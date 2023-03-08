https://ria.ru/20230308/putin-1856583373.html

Путин призвал объединить усилия для поддержки семей погибших военных

Путин призвал объединить усилия для поддержки семей погибших военных - РИА Новости, 08.03.2023

Путин призвал объединить усилия для поддержки семей погибших военных

Президент России Владимир Путин призвал объединять усилия в работе по поддержке семей погибших участников спецоперации. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T14:57

2023-03-08T14:57

2023-03-08T14:57

россия

украина

владимир путин

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал объединять усилия в работе по поддержке семей погибших участников спецоперации. Глава государства в среду в Кремле вручил государственные награды россиянкам за выдающиеся заслуги. "Сейчас вот создаем этот государственный фонд, который вы наверняка знаете. Надо объединять усилия всех в этом направлении. Обязательно", - сказал Путин во время общения после церемонии. В конце февраля, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, президент РФ заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине. Как заявил 1 марта премьер-министр Михаил Мишустин, работа по формированию фонда уже началась.

https://ria.ru/20230308/obschestvo-1856575635.html

https://ria.ru/20230221/podderzhka-1853386526.html

россия

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, владимир путин, михаил мишустин, общество