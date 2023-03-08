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Российские военные на линии фронта берегут женщин, заявил Путин - РИА Новости, 08.03.2023
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15:24 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/putin-1856587826.html
Российские военные на линии фронта берегут женщин, заявил Путин
Российские военные на линии фронта берегут женщин, заявил Путин - РИА Новости, 08.03.2023
Российские военные на линии фронта берегут женщин, заявил Путин
Российские военные, находящиеся в зоне специальной военной операции на Украине благодарны российским женщинам и бережно к ним относятся, заявил президент РФ... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T15:24
2023-03-08T15:24
общество
украина
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские военные, находящиеся в зоне специальной военной операции на Украине благодарны российским женщинам и бережно к ним относятся, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в среду вручил государственные награды россиянкам за выдающиеся заслуги, среди награжденных - многодетные матери и медицинские работники. "Я знаю, что ребята и на линии фронта поздравляют своих женщин, бережно к ним относятся и очень благодарны за ту помощь, которая оказывается тем, кто в ней нуждается. Вам спасибо большое", - сказал Путин во время общения с участницами церемонии.
https://ria.ru/20230308/putin-1856570698.html
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общество, украина, россия, владимир путин
Общество, Украина, Россия, Владимир Путин
Российские военные на линии фронта берегут женщин, заявил Путин

Путин: российские военные на линии фронта благодарят женщин, берегут их

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград по случаю Международного женского дня
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград по случаю Международного женского дня - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград по случаю Международного женского дня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские военные, находящиеся в зоне специальной военной операции на Украине благодарны российским женщинам и бережно к ним относятся, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду вручил государственные награды россиянкам за выдающиеся заслуги, среди награжденных - многодетные матери и медицинские работники.
"Я знаю, что ребята и на линии фронта поздравляют своих женщин, бережно к ним относятся и очень благодарны за ту помощь, которая оказывается тем, кто в ней нуждается. Вам спасибо большое", - сказал Путин во время общения с участницами церемонии.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград по случаю Международного женского дня - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Путин назвал женщин-врачей, которые работают в Донбассе, настоящими героями
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