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Путин призвал объединить усилия для поддержки семей погибших военных - РИА Новости, 08.03.2023
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14:57 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/putin-1856583373.html
Путин призвал объединить усилия для поддержки семей погибших военных
Путин призвал объединить усилия для поддержки семей погибших военных - РИА Новости, 08.03.2023
Путин призвал объединить усилия для поддержки семей погибших военных
Президент России Владимир Путин призвал объединять усилия в работе по поддержке семей погибших участников спецоперации. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T14:57
2023-03-08T14:57
россия
украина
владимир путин
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал объединять усилия в работе по поддержке семей погибших участников спецоперации. Глава государства в среду в Кремле вручил государственные награды россиянкам за выдающиеся заслуги. "Сейчас вот создаем этот государственный фонд, который вы наверняка знаете. Надо объединять усилия всех в этом направлении. Обязательно", - сказал Путин во время общения после церемонии. В конце февраля, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, президент РФ заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине. Как заявил 1 марта премьер-министр Михаил Мишустин, работа по формированию фонда уже началась.
https://ria.ru/20230308/obschestvo-1856575635.html
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россия, украина, владимир путин, михаил мишустин, общество
Россия, Украина, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Общество
Путин призвал объединить усилия для поддержки семей погибших военных

Путин призвал объединять усилия для поддержки семей погибших участников спецоперации

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал объединять усилия в работе по поддержке семей погибших участников спецоперации.
Глава государства в среду в Кремле вручил государственные награды россиянкам за выдающиеся заслуги.
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"Сейчас вот создаем этот государственный фонд, который вы наверняка знаете. Надо объединять усилия всех в этом направлении. Обязательно", - сказал Путин во время общения после церемонии.
В конце февраля, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, президент РФ заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине. Как заявил 1 марта премьер-министр Михаил Мишустин, работа по формированию фонда уже началась.
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РоссияУкраинаВладимир ПутинМихаил МишустинОбщество
 
 
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