https://ria.ru/20230308/putin-1856585350.html

Путин назвал женщин важнейшей частью русского народа

Путин назвал женщин важнейшей частью русского народа - РИА Новости, 08.03.2023

Путин назвал женщин важнейшей частью русского народа

Женщины являются важнейшей частью русского народа, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения в Кремле с участницами вручения государственных наград... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T15:05

2023-03-08T15:05

2023-03-08T17:52

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Женщины являются важнейшей частью русского народа, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения в Кремле с участницами вручения государственных наград россиянкам за выдающиеся заслуги. "Кто-то из выступавших сказал спасибо большое русскому народу. Я хочу сказать, что вы, вообще женщины страны и есть важнейшая часть русского народа. Вам спасибо большое за вашу работу", - сказал Путин. Путин 8 марта вручил государственные награды россиянкам за выдающиеся заслуги, среди награжденных - многодетные матери и медицинские работники.

https://ria.ru/20230308/zhenschiny-1856579439.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин