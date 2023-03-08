https://ria.ru/20230308/razvedka-1856615948.html
Разведка США оценила вероятность прямого военного конфликта с Россией
Разведка США оценила вероятность прямого военного конфликта с Россией - РИА Новости, 08.03.2023
Разведка США оценила вероятность прямого военного конфликта с Россией
Американская разведка считает, что Россия не хочет прямого военного конфликта с западными странами, но риски эскалации на Украине все равно высоки, говорится в... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T18:48
2023-03-08T18:48
2023-03-08T21:05
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украина
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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Американская разведка считает, что Россия не хочет прямого военного конфликта с западными странами, но риски эскалации на Украине все равно высоки, говорится в ежегодной оценке угроз, опубликованной спецслужбами США."Россия, вероятно, не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО, но есть потенциал, что такое случится", - говорится в документе.Российское руководство, по мнению разведсообщества, до сих пор избегало действий, которые бы вели к расширению конфликта на Украине за пределы границ этой страны. "Но риски эскалации остаются значительными", - сказано в документе.
https://ria.ru/20230217/bezopasnost-1852780515.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, нато, россия, в мире, украина
США, НАТО, Россия, В мире, Украина
Разведка США оценила вероятность прямого военного конфликта с Россией
Национальная разведка США считает, что Россия не желает прямого военного конфликта с НАТО