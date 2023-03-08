https://ria.ru/20230308/putin-1856570698.html

Путин назвал женщин-врачей, которые работают в Донбассе, настоящими героями

Путин назвал женщин-врачей, которые работают в Донбассе, настоящими героями - РИА Новости, 08.03.2023

Путин назвал женщин-врачей, которые работают в Донбассе, настоящими героями

Президент РФ Владимир Путин назвал настоящими героями женщин-врачей, которые работают в Донбассе, он также особо отметил труд женщин, занятых на производствах,... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T13:14

2023-03-08T13:14

2023-03-08T18:08

общество

донбасс

владимир путин

россия

новороссия

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал настоящими героями женщин-врачей, которые работают в Донбассе, он также особо отметил труд женщин, занятых на производствах, женщин - военных корреспондентов, учителей, культурных работников."Настоящие герои - женщины-врачи, медицинские работники, в том числе в Донбассе и Новороссии... В здравоохранении, в сфере социального обслуживания всегда востребованы качества, присущие женской душе", - сказал Путин на церемонии вручения государственных наград выдающимся женщинам России, которая проходит в Кремле.Глава государства поблагодарил всех, кто отдает свои силы, энергию и знания этой работе. Он также особо отметил самоотверженность военных медсестер.Он также отметил труд женщин, которые трудятся в системе образования, и тех, кто занимается сбережением культурного наследия.

https://ria.ru/20230308/zhenschiny-1856572561.html

https://ria.ru/20230308/nagrady-1856571049.html

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россия

новороссия

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Дарья Буймова

общество, донбасс, владимир путин, россия, новороссия