНП, размер налоговых пополнений бюджета, уровень и качество жизни населения.По выкладкам лучших мировых экономистов, оптимальным уровнем безработицы является коридор от трех до пяти процентов, и показатели России отлично в него вписываются.Будет ли такой праздник жизни длиться вечно и может ли статься так, что нас скоро накроет высокая безработица, сопровождаемая многокилометровыми очередями в бюро по трудоустройству и за хлебными карточками?Минэкономразвития, Минтруд и ведущие эксперты, как сговорившись, утверждают, что в обозримом будущем в России проблем с безработицей не будет. Наоборот — нас ждет повышение спроса на огромный перечень профессий и специальностей. Работодатели готовятся конкурировать за инженеров, токарей, фрезеровщиков и других станочников, сварщиков и электриков, планируются драки за специалистов по транспортной логистике и хороших управленцев высшего и среднего звена, будут гоняться за IT-специалистами, медицинскими и социальными работниками, будут себя отлично чувствовать специалисты АПК и совершенно разгуляются переводчики с хинди, китайского и арабского языков.При этом, к великому удивлению, в списках горячих вакансий и востребованных специальностей почему-то нет ни единого упоминания мотивационных тренеров, инфобизпродюсеров, видеоблогеров, специалистов по тимбилдингу, NLP-маркетологов, сторис-мейкеров и инфлюенсеров, хотя тысячи подобного рода ценных специалистов решили вместо России поднимать креативную экономику Грузии и Прибалтики.Похоже, что российский рынок труда совершенно не заметил отъезда умов, честей и совестей нашего Отечества.А возможно — мы просто очистились от морока виртуальной экономики и вернулись к простому пониманию того, что нельзя построить экономику на торговле воздухом, тщеславием и обещаниях вечной красоты и быстрого богатства.Сильной стране нужны сильные руки, которые делают реальные вещи.И сейчас они востребованы как никогда.
https://ria.ru/20230307/sanktsii-1856419344.html
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россия
грузия
прибалтика
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Кирилл Стрельников
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Кирилл Стрельников
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аналитика, россия, грузия, прибалтика, международная организация труда, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), сила сибири — 2
Аналитика, Россия, Грузия, Прибалтика, Международная организация труда, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Сила Сибири — 2

Россию накрыла безработица специалистов виртуальной экономики

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
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Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что январе 2023 года уровень безработицы в России, рассчитанный по методологии Международной организации труда, обновил исторический минимум и составил 3,6%. Но это заявление совершенно неполиткорректно, ненаучно и не учитывает тот факт, что во всем цивилизованном мире известно: антироссийские санкции прекрасно работают, экономика России окончательно разорвана в клочья. Руководству страны надо было бы вспомнить, что с 2014 года против России было введено более 10 000 санкций — больше, чем когда-либо в истории против какой-либо страны, а поэтому какой-то рост чего бы то ни было в России невозможен в принципе.
Вместо этого в России продолжили происходить совершенно возмутительные вещи: на пике санкций в 2022-м профицит счета текущих операций обогнал максимум предыдущего года почти в два раза, превысив 223 миллиарда долларов; в начале года Россия установила новый рекорд по выработке электроэнергии; только за январь 2023-го в стране открылось 12 новых крупных производств — от строительства судов до производства лекарств от рака; выдача ипотеки в феврале выросла в 1,5 раза; сельское хозяйство России нахально бьет рекорды; только что была запущена самая протяженная кольцевая линия метро в мире — БКЛ; завершается крупнейшая стройка в сфере трубопроводов среди подобных по всему миру — трубопровод "Сила Сибири — 2"; в ближайшее время будет произведен первый пуск с нового космодрома Восточный, а уже в следующем году прогнозируется рост ВВП на уровне 2,6%.
Президент России Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Путин пословицей прокомментировал антироссийские санкции
7 марта, 15:21
И вот вдобавок ко всему — исторически низкий уровень безработицы.
При желании можно найти массу минусов у низкого уровня безработицы. Тут вам и вроде как невысокая производительность труда, и недостаточная маржинальность бизнеса, и вероятность повышения инфляции, и конкуренция за сотрудников, и сложность найти невероятные таланты за копейки, и — о ужас! — необходимость повышать зарплаты.
Однако таящую в себе такие ужасные последствия низкую безработицу почему-то очень любят развитые западные страны. В отличие от других коэффициентов и показателей, которыми можно творчески прикрыть любые проблемы и превратить черное в белое и наоборот, уровень безработицы совершенно индифферентен к манипуляциям и бесстрастно показывает реальную ситуацию в экономике страны.
Нефтяная качалка в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Россия продолжает снабжать мир нефтью, заявил глава Chevron
6 марта, 18:29
Низкий уровень безработицы — это показатель того, что экономика страны на подъеме, инвестиционная активность растет, повышается потребительская активность, увеличиваются возможности экономического роста предприятий. Низкий уровень безработицы положительно влияет на все основные микроэкономические и макроэкономические показатели: уровень прибыли, издержек и рентабельности; уровень инфляции и реальный объем ВНП, размер налоговых пополнений бюджета, уровень и качество жизни населения.
По выкладкам лучших мировых экономистов, оптимальным уровнем безработицы является коридор от трех до пяти процентов, и показатели России отлично в него вписываются.
Будет ли такой праздник жизни длиться вечно и может ли статься так, что нас скоро накроет высокая безработица, сопровождаемая многокилометровыми очередями в бюро по трудоустройству и за хлебными карточками?
Пункт пропуска Багратионовск в Калининградской области на российско-польской границе - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Товарооборот между ЕС и Россией в 2022 году оказался близок к рекорду
7 марта, 06:23
Минэкономразвития, Минтруд и ведущие эксперты, как сговорившись, утверждают, что в обозримом будущем в России проблем с безработицей не будет. Наоборот — нас ждет повышение спроса на огромный перечень профессий и специальностей. Работодатели готовятся конкурировать за инженеров, токарей, фрезеровщиков и других станочников, сварщиков и электриков, планируются драки за специалистов по транспортной логистике и хороших управленцев высшего и среднего звена, будут гоняться за IT-специалистами, медицинскими и социальными работниками, будут себя отлично чувствовать специалисты АПК и совершенно разгуляются переводчики с хинди, китайского и арабского языков.
При этом, к великому удивлению, в списках горячих вакансий и востребованных специальностей почему-то нет ни единого упоминания мотивационных тренеров, инфобизпродюсеров, видеоблогеров, специалистов по тимбилдингу, NLP-маркетологов, сторис-мейкеров и инфлюенсеров, хотя тысячи подобного рода ценных специалистов решили вместо России поднимать креативную экономику Грузии и Прибалтики.
Похоже, что российский рынок труда совершенно не заметил отъезда умов, честей и совестей нашего Отечества.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Безработица в России обновила исторический минимум
1 марта, 19:04
А возможно — мы просто очистились от морока виртуальной экономики и вернулись к простому пониманию того, что нельзя построить экономику на торговле воздухом, тщеславием и обещаниях вечной красоты и быстрого богатства.
Сильной стране нужны сильные руки, которые делают реальные вещи.
И сейчас они востребованы как никогда.
 
АналитикаРоссияГрузияПрибалтикаМеждународная организация трудаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Сила Сибири — 2
 
 
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