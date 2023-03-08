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Разведка США оценила вероятность прямого военного конфликта с Россией - РИА Новости, 08.03.2023
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18:48 08.03.2023 (обновлено: 21:05 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/razvedka-1856615948.html
Разведка США оценила вероятность прямого военного конфликта с Россией
Разведка США оценила вероятность прямого военного конфликта с Россией - РИА Новости, 08.03.2023
Разведка США оценила вероятность прямого военного конфликта с Россией
Американская разведка считает, что Россия не хочет прямого военного конфликта с западными странами, но риски эскалации на Украине все равно высоки, говорится в... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T18:48
2023-03-08T21:05
сша
нато
россия
в мире
украина
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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Американская разведка считает, что Россия не хочет прямого военного конфликта с западными странами, но риски эскалации на Украине все равно высоки, говорится в ежегодной оценке угроз, опубликованной спецслужбами США."Россия, вероятно, не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО, но есть потенциал, что такое случится", - говорится в документе.Российское руководство, по мнению разведсообщества, до сих пор избегало действий, которые бы вели к расширению конфликта на Украине за пределы границ этой страны. "Но риски эскалации остаются значительными", - сказано в документе.
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сша, нато, россия, в мире, украина
США, НАТО, Россия, В мире, Украина
Разведка США оценила вероятность прямого военного конфликта с Россией

Национальная разведка США считает, что Россия не желает прямого военного конфликта с НАТО

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Американская разведка считает, что Россия не хочет прямого военного конфликта с западными странами, но риски эскалации на Украине все равно высоки, говорится в ежегодной оценке угроз, опубликованной спецслужбами США.
"Россия, вероятно, не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО, но есть потенциал, что такое случится", - говорится в документе.
Российское руководство, по мнению разведсообщества, до сих пор избегало действий, которые бы вели к расширению конфликта на Украине за пределы границ этой страны. "Но риски эскалации остаются значительными", - сказано в документе.
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