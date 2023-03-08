https://ria.ru/20230308/prays-1856518987.html

СМИ: Прайс покидает пост пресс-секретаря госдепартамента США

СМИ: Прайс покидает пост пресс-секретаря госдепартамента США - РИА Новости, 08.03.2023

СМИ: Прайс покидает пост пресс-секретаря госдепартамента США

Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс покидает в марте свой пост, сообщил телеканал NBC. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T01:14

2023-03-08T01:14

2023-03-08T01:14

нед прайс

энтони блинкен

барак обама

nbc

центральное разведывательное управление (цру)

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс покидает в марте свой пост, сообщил телеканал NBC. По его данным, Прайс, известный своими ежедневными брифингами для СМИ, переходит на "политическую должность" с прямым подчинением госсекретарю Энтони Блинкену. "Нед Прайс, который восстановил практику ежедневных брифингов и доступа прессы к поездкам госсекретаря, позднее в этом месяце покидает трибуну ради политической должности, напрямую подотчетной госсекретарю Блинкену", - написала корреспондентка NBC Андреа Митчелл в Twitter. Канал сообщил, что Прайс уходит 17 марта. Временно исполнять обязанности пресс-секретаря будет его нынешний заместитель Ведант Патель. Прайс служил пресс-секретарем ЦРУ и Совета национальной безопасности в президентство Барака Обамы.

https://radiosputnik.ria.ru/20221026/zakharova-1826817937.html

https://ria.ru/20220413/prays-1783238579.html

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нед прайс, энтони блинкен, барак обама, nbc, центральное разведывательное управление (цру), в мире