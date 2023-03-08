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Путин наведет справки о здоровье военкора, которая сбежала из больницы - РИА Новости, 08.03.2023
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15:11 08.03.2023 (обновлено: 18:47 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/putin-1856586233.html
Путин наведет справки о здоровье военкора, которая сбежала из больницы
Путин наведет справки о здоровье военкора, которая сбежала из больницы - РИА Новости, 08.03.2023
Путин наведет справки о здоровье военкора, которая сбежала из больницы
Президент РФ Владимир Путин во время общения с участницами вручения государственных наград россиянкам за выдающиеся заслуги в Кремле в среду пообещал навести... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T15:11
2023-03-08T18:47
общество
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время общения с участницами вручения государственных наград россиянкам за выдающиеся заслуги в Кремле в среду пообещал навести "справочки" о здоровье военного корреспондента Влады Луговской. Во время общения с участниками церемонии Путин удивился, зачем Луговская, получившая ранение в зоне военной спецоперации на Украине, сбежала из больницы. Луговская постаралась успокоить президента, сказав, что с ее здоровьем уже все в порядке, но Путин пообещал узнать подробнее о ее состоянии. "Тем не менее я наведу справочки о вашем здоровье", - пошутил Путин. Путин 8 марта вручил государственные награды россиянкам за выдающиеся заслуги, среди награжденных - многодетные матери и медицинские работники.
https://ria.ru/20230308/putin-1856584315.html
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общество, россия, украина, владимир путин
Общество, Россия, Украина, Владимир Путин
Путин наведет справки о здоровье военкора, которая сбежала из больницы

Путин пообещал навести справки о здоровье военкора Луговской, которая сбежала из больницы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКорреспондент Херсонской областной телерадиокомпании "Таврия" Влада Луговская, награжденная орденом Мужества, выступает на церемонии вручения государственных наград по случаю Международного женского дня
Корреспондент Херсонской областной телерадиокомпании Таврия Влада Луговская, награжденная орденом Мужества, выступает на церемонии вручения государственных наград по случаю Международного женского дня - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Корреспондент Херсонской областной телерадиокомпании "Таврия" Влада Луговская, награжденная орденом Мужества, выступает на церемонии вручения государственных наград по случаю Международного женского дня
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время общения с участницами вручения государственных наград россиянкам за выдающиеся заслуги в Кремле в среду пообещал навести "справочки" о здоровье военного корреспондента Влады Луговской.
Во время общения с участниками церемонии Путин удивился, зачем Луговская, получившая ранение в зоне военной спецоперации на Украине, сбежала из больницы. Луговская постаралась успокоить президента, сказав, что с ее здоровьем уже все в порядке, но Путин пообещал узнать подробнее о ее состоянии.
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