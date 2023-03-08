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СМИ: Прайс покидает пост пресс-секретаря госдепартамента США - РИА Новости, 08.03.2023
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01:14 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/prays-1856518987.html
СМИ: Прайс покидает пост пресс-секретаря госдепартамента США
СМИ: Прайс покидает пост пресс-секретаря госдепартамента США - РИА Новости, 08.03.2023
СМИ: Прайс покидает пост пресс-секретаря госдепартамента США
Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс покидает в марте свой пост, сообщил телеканал NBC. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T01:14
2023-03-08T01:14
нед прайс
энтони блинкен
барак обама
nbc
центральное разведывательное управление (цру)
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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс покидает в марте свой пост, сообщил телеканал NBC. По его данным, Прайс, известный своими ежедневными брифингами для СМИ, переходит на "политическую должность" с прямым подчинением госсекретарю Энтони Блинкену. "Нед Прайс, который восстановил практику ежедневных брифингов и доступа прессы к поездкам госсекретаря, позднее в этом месяце покидает трибуну ради политической должности, напрямую подотчетной госсекретарю Блинкену", - написала корреспондентка NBC Андреа Митчелл в Twitter. Канал сообщил, что Прайс уходит 17 марта. Временно исполнять обязанности пресс-секретаря будет его нынешний заместитель Ведант Патель. Прайс служил пресс-секретарем ЦРУ и Совета национальной безопасности в президентство Барака Обамы.
https://radiosputnik.ria.ru/20221026/zakharova-1826817937.html
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нед прайс, энтони блинкен, барак обама, nbc, центральное разведывательное управление (цру), в мире
Нед Прайс, Энтони Блинкен, Барак Обама, NBC, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), В мире
СМИ: Прайс покидает пост пресс-секретаря госдепартамента США

NBC: Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс покидает в марте свой пост

© AP Photo / Pool/Alex BrandonПредставитель Госдепартамента США Нед Прайс
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© AP Photo / Pool/Alex Brandon
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс покидает в марте свой пост, сообщил телеканал NBC.
По его данным, Прайс, известный своими ежедневными брифингами для СМИ, переходит на "политическую должность" с прямым подчинением госсекретарю Энтони Блинкену.
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"Нед Прайс, который восстановил практику ежедневных брифингов и доступа прессы к поездкам госсекретаря, позднее в этом месяце покидает трибуну ради политической должности, напрямую подотчетной госсекретарю Блинкену", - написала корреспондентка NBC Андреа Митчелл в Twitter.
Канал сообщил, что Прайс уходит 17 марта. Временно исполнять обязанности пресс-секретаря будет его нынешний заместитель Ведант Патель.
Прайс служил пресс-секретарем ЦРУ и Совета национальной безопасности в президентство Барака Обамы.
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Нед ПрайсЭнтони БлинкенБарак ОбамаNBCЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)В мире
 
 
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