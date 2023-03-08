https://ria.ru/20230308/prazdnik-1856565743.html

Сотрудники Росгвардии поздравили женщин в ЛНР с 8 Марта

Сотрудники Росгвардии поздравили женщин в ЛНР с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2023

Сотрудники Росгвардии поздравили женщин в ЛНР с 8 Марта

Сотрудники Росгвардии на одном из блокпостов в Луганской народной республике поздравили женщин с 8 Марта и подарили каждой цветы, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T12:32

2023-03-08T12:32

2023-03-08T13:00

донецкая народная республика

херсонская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

международный женский день

общество

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ЛУГАНСК, 8 мар - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии на одном из блокпостов в Луганской народной республике поздравили женщин с 8 Марта и подарили каждой цветы, передает корреспондент РИА Новости. "От личного состава Росгвардии хотелось бы поздравить всех женщин с Международным женским днем, в особенности тех женщин, которые выполняют свои обязанности на территории проведения специальной военной операции", - сообщил сотрудник ведомства журналистам. Ранее в Росгвардии сообщали РИА Новости, что акция "СВОим с любовью" прошла в рамках Международного женского дня в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. На улицах сел и городов росгвардейцы дарили живые цветы милым дамам и говорили им теплые слова.

https://ria.ru/20230308/medvedev-1856539096.html

донецкая народная республика

херсонская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Росгвардейцы поздравили женщин ЛНР с 8 марта Сотрудники Росгвардии поздравили женщин с Международным женским днем в Луганской Народной Республике. 2023-03-08T12:32 true PT1M24S

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Варвара Скокшина

донецкая народная республика, херсонская область , федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), международный женский день, общество