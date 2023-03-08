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Пушков резко высказался о новой версии взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 08.03.2023
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00:52 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/pushkov-1856517185.html
Пушков резко высказался о новой версии взрывов на "Северных потоках"
Пушков резко высказался о новой версии взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 08.03.2023
Пушков резко высказался о новой версии взрывов на "Северных потоках"
Сенатор Алексей Пушков назвал статью газеты New York Times о диверсии на "Северных потоках" неудачной попыткой дезинформации. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T00:52
2023-03-08T00:52
в мире
сша
россия
балтийское море
алексей пушков
джо байден
мария захарова
северный поток
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал статью газеты New York Times о диверсии на "Северных потоках" неудачной попыткой дезинформации.Издание заявило во вторник со ссылкой на американских чиновников, что новые разведданные дают основание предположить, что теракты на газопроводах совершила некая проукраинская группировка. Позднее газета Die Zeit сообщила, что немецкие следователи нашли связанное с Украиной судно, причастное к подрыву "Северных потоков"."Разведка США пытается отвернуть все обоснованные обвинения против США в подрыве "Северного потока" и перенести их на некие невнятные "проукраинские группы" (что за чушь?), которые, даже существуй они, не имели бы технической способности осуществить такую операцию. За подрывом стояло высокотехнологичное государство. Неудачная попытка дезинформации", - написал сенатор в своем Telegram-канале.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.Как ранее заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, утечки в западные СМИ о терактах на "Северных потоках" допускают те, кто не хочет вести правовое расследование и планируют уводить внимание аудитории от фактов.В конце сентября оба российских экспортных газопровода, проложенных по дну Балтийского моря, — "Северный поток" и "Северный поток — 2" — вышли из строя в результате диверсии. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.
https://ria.ru/20230307/potok-1856488083.html
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в мире, сша, россия, балтийское море, алексей пушков, джо байден, мария захарова, северный поток
В мире, США, Россия, Балтийское море, Алексей Пушков, Джо Байден, Мария Захарова, Северный поток
Пушков резко высказался о новой версии взрывов на "Северных потоках"

Сенатор Пушков назвал статью NYT о "Северных потоках" неудачной попыткой дезинформации

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал статью газеты New York Times о диверсии на "Северных потоках" неудачной попыткой дезинформации.
Издание заявило во вторник со ссылкой на американских чиновников, что новые разведданные дают основание предположить, что теракты на газопроводах совершила некая проукраинская группировка. Позднее газета Die Zeit сообщила, что немецкие следователи нашли связанное с Украиной судно, причастное к подрыву "Северных потоков".
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"Разведка США пытается отвернуть все обоснованные обвинения против США в подрыве "Северного потока" и перенести их на некие невнятные "проукраинские группы" (что за чушь?), которые, даже существуй они, не имели бы технической способности осуществить такую операцию. За подрывом стояло высокотехнологичное государство. Неудачная попытка дезинформации", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.
По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
Как ранее заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, утечки в западные СМИ о терактах на "Северных потоках" допускают те, кто не хочет вести правовое расследование и планируют уводить внимание аудитории от фактов.
В конце сентября оба российских экспортных газопровода, проложенных по дну Балтийского моря, — "Северный поток" и "Северный поток — 2" — вышли из строя в результате диверсии. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.
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В миреСШАРоссияБалтийское мореАлексей ПушковДжо БайденМария ЗахароваСеверный поток
 
 
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