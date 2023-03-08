https://ria.ru/20230308/putin-1856584315.html

Путин пообщался с матерью-героиней

Путин пообщался с матерью-героиней - РИА Новости, 08.03.2023

Путин пообщался с матерью-героиней

Президент России Владимир Путин удивился, как одной из награжденных россиянок удается справляться с 13 детьми. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T15:02

2023-03-08T15:02

2023-03-08T18:45

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин удивился, как одной из награжденных россиянок удается справляться с 13 детьми. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в Кремле в честь Международного женского дня вручил государственные награды россиянкам за выдающиеся заслуги, среди награжденных - многодетные матери и медицинские работники. Кроме того, были присвоены звания заслуженных работников в ряде отраслей - медицина, ракетно-космическая промышленность, сельское хозяйство, соцзащита, текстильная и легкая промышленность, транспорт. "У вас 13 детей? Как вы с ними справляетесь? Я не понимаю", - признался президент многодетной матери, которая получила звание "Мать-героиня". Президент России также поинтересовался, чем занимается отец семейства и где живет семья.

https://ria.ru/20230308/zhenschiny-1856579439.html

https://ria.ru/20230308/obschestvo-1856575635.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин