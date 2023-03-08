https://ria.ru/20230308/protesty-1856545987.html
На акции протеста в Тбилиси задержали 66 человек
На акции протеста в Тбилиси задержали 66 человек - РИА Новости, 08.03.2023
На акции протеста в Тбилиси задержали 66 человек
Силовики задержали 66 человек во время прошедшей накануне акции протеста в столице Грузии, сообщило МВД страны. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T10:09
2023-03-08T10:09
2023-03-08T13:10
в мире
тбилиси
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856518795_0:57:1231:749_1920x0_80_0_0_ef811325eb5183f8c6f8e748fd9d5a5d.jpg
ТБИЛИСИ, 8 мар — РИА Новости. Силовики задержали 66 человек во время прошедшей накануне акции протеста в столице Грузии, сообщило МВД страны.В ведомстве добавили, что митингующие пытались заблокировать вход в парламент. Позже они начали организованное нападение на здание, бросая в сторону сотрудников коктейли Молотова и пиротехнику."Участники акции подожгли здание законодательного органа, забросали камнями, разбили окна и повредили железные защитные ограждения", — добавили в МВД.Там также отметили, что массовое нарушение правопорядка со стороны участников митинга продолжалось несколько часов.По данным МВД страны, 50 полицейских получили ранения, нескольким из них потребовалось хирургическое вмешательство, они до сих пор находятся в медицинских учреждениях. Во время манифестации пострадали и граждане.Во вторник в Тбилиси перед зданием парламента с утра проходила акция протеста, митингующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который в первом чтении одобрили законодатели вечером того же дня.
тбилиси
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856518795_28:0:1207:884_1920x0_80_0_0_473506363be7c1ea62c959a5d42134b6.jpg
Митинг перед парламентом Грузии против законопроекта об иностранных агентах
Митинг перед парламентом Грузии: собравшиеся выступают против принятия законопроекта об иностранных агентах
2023-03-08T10:09
true
PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тбилиси, грузия, видео
На акции протеста в Тбилиси задержали 66 человек
На акции протеста в центре Тбилиси во вторник задержали 66 человек
ТБИЛИСИ, 8 мар — РИА Новости.
Силовики задержали 66 человек во время прошедшей накануне акции протеста в столице Грузии, сообщило
МВД страны.
«
"Министерство внутренних дел начало расследование по фактам насильственных инцидентов, имевших место на акции протеста 7 марта, по статьям 353 и 187 Уголовного кодекса Грузии. По фактам мелкого хулиганства и неповиновения законным требованиям полиции правоохранители задержали 66 человек", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
В ведомстве добавили, что митингующие пытались заблокировать вход в парламент. Позже они начали организованное нападение на здание, бросая в сторону сотрудников коктейли Молотова и пиротехнику.
"Участники акции подожгли здание законодательного органа, забросали камнями, разбили окна и повредили железные защитные ограждения", — добавили в МВД.
Там также отметили, что массовое нарушение правопорядка со стороны участников митинга продолжалось несколько часов.
По данным МВД страны, 50 полицейских получили ранения, нескольким из них потребовалось хирургическое вмешательство, они до сих пор находятся в медицинских учреждениях. Во время манифестации пострадали и граждане.
Во вторник в Тбилиси перед зданием парламента с утра проходила акция протеста, митингующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который в первом чтении одобрили законодатели вечером того же дня.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает создание в Грузии реестра неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые представляют парламентское большинство, сообщали журналистам, что намерены поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, депутаты постараются его преодолеть. Оппозиционеры считают, что законопроект похож на российский вариант регулирования и отдаляет страну от Евросоюза.