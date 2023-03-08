https://ria.ru/20230308/putin-1856585350.html
Путин назвал женщин важнейшей частью русского народа
Путин назвал женщин важнейшей частью русского народа - РИА Новости, 08.03.2023
Путин назвал женщин важнейшей частью русского народа
Женщины являются важнейшей частью русского народа, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения в Кремле с участницами вручения государственных наград... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T15:05
2023-03-08T15:05
2023-03-08T17:52
общество
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856608065_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_fed45144c305fe0289ef4cc7518366cb.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Женщины являются важнейшей частью русского народа, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения в Кремле с участницами вручения государственных наград россиянкам за выдающиеся заслуги. "Кто-то из выступавших сказал спасибо большое русскому народу. Я хочу сказать, что вы, вообще женщины страны и есть важнейшая часть русского народа. Вам спасибо большое за вашу работу", - сказал Путин. Путин 8 марта вручил государственные награды россиянкам за выдающиеся заслуги, среди награжденных - многодетные матери и медицинские работники.
https://ria.ru/20230308/zhenschiny-1856579439.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856608065_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_b1d658f1e2022ffee48e69b8efda5e2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин назвал женщин важнейшей частью русского народа
Путин поблагодарил женщин и назвал их важнейшей частью русского народа
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Женщины являются важнейшей частью русского народа, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения в Кремле с участницами вручения государственных наград россиянкам за выдающиеся заслуги.
"Кто-то из выступавших сказал спасибо большое русскому народу. Я хочу сказать, что вы, вообще женщины страны и есть важнейшая часть русского народа. Вам спасибо большое за вашу работу", - сказал Путин.
Путин 8 марта вручил государственные награды россиянкам за выдающиеся заслуги, среди награжденных - многодетные матери и медицинские работники.
Путин рассказал об особенности российских женщин