https://ria.ru/20230308/pvo-1856635280.html

В Херсонской области усилят систему противовоздушной обороны

В Херсонской области усилят систему противовоздушной обороны - РИА Новости, 08.03.2023

В Херсонской области усилят систему противовоздушной обороны

В Херсонской области укрепляют систему противовоздушной обороны для сокращения обстрелов со стороны Украины, заявил врио главы региона Владимир Сальдо в эфире... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T21:19

2023-03-08T21:19

2023-03-08T22:10

специальная военная операция на украине

херсонская область

украина

вооруженные силы украины

владимир сальдо

в мире

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар — РИА Новости. В Херсонской области укрепляют систему противовоздушной обороны для сокращения обстрелов со стороны Украины, заявил врио главы региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Таврия".По словам Сальдо, специальное подразделение ПВО занимается дезактивацией снарядов, в том числе выпущенных украинскими военными из РСЗО HIMARS. Он подчеркнул, что ВСУ продолжают обстрел мирного населения по указке западных "партнеров".Кроме того, врио губернатора анонсировал усиление контроля на блокпостах в целях безопасности и недопущения проникновения людей со "злыми намерениями". Он подчеркнул, что попытки злоумышленников попасть на территорию Херсонской области будут жестко пресекаться.При этом Сальдо заверил, что в регионе выстроили глубоко эшелонированную систему обороны.Херсонская область стала российским регионом по итогам референдума, на котором 87,05 процента проголосовавших поддержали присоединение к России. Киев не признает легитимность этого голосования и продолжает обстреливать территорию.Сейчас под контролем России находится 75 процентов региона, украинские войска занимают правобережную часть области, включая ее центр — город Херсон.

https://ria.ru/20230308/spetsoperatsiya-1856581116.html

https://ria.ru/20230308/artilleristy-1856542943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

херсонская область , украина, вооруженные силы украины, владимир сальдо, в мире, россия