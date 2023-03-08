https://ria.ru/20230308/putin-1856584315.html
Путин пообщался с матерью-героиней
Путин пообщался с матерью-героиней - РИА Новости, 08.03.2023
Путин пообщался с матерью-героиней
Президент России Владимир Путин удивился, как одной из награжденных россиянок удается справляться с 13 детьми. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T15:02
2023-03-08T15:02
2023-03-08T18:45
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин удивился, как одной из награжденных россиянок удается справляться с 13 детьми. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в Кремле в честь Международного женского дня вручил государственные награды россиянкам за выдающиеся заслуги, среди награжденных - многодетные матери и медицинские работники. Кроме того, были присвоены звания заслуженных работников в ряде отраслей - медицина, ракетно-космическая промышленность, сельское хозяйство, соцзащита, текстильная и легкая промышленность, транспорт. "У вас 13 детей? Как вы с ними справляетесь? Я не понимаю", - признался президент многодетной матери, которая получила звание "Мать-героиня". Президент России также поинтересовался, чем занимается отец семейства и где живет семья.
https://ria.ru/20230308/zhenschiny-1856579439.html
https://ria.ru/20230308/obschestvo-1856575635.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин пообщался с матерью-героиней
Путин удивился, как одной из награжденных россиянок удается справляться с 13 детьми
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин удивился, как одной из награжденных россиянок удается справляться с 13 детьми.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в Кремле в честь Международного женского дня вручил государственные награды россиянкам за выдающиеся заслуги, среди награжденных - многодетные матери и медицинские работники. Кроме того, были присвоены звания заслуженных работников в ряде отраслей - медицина, ракетно-космическая промышленность, сельское хозяйство, соцзащита, текстильная и легкая промышленность, транспорт.
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"У вас 13 детей? Как вы с ними справляетесь? Я не понимаю", - признался президент многодетной матери, которая получила звание "Мать-героиня".
Президент России также поинтересовался, чем занимается отец семейства и где живет семья.
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