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В Запорожской области назвали факторы, при которых Киев решится наступать - РИА Новости, 08.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:53 08.03.2023 (обновлено: 08:01 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/rogov-1856530539.html
В Запорожской области назвали факторы, при которых Киев решится наступать
В Запорожской области назвали факторы, при которых Киев решится наступать - РИА Новости, 08.03.2023
В Запорожской области назвали факторы, при которых Киев решится наступать
Украинские войска могут решиться пойти в наступление на Запорожскую область при наличии трех факторов, одним из которых является появление зеленой... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T07:53
2023-03-08T08:01
специальная военная операция на украине
нато
владимир рогов
сергей лавров
дмитрий песков
украина
запорожская область
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Украинские войска могут решиться пойти в наступление на Запорожскую область при наличии трех факторов, одним из которых является появление зеленой растительности в лесополосах, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Ранее он сообщал, что украинские войска формируют ударную группировку для наступления на освобожденную часть Запорожской области, чтобы выйти к побережью Азовского моря. По его словам, наступление может состояться в конце марта - начале апреля. При этом власти региона заявили о готовности группировки российских войск сдержать наступление противника. "Началу наступления украинских войск предшествует три фактора. Первый - им нужно накопить у наших границ группировку свыше 40 тысяч боевиков, второй - стянуть достаточное количество боевой техники, в том числе поставляемой западными странами, третий - дождаться "зеленки", то есть появление листвы на деревья в лесополосах, что позволит противнику перемещаться и прятать в посадках живую силу и технику", - сказал Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230305/vsu-1855935077.html
https://ria.ru/20230305/zaporozhe-1855970502.html
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запорожская область
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нато, владимир рогов, сергей лавров, дмитрий песков, украина, запорожская область, россия
Специальная военная операция на Украине, НАТО, Владимир Рогов, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Украина, Запорожская область, Россия
В Запорожской области назвали факторы, при которых Киев решится наступать

Член ГСА Рогов назвал три фактора, при которых Киев может решиться на наступление

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Украинские войска могут решиться пойти в наступление на Запорожскую область при наличии трех факторов, одним из которых является появление зеленой растительности в лесополосах, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Ранее он сообщал, что украинские войска формируют ударную группировку для наступления на освобожденную часть Запорожской области, чтобы выйти к побережью Азовского моря. По его словам, наступление может состояться в конце марта - начале апреля. При этом власти региона заявили о готовности группировки российских войск сдержать наступление противника.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
Рогов: Киев перебросил в Запорожье солдат, прошедших обучение в Британии
5 марта, 10:18
"Началу наступления украинских войск предшествует три фактора. Первый - им нужно накопить у наших границ группировку свыше 40 тысяч боевиков, второй - стянуть достаточное количество боевой техники, в том числе поставляемой западными странами, третий - дождаться "зеленки", то есть появление листвы на деревья в лесополосах, что позволит противнику перемещаться и прятать в посадках живую силу и технику", - сказал Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Вид на Запорожье, Украина - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
Город Запорожье вернет статус столицы после освобождения, заявил Рогов
5 марта, 15:19
 
Специальная военная операция на УкраинеНАТОВладимир РоговСергей ЛавровДмитрий ПесковУкраинаЗапорожская областьРоссия
 
 
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