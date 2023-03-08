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На акции протеста в Тбилиси задержали 66 человек

На акции протеста в Тбилиси задержали 66 человек - РИА Новости, 08.03.2023

На акции протеста в Тбилиси задержали 66 человек

Силовики задержали 66 человек во время прошедшей накануне акции протеста в столице Грузии, сообщило МВД страны. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T10:09

2023-03-08T10:09

2023-03-08T13:10

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ТБИЛИСИ, 8 мар — РИА Новости. Силовики задержали 66 человек во время прошедшей накануне акции протеста в столице Грузии, сообщило МВД страны.В ведомстве добавили, что митингующие пытались заблокировать вход в парламент. Позже они начали организованное нападение на здание, бросая в сторону сотрудников коктейли Молотова и пиротехнику."Участники акции подожгли здание законодательного органа, забросали камнями, разбили окна и повредили железные защитные ограждения", — добавили в МВД.Там также отметили, что массовое нарушение правопорядка со стороны участников митинга продолжалось несколько часов.По данным МВД страны, 50 полицейских получили ранения, нескольким из них потребовалось хирургическое вмешательство, они до сих пор находятся в медицинских учреждениях. Во время манифестации пострадали и граждане.Во вторник в Тбилиси перед зданием парламента с утра проходила акция протеста, митингующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который в первом чтении одобрили законодатели вечером того же дня.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Митинг перед парламентом Грузии против законопроекта об иностранных агентах Митинг перед парламентом Грузии: собравшиеся выступают против принятия законопроекта об иностранных агентах 2023-03-08T10:09 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тбилиси, грузия, видео