https://ria.ru/20230308/putin-1856570461.html

Россия вновь столкнулась с прямыми угрозами безопасности, заявил Путин

Россия вновь столкнулась с прямыми угрозами безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 08.03.2023

Россия вновь столкнулась с прямыми угрозами безопасности, заявил Путин

Россия в очередной раз столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности, но ее граждане демонстрируют примеры отваги и готовность отстаивать правду, заявил... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T13:13

2023-03-08T13:13

2023-03-08T16:35

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Россия в очередной раз столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности, но ее граждане демонстрируют примеры отваги и готовность отстаивать правду, заявил Владимир Путин во время вручения государственных наград выдающимся россиянкам.Церемония проходит в Кремле в Международный женский день.По словам главы государства, в периоды различных испытаний отчетливо проявляются наилучшие человеческие качества, которые определяются характером российского народа. В нынешних условиях страна снова имеет дело с угрозами безопасности и суверенитету. Тем не менее, как отметил президент, многие люди сегодня демонстрируют отвагу и решимость, а также мужество и готовность бороться за правду, защищать людей и будущее государства.

https://ria.ru/20230308/putin-1856570698.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, общество, владимир путин