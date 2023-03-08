https://ria.ru/20230308/puteshestviya-1856468249.html

В туре только девушки. Секреты отличной поездки в компании подруг

В туре только девушки. Секреты отличной поездки в компании подруг - РИА Новости, 08.03.2023

В туре только девушки. Секреты отличной поездки в компании подруг

Утро в спа, день на экскурсии, вечер в ресторане местной кухни, а еще медитации, мастер-классы, фотосессии и экстремальные развлечения — отличная программа для... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T08:00

2023-03-08T08:00

2023-03-08T08:17

туризм

туризм

маршруты - туризм

впечатления - туризм

отдых в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856338724_0:641:1200:1316_1920x0_80_0_0_8fa5d58476cc346762a0c896bb67035a.jpg

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. Утро в спа, день на экскурсии, вечер в ресторане местной кухни, а еще медитации, мастер-классы, фотосессии и экстремальные развлечения — отличная программа для тревел-девичников. Где искать релакс, обрести смысл жизни или даже пострелять из автомата с компанией подруг — в материале РИА Новости.Меняем быт на приключения"Иногда надо отвлечься от работы и быта, вспомнить, что ты не только жена и мать. Идеальный вариант — отправиться с подругами в релакс-поездку или организовать приключение", — считает туристка из Санкт-Петербурга Надежда Шелегина.Типичный тревел-девичник — поездка на спа-курорт. Обязательная часть программы — фотографии с коктейлем у бассейна, массаж, визит к косметологу и экскурсии. Вечером — вкусный ужин, посещение энотек, веселье, разговоры до полуночи. Такие форматы популярны перед свадьбой или в качестве подарка, например, на день рождения."Здесь важно создать доброжелательную атмосферу, показать локации для красивых фото, девочки это любят. Уединение — тоже ценность", — объясняет организатор авторских туров Виолетта Митрофанова.С подругами по РоссииВ последние годы география "женского" отдыха изменилась. "Процент заявок на авторские туры по России максимальный. Наиболее популярны Карелия, Дагестан, Байкал, Алтай, Домбай, Камчатка", — говорит заместитель гендиректора сервиса путешествий "Туту.ру" Сергей Николаев.Среди зарубежных направлений, по его словам, лидируют страны СНГ (в большинстве случаев Узбекистан) и Азии — от Шри-Ланки до Индонезии. Из-за сложностей при получении виз и дороговизны билетов европейские маршруты не востребованы."Чаще всего выбирают Кавказ, Калининград, Турцию", — отмечает Виолетта Митрофанова. А у организатора "Туров со смыслом: путь души" Натальи Минникаевой самые популярные направления — Байкал и Алтай.Сейчас в тренде необычные форматы девичников, добавляет Николаев."Путешественницы стали выбирать туры, в которых могут познакомиться с бытом, культурой, традициями, легендами региона, узнать местную кухню", — поясняет Наталья Минникаева. Как правило, это экскурсионные программы с активностями: тут и сплавы, и конные походы, и посещения пещер, и вылазки в горы. "Туристы хотят эмоций, впечатлений", — говорит она.Также популярна тема саморазвития, медитаций. Девушки интересуются йога-путешествиями, поездками в ретриты, уточняет Митрофанова.От Калининграда до Алтая"За три дня в Калининграде мы успеваем посмотреть все основные достопримечательности, съездить в Светлогорск, Зеленоградск, на Куршскую косу и посетить самый атмосферный спа на берегу Балтийского моря", — рассказывает Митрофанова.Компанией подруг туристки ездят все реже, чаще — поодиночке, чтобы знакомиться уже в пути. Обычно это небольшая группа — до десяти участниц возрастом от 25 до 60 лет.В Карелии дамы проводят время на озерах, дегустируют местную выпечку — калитки. "Еще жжем костры и водим хороводы, рисуем хной на теле, ходим в баню и пьем чай с местными травами и медом", — перечисляет Наталья Минникаева.Некоторые ищут поддержку. "В ретрит-туре на Байкал были три женщины, выздоровевшие после рака груди. Они открывают мир по-новому, тратят время и деньги не на семью, а на себя", — подчеркивает Наталья. В таких поездках участницы занимаются самопознанием, ищут внутренние опоры.Иногда на девичники едут, чтобы прокачать навыки. Автор и ведущая программы "Дома хорошо!" на радио "Москва FM 92,0" Амалия Акопова рассказала о поездке в Армению, где семинары и медитации вела опытный бизнес-тренер. "Два насыщенных дня в отеле у подножия горы Арагац позволяют стать лучшей версией себя, — уверена Акопова. — Уезжаешь наполненной, с правильным настроем, новыми знаниями".За мудростью и экстримомКавказ — одно из востребованных направлений для женских туров. Например, в Чечне после дня в спа и мастер-класса по приготовлению блюд национальной кухни путешественниц везут в гости к бабушкам, говорит начальник отдела развития туризма и внешних связей Министерства ЧР по туризму Дагмара Исакова. "Чеченки, которые прожили в браке 60 лет, делятся секретами счастливой семейной жизни, основами женской мудрости", — поясняет эксперт.Еще гости едут в горы собирать травы, из которых потом делают чай. В лугах обязательно фотографируются в национальных костюмах.В Чечне дам приглашают присоединиться к милитари-турам: в Российском университете спецназа полетать в аэродинамической трубе, пройти полосу препятствий, под руководством инструкторов пострелять из карабина, пистолета и винчестера, рассказывает управляющий директор компании Visit Chechnya Альви Юлдашев. Сейчас до трети участников таких экскурсий — девушки.

https://ria.ru/20230223/chechnya-1853618187.html

https://ria.ru/20230304/gostinitsy-1855536263.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, маршруты - туризм, впечатления - туризм, отдых в россии