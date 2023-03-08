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Путин 8 марта вручит государственные награды выдающимся женщинам России - РИА Новости, 08.03.2023
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00:08 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/putin-1856514876.html
Путин 8 марта вручит государственные награды выдающимся женщинам России
Путин 8 марта вручит государственные награды выдающимся женщинам России - РИА Новости, 08.03.2023
Путин 8 марта вручит государственные награды выдающимся женщинам России
Президент Владимир Путин 8 марта вручит в Кремле государственные награды выдающимся женщинам России – представительницам различных профессий, сообщила... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T00:08
2023-03-08T00:08
россия
соледар
владимир путин
татьяна васильева (актриса)
русада
школа современной пьесы
международный женский день
общество
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Президент Владимир Путин 8 марта вручит в Кремле государственные награды выдающимся женщинам России – представительницам различных профессий, сообщила пресс-служба Кремля. Как ожидается, глава государства вручит ордена, медали и знаки о присвоении почетных званий за большой вклад в развитие здравоохранения, культуры, образования, промышленного производства и сельского хозяйства, за заслуги в укреплении института семьи и воспитание детей, за мужество и отвагу при исполнении профессионального долга. Одним из последних указов Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Веронику Логинову. Также президент наградил артистку театра "Школа современной пьесы" Татьяну Васильеву орденом Дружбы за плодотворную работу в сфере культуры и искусства. Чуть раньше Путин подписал указ о награждении орденом Мужества раненной в Соледаре военного корреспондента издания Readovka Анастасии Елсуковой. В этот день глава государства также традиционно поздравляет всех россиянок. В прошлом году Путин предложил установить выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для всех семей с низким доходом. Эта форма поддержки сейчас реализуется.
https://ria.ru/20230307/mart-1856364365.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230307/pozdravlenie-1856406205.html
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россия, соледар, владимир путин, татьяна васильева (актриса), русада, школа современной пьесы, международный женский день, общество
Россия, Соледар, Владимир Путин, Татьяна Васильева (актриса), РУСАДА, Школа современной пьесы, Международный женский день, Общество
Путин 8 марта вручит государственные награды выдающимся женщинам России

Путин 8 марта вручит в Кремле государственные награды выдающимся женщинам России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Президент Владимир Путин 8 марта вручит в Кремле государственные награды выдающимся женщинам России – представительницам различных профессий, сообщила пресс-служба Кремля.
Как ожидается, глава государства вручит ордена, медали и знаки о присвоении почетных званий за большой вклад в развитие здравоохранения, культуры, образования, промышленного производства и сельского хозяйства, за заслуги в укреплении института семьи и воспитание детей, за мужество и отвагу при исполнении профессионального долга.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Песков поздравил женщин с 8 Марта
Вчера, 13:08
Одним из последних указов Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Веронику Логинову. Также президент наградил артистку театра "Школа современной пьесы" Татьяну Васильеву орденом Дружбы за плодотворную работу в сфере культуры и искусства.
Чуть раньше Путин подписал указ о награждении орденом Мужества раненной в Соледаре военного корреспондента издания Readovka Анастасии Елсуковой.
В этот день глава государства также традиционно поздравляет всех россиянок. В прошлом году Путин предложил установить выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для всех семей с низким доходом. Эта форма поддержки сейчас реализуется.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Поздравление от космонавтов с 8 марта показывают на экранах ЦППК
Вчера, 14:48
 
РоссияСоледарВладимир ПутинТатьяна Васильева (актриса)РУСАДАШкола современной пьесыМеждународный женский деньОбщество
 
 
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