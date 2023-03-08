https://ria.ru/20230308/putin-1856587826.html

Российские военные на линии фронта берегут женщин, заявил Путин

Российские военные на линии фронта берегут женщин, заявил Путин - РИА Новости, 08.03.2023

Российские военные на линии фронта берегут женщин, заявил Путин

Российские военные, находящиеся в зоне специальной военной операции на Украине благодарны российским женщинам и бережно к ним относятся, заявил президент РФ... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T15:24

2023-03-08T15:24

2023-03-08T15:24

общество

украина

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские военные, находящиеся в зоне специальной военной операции на Украине благодарны российским женщинам и бережно к ним относятся, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в среду вручил государственные награды россиянкам за выдающиеся заслуги, среди награжденных - многодетные матери и медицинские работники. "Я знаю, что ребята и на линии фронта поздравляют своих женщин, бережно к ним относятся и очень благодарны за ту помощь, которая оказывается тем, кто в ней нуждается. Вам спасибо большое", - сказал Путин во время общения с участницами церемонии.

https://ria.ru/20230308/putin-1856570698.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, украина, россия, владимир путин