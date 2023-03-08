Немцы высмеяли "третьесортный" вброс США о "Северных потоках"
Читатели Die Zeit назвали новую версию подрыва "Северных потоков" третьесортной идеей ЦРУ
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Zeit критически отнеслись к новым подробностям терактов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", опубликованным западными СМИ.
Многие комментаторы заметили, что версия, согласно которой трубопроводы подорвала некая "проукраинская группировка", о которой было известно западным спецслужбам, появилась для того, чтобы отвлечь общественность от расследования Сеймура Херша, согласно которому взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.
"Это очень авантюрная история. Больше похоже на третьесортный шпионский фильм, <...> нас тут держат за дураков", — посчитал DreiW.
"Какая правда? Как вы думаете, может ли группа агентов быть достаточно умной, чтобы устроить мощный взрыв на глубине 300 футов и взорвать три трубопровода, но затем забыть убрать за собой?" — уточнил Veganes Hack.
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"Это бред, сначала говорили, что такое нападение может исходить только от одного государства, в новостях говорили о сотнях килограммов взрывчатки, а теперь достаточно парусника и двух водолазов, я даже не знаю", — написал 19Donnie88.
"Остатки взрывчатых веществ в неочищенной яхте. Все это звучит очень убедительно. Жаль, что вы не смогли найти календарь встреч с записью "сегодня взрываем", — заметил hasehase.
Накануне газета The New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за диверсией на газопроводах якобы стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкое издание Zeit написало, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.