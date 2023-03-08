https://ria.ru/20230308/pushkov-1856517185.html

Пушков резко высказался о новой версии взрывов на "Северных потоках"

Пушков резко высказался о новой версии взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 08.03.2023

Пушков резко высказался о новой версии взрывов на "Северных потоках"

Сенатор Алексей Пушков назвал статью газеты New York Times о диверсии на "Северных потоках" неудачной попыткой дезинформации. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T00:52

2023-03-08T00:52

2023-03-08T00:52

в мире

сша

россия

балтийское море

алексей пушков

джо байден

мария захарова

северный поток

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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал статью газеты New York Times о диверсии на "Северных потоках" неудачной попыткой дезинформации.Издание заявило во вторник со ссылкой на американских чиновников, что новые разведданные дают основание предположить, что теракты на газопроводах совершила некая проукраинская группировка. Позднее газета Die Zeit сообщила, что немецкие следователи нашли связанное с Украиной судно, причастное к подрыву "Северных потоков"."Разведка США пытается отвернуть все обоснованные обвинения против США в подрыве "Северного потока" и перенести их на некие невнятные "проукраинские группы" (что за чушь?), которые, даже существуй они, не имели бы технической способности осуществить такую операцию. За подрывом стояло высокотехнологичное государство. Неудачная попытка дезинформации", - написал сенатор в своем Telegram-канале.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.Как ранее заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, утечки в западные СМИ о терактах на "Северных потоках" допускают те, кто не хочет вести правовое расследование и планируют уводить внимание аудитории от фактов.В конце сентября оба российских экспортных газопровода, проложенных по дну Балтийского моря, — "Северный поток" и "Северный поток — 2" — вышли из строя в результате диверсии. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.

https://ria.ru/20230307/potok-1856488083.html

https://ria.ru/20230307/potoki-1856509722.html

сша

россия

балтийское море

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в мире, сша, россия, балтийское море, алексей пушков, джо байден, мария захарова, северный поток