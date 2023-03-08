https://ria.ru/20230308/potoki-1856613696.html

Совет нацбезопасности США оценил новую версию подрыва "Северных потоков"

Совет нацбезопасности США оценил новую версию подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 08.03.2023

Совет нацбезопасности США оценил новую версию подрыва "Северных потоков"

Совет национальной безопасности США не в состоянии подтвердить сообщения о "проукраинской группировке", которая якобы причастна к подрыву газопровода "Северный... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T18:27

2023-03-08T18:27

2023-03-08T18:57

в мире

сша

авария на "северных потоках"

европа

киев

северный поток

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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Совет национальной безопасности США не в состоянии подтвердить сообщения о "проукраинской группировке", которая якобы причастна к подрыву газопровода "Северный поток", заявила пресс-секретарь структуры Эдриэнн Уотсон.Газета New York Times сообщила о наличии в США разведывательных данных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая "проукраинская" группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве."Совет национальной безопасности не в состоянии подтвердить это сообщение New York Times", - написала Уотсон в Twitter.Она обратила внимание на то, что сам автор публикации признает, что не опирался на официально рассекреченные разведданные, а его источники не имели полномочий говорить от имени правительства США.

https://ria.ru/20230308/ssha-1856574360.html

сша

европа

киев

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, сша, авария на "северных потоках", европа, киев, северный поток