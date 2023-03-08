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Совет нацбезопасности США оценил новую версию подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 08.03.2023
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18:27 08.03.2023 (обновлено: 18:57 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/potoki-1856613696.html
Совет нацбезопасности США оценил новую версию подрыва "Северных потоков"
Совет нацбезопасности США оценил новую версию подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 08.03.2023
Совет нацбезопасности США оценил новую версию подрыва "Северных потоков"
Совет национальной безопасности США не в состоянии подтвердить сообщения о "проукраинской группировке", которая якобы причастна к подрыву газопровода "Северный... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T18:27
2023-03-08T18:57
в мире
сша
авария на "северных потоках"
европа
киев
северный поток
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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Совет национальной безопасности США не в состоянии подтвердить сообщения о "проукраинской группировке", которая якобы причастна к подрыву газопровода "Северный поток", заявила пресс-секретарь структуры Эдриэнн Уотсон.Газета New York Times сообщила о наличии в США разведывательных данных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая "проукраинская" группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве."Совет национальной безопасности не в состоянии подтвердить это сообщение New York Times", - написала Уотсон в Twitter.Она обратила внимание на то, что сам автор публикации признает, что не опирался на официально рассекреченные разведданные, а его источники не имели полномочий говорить от имени правительства США.
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сша
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в мире, сша, авария на "северных потоках", европа, киев, северный поток
В мире, США, Авария на "Северных потоках", Европа, Киев, Северный поток
Совет нацбезопасности США оценил новую версию подрыва "Северных потоков"

Совет нацбезопасности США прокомментировал новую версию подрыва "Северных потоков"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Совет национальной безопасности США не в состоянии подтвердить сообщения о "проукраинской группировке", которая якобы причастна к подрыву газопровода "Северный поток", заявила пресс-секретарь структуры Эдриэнн Уотсон.
Газета New York Times сообщила о наличии в США разведывательных данных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая "проукраинская" группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве.
"Совет национальной безопасности не в состоянии подтвердить это сообщение New York Times", - написала Уотсон в Twitter.
Она обратила внимание на то, что сам автор публикации признает, что не опирался на официально рассекреченные разведданные, а его источники не имели полномочий говорить от имени правительства США.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
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В миреСШААвария на "Северных потоках"ЕвропаКиевСеверный поток
 
 
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