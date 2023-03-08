https://ria.ru/20230308/potoki-1856613696.html
Совет нацбезопасности США оценил новую версию подрыва "Северных потоков"
Совет нацбезопасности США оценил новую версию подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 08.03.2023
Совет нацбезопасности США оценил новую версию подрыва "Северных потоков"
Совет национальной безопасности США не в состоянии подтвердить сообщения о "проукраинской группировке", которая якобы причастна к подрыву газопровода "Северный... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T18:27
2023-03-08T18:27
2023-03-08T18:57
в мире
сша
авария на "северных потоках"
европа
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северный поток
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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Совет национальной безопасности США не в состоянии подтвердить сообщения о "проукраинской группировке", которая якобы причастна к подрыву газопровода "Северный поток", заявила пресс-секретарь структуры Эдриэнн Уотсон.Газета New York Times сообщила о наличии в США разведывательных данных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая "проукраинская" группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве."Совет национальной безопасности не в состоянии подтвердить это сообщение New York Times", - написала Уотсон в Twitter.Она обратила внимание на то, что сам автор публикации признает, что не опирался на официально рассекреченные разведданные, а его источники не имели полномочий говорить от имени правительства США.
https://ria.ru/20230308/ssha-1856574360.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, авария на "северных потоках", европа, киев, северный поток
В мире, США, Авария на "Северных потоках", Европа, Киев, Северный поток
Совет нацбезопасности США оценил новую версию подрыва "Северных потоков"
Совет нацбезопасности США прокомментировал новую версию подрыва "Северных потоков"