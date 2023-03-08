https://ria.ru/20230308/putin-1856586233.html

Путин наведет справки о здоровье военкора, которая сбежала из больницы

Путин наведет справки о здоровье военкора, которая сбежала из больницы - РИА Новости, 08.03.2023

Путин наведет справки о здоровье военкора, которая сбежала из больницы

Президент РФ Владимир Путин во время общения с участницами вручения государственных наград россиянкам за выдающиеся заслуги в Кремле в среду пообещал навести... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T15:11

2023-03-08T15:11

2023-03-08T18:47

общество

россия

украина

владимир путин

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время общения с участницами вручения государственных наград россиянкам за выдающиеся заслуги в Кремле в среду пообещал навести "справочки" о здоровье военного корреспондента Влады Луговской. Во время общения с участниками церемонии Путин удивился, зачем Луговская, получившая ранение в зоне военной спецоперации на Украине, сбежала из больницы. Луговская постаралась успокоить президента, сказав, что с ее здоровьем уже все в порядке, но Путин пообещал узнать подробнее о ее состоянии. "Тем не менее я наведу справочки о вашем здоровье", - пошутил Путин. Путин 8 марта вручил государственные награды россиянкам за выдающиеся заслуги, среди награжденных - многодетные матери и медицинские работники.

https://ria.ru/20230308/putin-1856584315.html

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россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, украина, владимир путин