https://ria.ru/20230308/rogov-1856530539.html

В Запорожской области назвали факторы, при которых Киев решится наступать

В Запорожской области назвали факторы, при которых Киев решится наступать - РИА Новости, 08.03.2023

В Запорожской области назвали факторы, при которых Киев решится наступать

Украинские войска могут решиться пойти в наступление на Запорожскую область при наличии трех факторов, одним из которых является появление зеленой... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T07:53

2023-03-08T07:53

2023-03-08T08:01

специальная военная операция на украине

нато

владимир рогов

сергей лавров

дмитрий песков

украина

запорожская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935492_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_602f2c67a6d1c5706fe20ff8f5e2334a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Украинские войска могут решиться пойти в наступление на Запорожскую область при наличии трех факторов, одним из которых является появление зеленой растительности в лесополосах, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Ранее он сообщал, что украинские войска формируют ударную группировку для наступления на освобожденную часть Запорожской области, чтобы выйти к побережью Азовского моря. По его словам, наступление может состояться в конце марта - начале апреля. При этом власти региона заявили о готовности группировки российских войск сдержать наступление противника. "Началу наступления украинских войск предшествует три фактора. Первый - им нужно накопить у наших границ группировку свыше 40 тысяч боевиков, второй - стянуть достаточное количество боевой техники, в том числе поставляемой западными странами, третий - дождаться "зеленки", то есть появление листвы на деревья в лесополосах, что позволит противнику перемещаться и прятать в посадках живую силу и технику", - сказал Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230305/vsu-1855935077.html

https://ria.ru/20230305/zaporozhe-1855970502.html

украина

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нато, владимир рогов, сергей лавров, дмитрий песков, украина, запорожская область, россия