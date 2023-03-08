https://ria.ru/20230308/putin-1856570461.html
Россия вновь столкнулась с прямыми угрозами безопасности, заявил Путин
Россия вновь столкнулась с прямыми угрозами безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 08.03.2023
Россия вновь столкнулась с прямыми угрозами безопасности, заявил Путин
Россия в очередной раз столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности, но ее граждане демонстрируют примеры отваги и готовность отстаивать правду, заявил... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T13:13
2023-03-08T13:13
2023-03-08T16:35
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Россия в очередной раз столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности, но ее граждане демонстрируют примеры отваги и готовность отстаивать правду, заявил Владимир Путин во время вручения государственных наград выдающимся россиянкам.Церемония проходит в Кремле в Международный женский день.По словам главы государства, в периоды различных испытаний отчетливо проявляются наилучшие человеческие качества, которые определяются характером российского народа. В нынешних условиях страна снова имеет дело с угрозами безопасности и суверенитету. Тем не менее, как отметил президент, многие люди сегодня демонстрируют отвагу и решимость, а также мужество и готовность бороться за правду, защищать людей и будущее государства.
https://ria.ru/20230308/putin-1856570698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Россия вновь столкнулась с прямыми угрозами безопасности, заявил Путин
Путин: Россия вновь столкнулась с угрозами безопасности
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Россия в очередной раз столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности, но ее граждане демонстрируют примеры отваги и готовность отстаивать правду, заявил Владимир Путин во время вручения государственных наград выдающимся россиянкам.
Церемония проходит в Кремле в Международный женский день.
По словам главы государства, в периоды различных испытаний отчетливо проявляются наилучшие человеческие качества, которые определяются характером российского народа. В нынешних условиях страна снова имеет дело с угрозами безопасности и суверенитету. Тем не менее, как отметил президент, многие люди сегодня демонстрируют отвагу и решимость, а также мужество и готовность бороться за правду, защищать людей и будущее государства.
Путин назвал женщин-врачей, которые работают в Донбассе, настоящими героями