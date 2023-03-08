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Сотрудники Росгвардии поздравили женщин в ЛНР с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2023
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12:32 08.03.2023 (обновлено: 13:00 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/prazdnik-1856565743.html
Сотрудники Росгвардии поздравили женщин в ЛНР с 8 Марта
Сотрудники Росгвардии поздравили женщин в ЛНР с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2023
Сотрудники Росгвардии поздравили женщин в ЛНР с 8 Марта
Сотрудники Росгвардии на одном из блокпостов в Луганской народной республике поздравили женщин с 8 Марта и подарили каждой цветы, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T12:32
2023-03-08T13:00
донецкая народная республика
херсонская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
международный женский день
общество
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ЛУГАНСК, 8 мар - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии на одном из блокпостов в Луганской народной республике поздравили женщин с 8 Марта и подарили каждой цветы, передает корреспондент РИА Новости. "От личного состава Росгвардии хотелось бы поздравить всех женщин с Международным женским днем, в особенности тех женщин, которые выполняют свои обязанности на территории проведения специальной военной операции", - сообщил сотрудник ведомства журналистам. Ранее в Росгвардии сообщали РИА Новости, что акция "СВОим с любовью" прошла в рамках Международного женского дня в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. На улицах сел и городов росгвардейцы дарили живые цветы милым дамам и говорили им теплые слова.
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донецкая народная республика
херсонская область
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
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Росгвардейцы поздравили женщин ЛНР с 8 марта
Сотрудники Росгвардии поздравили женщин с Международным женским днем в Луганской Народной Республике.
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РИА Новости
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донецкая народная республика, херсонская область , федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), международный женский день, общество
Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Международный женский день, Общество
Сотрудники Росгвардии поздравили женщин в ЛНР с 8 Марта

Сотрудники Росгвардии поздравили женщин в ЛНР с 8 Марта и подарили им цветы

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 мар - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии на одном из блокпостов в Луганской народной республике поздравили женщин с 8 Марта и подарили каждой цветы, передает корреспондент РИА Новости.
"От личного состава Росгвардии хотелось бы поздравить всех женщин с Международным женским днем, в особенности тех женщин, которые выполняют свои обязанности на территории проведения специальной военной операции", - сообщил сотрудник ведомства журналистам.
Ранее в Росгвардии сообщали РИА Новости, что акция "СВОим с любовью" прошла в рамках Международного женского дня в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. На улицах сел и городов росгвардейцы дарили живые цветы милым дамам и говорили им теплые слова.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Дмитрий Медведев поздравил женщин с 8 Марта
Вчера, 09:29
 
Донецкая Народная РеспубликаХерсонская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Международный женский деньОбщество
 
 
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