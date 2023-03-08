https://ria.ru/20230308/prazdnik-1856565743.html
Сотрудники Росгвардии поздравили женщин в ЛНР с 8 Марта
Сотрудники Росгвардии поздравили женщин в ЛНР с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2023
Сотрудники Росгвардии поздравили женщин в ЛНР с 8 Марта
Сотрудники Росгвардии на одном из блокпостов в Луганской народной республике поздравили женщин с 8 Марта и подарили каждой цветы, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T12:32
2023-03-08T12:32
2023-03-08T13:00
донецкая народная республика
херсонская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
международный женский день
общество
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ЛУГАНСК, 8 мар - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии на одном из блокпостов в Луганской народной республике поздравили женщин с 8 Марта и подарили каждой цветы, передает корреспондент РИА Новости. "От личного состава Росгвардии хотелось бы поздравить всех женщин с Международным женским днем, в особенности тех женщин, которые выполняют свои обязанности на территории проведения специальной военной операции", - сообщил сотрудник ведомства журналистам. Ранее в Росгвардии сообщали РИА Новости, что акция "СВОим с любовью" прошла в рамках Международного женского дня в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. На улицах сел и городов росгвардейцы дарили живые цветы милым дамам и говорили им теплые слова.
https://ria.ru/20230308/medvedev-1856539096.html
донецкая народная республика
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internet-group@rian.ru
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Росгвардейцы поздравили женщин ЛНР с 8 марта
Сотрудники Росгвардии поздравили женщин с Международным женским днем в Луганской Народной Республике.
2023-03-08T12:32
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PT1M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, херсонская область , федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), международный женский день, общество
Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Международный женский день, Общество
Сотрудники Росгвардии поздравили женщин в ЛНР с 8 Марта
Сотрудники Росгвардии поздравили женщин в ЛНР с 8 Марта и подарили им цветы