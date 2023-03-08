https://ria.ru/20230308/putin-1856514729.html

Путин поздравил россиянок с 8 Марта

Путин поздравил россиянок с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2023

Путин поздравил россиянок с 8 Марта

Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем, отдельно отметив женщин-военнослужащих, смелость, решительность и отвага... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T00:05

2023-03-08T00:05

2023-03-08T02:02

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем, отдельно отметив женщин-военнослужащих, смелость, решительность и отвага которых поражают самых закаленных бойцов.Восьмое марта, отметил глава государства, празднуется во многих странах, однако в России его отмечаются с "особой теплотой и смыслом", самыми добрыми и искренними чувствами, поскольку возвышенное к женщине, к материнству, передается россиянами из поколения в поколения.Сегодня, заявил Путин, все россияне выражают любовь и восхищение своим матерям, бабушкам, сестрам, женам, дочерям, подругам, "стремятся порадовать своих самых дорогих и близких, обнять, сказать о том, на что иногда не хватает времени в каждодневной круговерти дел, передать привет и добрые, искренние слова тем, кто верит и ждет дома в пору испытаний и разлуки".Он отметил, что огромное уважение вызывает неизменная ответственность женщин, умение учитывать все детали, все аспекты дела, которыми они занимаются. Отдельные поздравления прозвучали в адрес женщин-военнослужащих, вставших на защиту Родины, врачей, фельдшеров и медсестер, спасающих раненых. Их смелость, отметил глава государства, впечатляет даже опытных бойцов. "В сложные моменты, во времена испытаний, неравнодушие, отзывчивость женского сердца всегда превращается в мощную силу, которая указывает самый правильный, справедливый, нужный образ действий. Так происходит и сейчас", - сказал Путин.Глава государства также отметил поддержку, которую женщины оказывают солдатам и офицерам, отправляя на передовую письма и посылки, делая маскировочные сети и становясь волонтерами в госпиталях."Вы вдохновляете, вселяете веру, помогаете нашим героям, невзирая на расстояния, почувствовать частичку дома. А ваше сострадание, милосердие способны творить - и творят - настоящие чудеса", - добавил Путин, пожелав всем любви, взаимопонимания и душевного тепла.

https://ria.ru/20230307/mart-1856364365.html

https://ria.ru/20230307/mariupol-1856456209.html

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Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта Президент РФ Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта. 2023-03-08T00:05 true PT3M41S

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владимир путин, россия, общество