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На акции протеста в Тбилиси задержали 66 человек - РИА Новости, 08.03.2023
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10:09 08.03.2023 (обновлено: 13:10 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/protesty-1856545987.html
На акции протеста в Тбилиси задержали 66 человек
На акции протеста в Тбилиси задержали 66 человек - РИА Новости, 08.03.2023
На акции протеста в Тбилиси задержали 66 человек
Силовики задержали 66 человек во время прошедшей накануне акции протеста в столице Грузии, сообщило МВД страны. РИА Новости, 08.03.2023
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ТБИЛИСИ, 8 мар — РИА Новости. Силовики задержали 66 человек во время прошедшей накануне акции протеста в столице Грузии, сообщило МВД страны.В ведомстве добавили, что митингующие пытались заблокировать вход в парламент. Позже они начали организованное нападение на здание, бросая в сторону сотрудников коктейли Молотова и пиротехнику."Участники акции подожгли здание законодательного органа, забросали камнями, разбили окна и повредили железные защитные ограждения", — добавили в МВД.Там также отметили, что массовое нарушение правопорядка со стороны участников митинга продолжалось несколько часов.По данным МВД страны, 50 полицейских получили ранения, нескольким из них потребовалось хирургическое вмешательство, они до сих пор находятся в медицинских учреждениях. Во время манифестации пострадали и граждане.Во вторник в Тбилиси перед зданием парламента с утра проходила акция протеста, митингующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который в первом чтении одобрили законодатели вечером того же дня.
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Митинг перед парламентом Грузии против законопроекта об иностранных агентах
Митинг перед парламентом Грузии: собравшиеся выступают против принятия законопроекта об иностранных агентах
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в мире, тбилиси, грузия, видео
В мире, Тбилиси, Грузия
На акции протеста в Тбилиси задержали 66 человек
ТБИЛИСИ, 8 мар — РИА Новости. Силовики задержали 66 человек во время прошедшей накануне акции протеста в столице Грузии, сообщило МВД страны.
2023-03-08T10:09
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На акции протеста в Тбилиси задержали 66 человек

На акции протеста в центре Тбилиси во вторник задержали 66 человек

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Беспорядки у парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
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Беспорядки у парламента в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 8 мар — РИА Новости. Силовики задержали 66 человек во время прошедшей накануне акции протеста в столице Грузии, сообщило МВД страны.
«

"Министерство внутренних дел начало расследование по фактам насильственных инцидентов, имевших место на акции протеста 7 марта, по статьям 353 и 187 Уголовного кодекса Грузии. По фактам мелкого хулиганства и неповиновения законным требованиям полиции правоохранители задержали 66 человек", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В ведомстве добавили, что митингующие пытались заблокировать вход в парламент. Позже они начали организованное нападение на здание, бросая в сторону сотрудников коктейли Молотова и пиротехнику.
"Участники акции подожгли здание законодательного органа, забросали камнями, разбили окна и повредили железные защитные ограждения", — добавили в МВД.
Там также отметили, что массовое нарушение правопорядка со стороны участников митинга продолжалось несколько часов.
По данным МВД страны, 50 полицейских получили ранения, нескольким из них потребовалось хирургическое вмешательство, они до сих пор находятся в медицинских учреждениях. Во время манифестации пострадали и граждане.
Во вторник в Тбилиси перед зданием парламента с утра проходила акция протеста, митингующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который в первом чтении одобрили законодатели вечером того же дня.

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает создание в Грузии реестра неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые представляют парламентское большинство, сообщали журналистам, что намерены поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, депутаты постараются его преодолеть. Оппозиционеры считают, что законопроект похож на российский вариант регулирования и отдаляет страну от Евросоюза.

 
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