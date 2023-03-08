https://ria.ru/20230308/razvedka-1856615948.html

Разведка США оценила вероятность прямого военного конфликта с Россией

Разведка США оценила вероятность прямого военного конфликта с Россией - РИА Новости, 08.03.2023

Разведка США оценила вероятность прямого военного конфликта с Россией

Американская разведка считает, что Россия не хочет прямого военного конфликта с западными странами, но риски эскалации на Украине все равно высоки, говорится в... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T18:48

2023-03-08T18:48

2023-03-08T21:05

сша

нато

россия

в мире

украина

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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Американская разведка считает, что Россия не хочет прямого военного конфликта с западными странами, но риски эскалации на Украине все равно высоки, говорится в ежегодной оценке угроз, опубликованной спецслужбами США."Россия, вероятно, не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО, но есть потенциал, что такое случится", - говорится в документе.Российское руководство, по мнению разведсообщества, до сих пор избегало действий, которые бы вели к расширению конфликта на Украине за пределы границ этой страны. "Но риски эскалации остаются значительными", - сказано в документе.

https://ria.ru/20230217/bezopasnost-1852780515.html

сша

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, нато, россия, в мире, украина