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Путин назвал женщин важнейшей частью русского народа - РИА Новости, 08.03.2023
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15:05 08.03.2023 (обновлено: 17:52 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/putin-1856585350.html
Путин назвал женщин важнейшей частью русского народа
Путин назвал женщин важнейшей частью русского народа - РИА Новости, 08.03.2023
Путин назвал женщин важнейшей частью русского народа
Женщины являются важнейшей частью русского народа, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения в Кремле с участницами вручения государственных наград... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T15:05
2023-03-08T17:52
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Женщины являются важнейшей частью русского народа, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения в Кремле с участницами вручения государственных наград россиянкам за выдающиеся заслуги. "Кто-то из выступавших сказал спасибо большое русскому народу. Я хочу сказать, что вы, вообще женщины страны и есть важнейшая часть русского народа. Вам спасибо большое за вашу работу", - сказал Путин. Путин 8 марта вручил государственные награды россиянкам за выдающиеся заслуги, среди награжденных - многодетные матери и медицинские работники.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин назвал женщин важнейшей частью русского народа

Путин поблагодарил женщин и назвал их важнейшей частью русского народа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин фотографируется с участницами церемонии вручения государственных наград по случаю Международного женского дня
Президент РФ Владимир Путин фотографируется с участницами церемонии вручения государственных наград по случаю Международного женского дня - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин фотографируется с участницами церемонии вручения государственных наград по случаю Международного женского дня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Женщины являются важнейшей частью русского народа, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения в Кремле с участницами вручения государственных наград россиянкам за выдающиеся заслуги.
"Кто-то из выступавших сказал спасибо большое русскому народу. Я хочу сказать, что вы, вообще женщины страны и есть важнейшая часть русского народа. Вам спасибо большое за вашу работу", - сказал Путин.
Путин 8 марта вручил государственные награды россиянкам за выдающиеся заслуги, среди награжденных - многодетные матери и медицинские работники.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград по случаю Международного женского дня - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Путин рассказал об особенности российских женщин
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