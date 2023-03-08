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Врио губернатора Херсонской области назвал Зеленского предателем - РИА Новости, 08.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:15 08.03.2023 (обновлено: 23:17 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/predatel-1856644701.html
Врио губернатора Херсонской области назвал Зеленского предателем
Врио губернатора Херсонской области назвал Зеленского предателем - РИА Новости, 08.03.2023
Врио губернатора Херсонской области назвал Зеленского предателем
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал Владимира Зеленского предателем украинского народа. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T23:15
2023-03-08T23:17
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
херсонская область
украина
владимир зеленский
петр порошенко
россия
донбасс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал Владимира Зеленского предателем украинского народа. Сальдо напомнил, что Зеленский, баллотируясь в президенты Украины, во время дебатов с Петром Порошенко, стал на колени и пообещал прекратить войну на Донбассе в короткий срок, но взамен все повернул в другую сторону. "Он начал действовать более беспринципно, чем даже Порошенко", - подчеркнул Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230308/tsel-1856617740.html
херсонская область
украина
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владимир сальдо, херсонская область , украина, владимир зеленский, петр порошенко, россия, донбасс, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсонская область , Украина, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Россия, Донбасс, В мире
Врио губернатора Херсонской области назвал Зеленского предателем

Врио губернатора Херсонской области Сальдо назвал Зеленского предателем украинского народа

© Фото : Владимир Сальдо / ВКВрио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© Фото : Владимир Сальдо / ВК
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал Владимира Зеленского предателем украинского народа.
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"Он (Владимир Зеленский – прим.) просто предал свой народ", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Таврия".
Сальдо напомнил, что Зеленский, баллотируясь в президенты Украины, во время дебатов с Петром Порошенко, стал на колени и пообещал прекратить войну на Донбассе в короткий срок, но взамен все повернул в другую сторону.
"Он начал действовать более беспринципно, чем даже Порошенко", - подчеркнул Сальдо.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир СальдоХерсонская областьУкраинаВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоРоссияДонбассВ мире
 
 
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