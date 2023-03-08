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В Херсонской области усилят систему противовоздушной обороны - РИА Новости, 08.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:19 08.03.2023 (обновлено: 22:10 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/pvo-1856635280.html
В Херсонской области усилят систему противовоздушной обороны
В Херсонской области усилят систему противовоздушной обороны - РИА Новости, 08.03.2023
В Херсонской области усилят систему противовоздушной обороны
В Херсонской области укрепляют систему противовоздушной обороны для сокращения обстрелов со стороны Украины, заявил врио главы региона Владимир Сальдо в эфире... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T21:19
2023-03-08T22:10
специальная военная операция на украине
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
владимир сальдо
в мире
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар — РИА Новости. В Херсонской области укрепляют систему противовоздушной обороны для сокращения обстрелов со стороны Украины, заявил врио главы региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Таврия".По словам Сальдо, специальное подразделение ПВО занимается дезактивацией снарядов, в том числе выпущенных украинскими военными из РСЗО HIMARS. Он подчеркнул, что ВСУ продолжают обстрел мирного населения по указке западных "партнеров".Кроме того, врио губернатора анонсировал усиление контроля на блокпостах в целях безопасности и недопущения проникновения людей со "злыми намерениями". Он подчеркнул, что попытки злоумышленников попасть на территорию Херсонской области будут жестко пресекаться.При этом Сальдо заверил, что в регионе выстроили глубоко эшелонированную систему обороны.Херсонская область стала российским регионом по итогам референдума, на котором 87,05 процента проголосовавших поддержали присоединение к России. Киев не признает легитимность этого голосования и продолжает обстреливать территорию.Сейчас под контролем России находится 75 процентов региона, украинские войска занимают правобережную часть области, включая ее центр — город Херсон.
https://ria.ru/20230308/spetsoperatsiya-1856581116.html
https://ria.ru/20230308/artilleristy-1856542943.html
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херсонская область , украина, вооруженные силы украины, владимир сальдо, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо, В мире, Россия
В Херсонской области усилят систему противовоздушной обороны

Сальдо: в Херсонской области усилят систему ПВО, чтобы минимизировать обстрелы региона

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие России в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие России в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие России в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар — РИА Новости. В Херсонской области укрепляют систему противовоздушной обороны для сокращения обстрелов со стороны Украины, заявил врио главы региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Таврия".
«
"Эта система усиливается, чтобы минимизировать элемент воздействия и точного попадания в какие-то объекты", — сказал он.
По словам Сальдо, специальное подразделение ПВО занимается дезактивацией снарядов, в том числе выпущенных украинскими военными из РСЗО HIMARS. Он подчеркнул, что ВСУ продолжают обстрел мирного населения по указке западных "партнеров".
Кроме того, врио губернатора анонсировал усиление контроля на блокпостах в целях безопасности и недопущения проникновения людей со "злыми намерениями". Он подчеркнул, что попытки злоумышленников попасть на территорию Херсонской области будут жестко пресекаться.
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При этом Сальдо заверил, что в регионе выстроили глубоко эшелонированную систему обороны.
Херсонская область стала российским регионом по итогам референдума, на котором 87,05 процента проголосовавших поддержали присоединение к России. Киев не признает легитимность этого голосования и продолжает обстреливать территорию.
Сейчас под контролем России находится 75 процентов региона, украинские войска занимают правобережную часть области, включая ее центр — город Херсон.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир СальдоВ миреРоссия
 
 
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