Путин назвал женщин-врачей, которые работают в Донбассе, настоящими героями
Президент Путин назвал женщин-врачей, которые работают в Донбассе, настоящими героями
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград по случаю Международного женского дня
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград по случаю Международного женского дня
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал настоящими героями женщин-врачей, которые работают в Донбассе, он также особо отметил труд женщин, занятых на производствах, женщин - военных корреспондентов, учителей, культурных работников.
"Настоящие герои - женщины-врачи, медицинские работники, в том числе в Донбассе и Новороссии... В здравоохранении, в сфере социального обслуживания всегда востребованы качества, присущие женской душе", - сказал Путин на церемонии вручения государственных наград выдающимся женщинам России, которая проходит в Кремле.
Глава государства поблагодарил всех, кто отдает свои силы, энергию и знания этой работе. Он также особо отметил самоотверженность военных медсестер.
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"Хочу выразить признательность всем отважным женщинам, избравшим для себя путь военных корреспондентов. Огромная роль принадлежит женщинам, которые трудятся в высокотехнологичных отраслях производства, на сложных производствах, в том числе напрямую связанных с обороноспособностью нашей страны", - добавил Путин.
Он также отметил труд женщин, которые трудятся в системе образования, и тех, кто занимается сбережением культурного наследия.