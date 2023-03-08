https://ria.ru/20230308/predatel-1856644701.html
Врио губернатора Херсонской области назвал Зеленского предателем
Врио губернатора Херсонской области назвал Зеленского предателем - РИА Новости, 08.03.2023
Врио губернатора Херсонской области назвал Зеленского предателем
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал Владимира Зеленского предателем украинского народа. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T23:15
2023-03-08T23:15
2023-03-08T23:17
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
херсонская область
украина
владимир зеленский
петр порошенко
россия
донбасс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал Владимира Зеленского предателем украинского народа. Сальдо напомнил, что Зеленский, баллотируясь в президенты Украины, во время дебатов с Петром Порошенко, стал на колени и пообещал прекратить войну на Донбассе в короткий срок, но взамен все повернул в другую сторону. "Он начал действовать более беспринципно, чем даже Порошенко", - подчеркнул Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230308/tsel-1856617740.html
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Врио губернатора Херсонской области назвал Зеленского предателем
Врио губернатора Херсонской области Сальдо назвал Зеленского предателем украинского народа