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В туре только девушки. Секреты отличной поездки в компании подруг - РИА Новости, 08.03.2023
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Туризм
 
08:00 08.03.2023 (обновлено: 08:17 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/puteshestviya-1856468249.html
В туре только девушки. Секреты отличной поездки в компании подруг
В туре только девушки. Секреты отличной поездки в компании подруг - РИА Новости, 08.03.2023
В туре только девушки. Секреты отличной поездки в компании подруг
Утро в спа, день на экскурсии, вечер в ресторане местной кухни, а еще медитации, мастер-классы, фотосессии и экстремальные развлечения — отличная программа для... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T08:00
2023-03-08T08:17
туризм
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отдых в россии
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. Утро в спа, день на экскурсии, вечер в ресторане местной кухни, а еще медитации, мастер-классы, фотосессии и экстремальные развлечения — отличная программа для тревел-девичников. Где искать релакс, обрести смысл жизни или даже пострелять из автомата с компанией подруг — в материале РИА Новости.Меняем быт на приключения"Иногда надо отвлечься от работы и быта, вспомнить, что ты не только жена и мать. Идеальный вариант — отправиться с подругами в релакс-поездку или организовать приключение", — считает туристка из Санкт-Петербурга Надежда Шелегина.Типичный тревел-девичник — поездка на спа-курорт. Обязательная часть программы — фотографии с коктейлем у бассейна, массаж, визит к косметологу и экскурсии. Вечером — вкусный ужин, посещение энотек, веселье, разговоры до полуночи. Такие форматы популярны перед свадьбой или в качестве подарка, например, на день рождения."Здесь важно создать доброжелательную атмосферу, показать локации для красивых фото, девочки это любят. Уединение — тоже ценность", — объясняет организатор авторских туров Виолетта Митрофанова.С подругами по РоссииВ последние годы география "женского" отдыха изменилась. "Процент заявок на авторские туры по России максимальный. Наиболее популярны Карелия, Дагестан, Байкал, Алтай, Домбай, Камчатка", — говорит заместитель гендиректора сервиса путешествий "Туту.ру" Сергей Николаев.Среди зарубежных направлений, по его словам, лидируют страны СНГ (в большинстве случаев Узбекистан) и Азии — от Шри-Ланки до Индонезии. Из-за сложностей при получении виз и дороговизны билетов европейские маршруты не востребованы."Чаще всего выбирают Кавказ, Калининград, Турцию", — отмечает Виолетта Митрофанова. А у организатора "Туров со смыслом: путь души" Натальи Минникаевой самые популярные направления — Байкал и Алтай.Сейчас в тренде необычные форматы девичников, добавляет Николаев."Путешественницы стали выбирать туры, в которых могут познакомиться с бытом, культурой, традициями, легендами региона, узнать местную кухню", — поясняет Наталья Минникаева. Как правило, это экскурсионные программы с активностями: тут и сплавы, и конные походы, и посещения пещер, и вылазки в горы. "Туристы хотят эмоций, впечатлений", — говорит она.Также популярна тема саморазвития, медитаций. Девушки интересуются йога-путешествиями, поездками в ретриты, уточняет Митрофанова.От Калининграда до Алтая"За три дня в Калининграде мы успеваем посмотреть все основные достопримечательности, съездить в Светлогорск, Зеленоградск, на Куршскую косу и посетить самый атмосферный спа на берегу Балтийского моря", — рассказывает Митрофанова.Компанией подруг туристки ездят все реже, чаще — поодиночке, чтобы знакомиться уже в пути. Обычно это небольшая группа — до десяти участниц возрастом от 25 до 60 лет.В Карелии дамы проводят время на озерах, дегустируют местную выпечку — калитки. "Еще жжем костры и водим хороводы, рисуем хной на теле, ходим в баню и пьем чай с местными травами и медом", — перечисляет Наталья Минникаева.Некоторые ищут поддержку. "В ретрит-туре на Байкал были три женщины, выздоровевшие после рака груди. Они открывают мир по-новому, тратят время и деньги не на семью, а на себя", — подчеркивает Наталья. В таких поездках участницы занимаются самопознанием, ищут внутренние опоры.Иногда на девичники едут, чтобы прокачать навыки. Автор и ведущая программы "Дома хорошо!" на радио "Москва FM 92,0" Амалия Акопова рассказала о поездке в Армению, где семинары и медитации вела опытный бизнес-тренер. "Два насыщенных дня в отеле у подножия горы Арагац позволяют стать лучшей версией себя, — уверена Акопова. — Уезжаешь наполненной, с правильным настроем, новыми знаниями".За мудростью и экстримомКавказ — одно из востребованных направлений для женских туров. Например, в Чечне после дня в спа и мастер-класса по приготовлению блюд национальной кухни путешественниц везут в гости к бабушкам, говорит начальник отдела развития туризма и внешних связей Министерства ЧР по туризму Дагмара Исакова. "Чеченки, которые прожили в браке 60 лет, делятся секретами счастливой семейной жизни, основами женской мудрости", — поясняет эксперт.Еще гости едут в горы собирать травы, из которых потом делают чай. В лугах обязательно фотографируются в национальных костюмах.В Чечне дам приглашают присоединиться к милитари-турам: в Российском университете спецназа полетать в аэродинамической трубе, пройти полосу препятствий, под руководством инструкторов пострелять из карабина, пистолета и винчестера, рассказывает управляющий директор компании Visit Chechnya Альви Юлдашев. Сейчас до трети участников таких экскурсий — девушки.
https://ria.ru/20230223/chechnya-1853618187.html
https://ria.ru/20230304/gostinitsy-1855536263.html
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2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
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РИА Новости
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туризм, маршруты - туризм, впечатления - туризм, отдых в россии
Туризм, Туризм, Маршруты - Туризм, Впечатления - Туризм, отдых в России

В туре только девушки. Секреты отличной поездки в компании подруг

© Фото : Наталья МинникаеваАвторский тур на Байкал
Авторский тур на Байкал - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© Фото : Наталья Минникаева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. Утро в спа, день на экскурсии, вечер в ресторане местной кухни, а еще медитации, мастер-классы, фотосессии и экстремальные развлечения — отличная программа для тревел-девичников. Где искать релакс, обрести смысл жизни или даже пострелять из автомата с компанией подруг — в материале РИА Новости.

Меняем быт на приключения

"Иногда надо отвлечься от работы и быта, вспомнить, что ты не только жена и мать. Идеальный вариант — отправиться с подругами в релакс-поездку или организовать приключение", — считает туристка из Санкт-Петербурга Надежда Шелегина.
© iStock.com / undreyДевушки в бассейне спа-центра
Девушки в бассейне спа-центра - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© iStock.com / undrey
Девушки в бассейне спа-центра
Типичный тревел-девичник — поездка на спа-курорт. Обязательная часть программы — фотографии с коктейлем у бассейна, массаж, визит к косметологу и экскурсии. Вечером — вкусный ужин, посещение энотек, веселье, разговоры до полуночи. Такие форматы популярны перед свадьбой или в качестве подарка, например, на день рождения.
"Здесь важно создать доброжелательную атмосферу, показать локации для красивых фото, девочки это любят. Уединение — тоже ценность", — объясняет организатор авторских туров Виолетта Митрофанова.

С подругами по России

В последние годы география "женского" отдыха изменилась. "Процент заявок на авторские туры по России максимальный. Наиболее популярны Карелия, Дагестан, Байкал, Алтай, Домбай, Камчатка", — говорит заместитель гендиректора сервиса путешествий "Туту.ру" Сергей Николаев.
© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкДевушка фотографируется у памятника Царевне-лягушке в Светлогорске
Девушка фотографируется у памятника царевне лягушке в Светлогорске - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Девушка фотографируется у памятника Царевне-лягушке в Светлогорске
Среди зарубежных направлений, по его словам, лидируют страны СНГ (в большинстве случаев Узбекистан) и Азии — от Шри-Ланки до Индонезии. Из-за сложностей при получении виз и дороговизны билетов европейские маршруты не востребованы.
"Чаще всего выбирают Кавказ, Калининград, Турцию", — отмечает Виолетта Митрофанова. А у организатора "Туров со смыслом: путь души" Натальи Минникаевой самые популярные направления — Байкал и Алтай.
Сейчас в тренде необычные форматы девичников, добавляет Николаев.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На празднике в туристическом комплексе карельского поселка Калевала

Отдыхающие привязывают ленточки желаний к земному шару на празднике Мистический север. Праздник весеннего равноденствия в туристическом комплексе ВелТ карельского поселка Калевала

На празднике в туристическом комплексе карельского поселка Калевала

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 3
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Мастер-класс по плетению мандал на празднике "Мистический север. Праздник весеннего равноденствия"

Мастер-класс по плетению мандал на празднике Мистический север. Праздник весеннего равноденствия в туристическом комплексе ВелТ карельского поселка Калевала

Мастер-класс по плетению мандал на празднике "Мистический север. Праздник весеннего равноденствия"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 3
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Девушки идут по Карельской улице мимо храма Николая Чудотворца в Сортавале

Девушки идут по Карельской улице мимо храма Николая Чудотворца в Сортавале

Девушки идут по Карельской улице мимо храма Николая Чудотворца в Сортавале

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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3 из 3

На празднике в туристическом комплексе карельского поселка Калевала

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 3

Мастер-класс по плетению мандал на празднике "Мистический север. Праздник весеннего равноденствия"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 3

Девушки идут по Карельской улице мимо храма Николая Чудотворца в Сортавале

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
3 из 3
"Путешественницы стали выбирать туры, в которых могут познакомиться с бытом, культурой, традициями, легендами региона, узнать местную кухню", — поясняет Наталья Минникаева. Как правило, это экскурсионные программы с активностями: тут и сплавы, и конные походы, и посещения пещер, и вылазки в горы. "Туристы хотят эмоций, впечатлений", — говорит она.
Также популярна тема саморазвития, медитаций. Девушки интересуются йога-путешествиями, поездками в ретриты, уточняет Митрофанова.

От Калининграда до Алтая

"За три дня в Калининграде мы успеваем посмотреть все основные достопримечательности, съездить в Светлогорск, Зеленоградск, на Куршскую косу и посетить самый атмосферный спа на берегу Балтийского моря", — рассказывает Митрофанова.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Виртуальная экскурсия в Калининграде

Виртуальная экскурсия в Калининграде, в которой можно увидеть, как выглядел город до Великой Отечественной войны

Виртуальная экскурсия в Калининграде

© РИА Новости / Илья Питалев
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© iStock.com / molchanovdmitry

Девушки во время путешествия по Республике Алтай

Девушки во время путешествия по республике Алтай

Девушки во время путешествия по Республике Алтай

© iStock.com / molchanovdmitry
2 из 2

Виртуальная экскурсия в Калининграде

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 2

Девушки во время путешествия по Республике Алтай

© iStock.com / molchanovdmitry
2 из 2
Компанией подруг туристки ездят все реже, чаще — поодиночке, чтобы знакомиться уже в пути. Обычно это небольшая группа — до десяти участниц возрастом от 25 до 60 лет.
В Карелии дамы проводят время на озерах, дегустируют местную выпечку — калитки. "Еще жжем костры и водим хороводы, рисуем хной на теле, ходим в баню и пьем чай с местными травами и медом", — перечисляет Наталья Минникаева.
© Фото : Наталья МинникаеваТревел-девичник на Байкале
Тревел-девичник на Байкале - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© Фото : Наталья Минникаева
Тревел-девичник на Байкале
Некоторые ищут поддержку. "В ретрит-туре на Байкал были три женщины, выздоровевшие после рака груди. Они открывают мир по-новому, тратят время и деньги не на семью, а на себя", — подчеркивает Наталья. В таких поездках участницы занимаются самопознанием, ищут внутренние опоры.
© iStock.com / Jose carlos CerdenoДевушки во время медитации
Девушки во время медитации - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© iStock.com / Jose carlos Cerdeno
Девушки во время медитации
Иногда на девичники едут, чтобы прокачать навыки. Автор и ведущая программы "Дома хорошо!" на радио "Москва FM 92,0" Амалия Акопова рассказала о поездке в Армению, где семинары и медитации вела опытный бизнес-тренер. "Два насыщенных дня в отеле у подножия горы Арагац позволяют стать лучшей версией себя, — уверена Акопова. — Уезжаешь наполненной, с правильным настроем, новыми знаниями".

За мудростью и экстримом

Кавказ — одно из востребованных направлений для женских туров. Например, в Чечне после дня в спа и мастер-класса по приготовлению блюд национальной кухни путешественниц везут в гости к бабушкам, говорит начальник отдела развития туризма и внешних связей Министерства ЧР по туризму Дагмара Исакова.
В этнографической деревне села Кременчук встречают гостей - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Не только Грозный. Рецепт изучения самой неизведанной республики Кавказа
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"Чеченки, которые прожили в браке 60 лет, делятся секретами счастливой семейной жизни, основами женской мудрости", — поясняет эксперт.
Еще гости едут в горы собирать травы, из которых потом делают чай. В лугах обязательно фотографируются в национальных костюмах.
© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанк

Во время занятий по тактической стрельбе из стрелкового оружия на полигоне Российского университета спецназа в Гудермесе

Девушка во время занятий по тактической стрельбе из стрелкового оружия на полигоне Российского университета спецназа в Гудермесе

Во время занятий по тактической стрельбе из стрелкового оружия на полигоне Российского университета спецназа в Гудермесе

© РИА Новости / Саид Царнаев
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1 из 2
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Комплекс зданий Российского университета спецназа в Гудермесе

Комплекс зданий Российского университета спецназа в Гудермесе

Комплекс зданий Российского университета спецназа в Гудермесе

© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 2

Во время занятий по тактической стрельбе из стрелкового оружия на полигоне Российского университета спецназа в Гудермесе

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
1 из 2

Комплекс зданий Российского университета спецназа в Гудермесе

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 2
В Чечне дам приглашают присоединиться к милитари-турам: в Российском университете спецназа полетать в аэродинамической трубе, пройти полосу препятствий, под руководством инструкторов пострелять из карабина, пистолета и винчестера, рассказывает управляющий директор компании Visit Chechnya Альви Юлдашев. Сейчас до трети участников таких экскурсий — девушки.
Атриум (ресторанный зал) гостиницы Метрополь в Москве
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