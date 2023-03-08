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Путин назвал женщин-врачей, которые работают в Донбассе, настоящими героями - РИА Новости, 08.03.2023
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13:14 08.03.2023 (обновлено: 18:08 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/putin-1856570698.html
Путин назвал женщин-врачей, которые работают в Донбассе, настоящими героями
Путин назвал женщин-врачей, которые работают в Донбассе, настоящими героями - РИА Новости, 08.03.2023
Путин назвал женщин-врачей, которые работают в Донбассе, настоящими героями
Президент РФ Владимир Путин назвал настоящими героями женщин-врачей, которые работают в Донбассе, он также особо отметил труд женщин, занятых на производствах,... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T13:14
2023-03-08T18:08
общество
донбасс
владимир путин
россия
новороссия
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал настоящими героями женщин-врачей, которые работают в Донбассе, он также особо отметил труд женщин, занятых на производствах, женщин - военных корреспондентов, учителей, культурных работников."Настоящие герои - женщины-врачи, медицинские работники, в том числе в Донбассе и Новороссии... В здравоохранении, в сфере социального обслуживания всегда востребованы качества, присущие женской душе", - сказал Путин на церемонии вручения государственных наград выдающимся женщинам России, которая проходит в Кремле.Глава государства поблагодарил всех, кто отдает свои силы, энергию и знания этой работе. Он также особо отметил самоотверженность военных медсестер.Он также отметил труд женщин, которые трудятся в системе образования, и тех, кто занимается сбережением культурного наследия.
https://ria.ru/20230308/zhenschiny-1856572561.html
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общество, донбасс, владимир путин, россия, новороссия
Общество, Донбасс, Владимир Путин, Россия, Новороссия
Путин назвал женщин-врачей, которые работают в Донбассе, настоящими героями

Президент Путин назвал женщин-врачей, которые работают в Донбассе, настоящими героями

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград по случаю Международного женского дня
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград по случаю Международного женского дня - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград по случаю Международного женского дня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал настоящими героями женщин-врачей, которые работают в Донбассе, он также особо отметил труд женщин, занятых на производствах, женщин - военных корреспондентов, учителей, культурных работников.
"Настоящие герои - женщины-врачи, медицинские работники, в том числе в Донбассе и Новороссии... В здравоохранении, в сфере социального обслуживания всегда востребованы качества, присущие женской душе", - сказал Путин на церемонии вручения государственных наград выдающимся женщинам России, которая проходит в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премий в области науки и инноваций молодым учёным за 2022 год - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
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Вчера, 13:25
Глава государства поблагодарил всех, кто отдает свои силы, энергию и знания этой работе. Он также особо отметил самоотверженность военных медсестер.
«
"Хочу выразить признательность всем отважным женщинам, избравшим для себя путь военных корреспондентов. Огромная роль принадлежит женщинам, которые трудятся в высокотехнологичных отраслях производства, на сложных производствах, в том числе напрямую связанных с обороноспособностью нашей страны", - добавил Путин.
Он также отметил труд женщин, которые трудятся в системе образования, и тех, кто занимается сбережением культурного наследия.
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