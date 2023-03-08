Рейтинг@Mail.ru
Немцы высмеяли "третьесортный" вброс США о "Северных потоках" - РИА Новости, 08.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:38 08.03.2023 (обновлено: 15:12 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/potok-1856540038.html
Немцы высмеяли "третьесортный" вброс США о "Северных потоках"
Немцы высмеяли "третьесортный" вброс США о "Северных потоках" - РИА Новости, 08.03.2023
Немцы высмеяли "третьесортный" вброс США о "Северных потоках"
Читатели немецкой газеты Die Zeit критически отнеслись к новым подробностям терактов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", опубликованным... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T09:38
2023-03-08T15:12
в мире
технологии
киев
украина
военно-морские силы сша
северный поток
авария на "северных потоках"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Zeit критически отнеслись к новым подробностям терактов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", опубликованным западными СМИ.Многие комментаторы заметили, что версия, согласно которой трубопроводы подорвала некая "проукраинская группировка", о которой было известно западным спецслужбам, появилась для того, чтобы отвлечь общественность от расследования Сеймура Херша, согласно которому взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов."Это очень авантюрная история. Больше похоже на третьесортный шпионский фильм, &lt;...&gt; нас тут держат за дураков", — посчитал DreiW."Какая правда? Как вы думаете, может ли группа агентов быть достаточно умной, чтобы устроить мощный взрыв на глубине 300 футов и взорвать три трубопровода, но затем забыть убрать за собой?" — уточнил Veganes Hack."Остатки взрывчатых веществ в неочищенной яхте. Все это звучит очень убедительно. Жаль, что вы не смогли найти календарь встреч с записью "сегодня взрываем", — заметил hasehase.Накануне газета The New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за диверсией на газопроводах якобы стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкое издание Zeit написало, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.
https://ria.ru/20230308/pushkov-1856517185.html
https://ria.ru/20230307/utechki-1856504511.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_81:60:926:694_1920x0_80_0_0_e901ee691368859f437e22a1681335cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, киев, украина, военно-морские силы сша, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, Технологии, Киев, Украина, Военно-морские силы США, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
Немцы высмеяли "третьесортный" вброс США о "Северных потоках"

Читатели Die Zeit назвали новую версию подрыва "Северных потоков" третьесортной идеей ЦРУ

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Zeit критически отнеслись к новым подробностям терактов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", опубликованным западными СМИ.
Многие комментаторы заметили, что версия, согласно которой трубопроводы подорвала некая "проукраинская группировка", о которой было известно западным спецслужбам, появилась для того, чтобы отвлечь общественность от расследования Сеймура Херша, согласно которому взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Пушков резко высказался о новой версии взрывов на "Северных потоках"
Вчера, 00:52
"Это очень авантюрная история. Больше похоже на третьесортный шпионский фильм, <...> нас тут держат за дураков", — посчитал DreiW.
"Какая правда? Как вы думаете, может ли группа агентов быть достаточно умной, чтобы устроить мощный взрыв на глубине 300 футов и взорвать три трубопровода, но затем забыть убрать за собой?" — уточнил Veganes Hack.
«
"Это бред, сначала говорили, что такое нападение может исходить только от одного государства, в новостях говорили о сотнях килограммов взрывчатки, а теперь достаточно парусника и двух водолазов, я даже не знаю", — написал 19Donnie88.
"Остатки взрывчатых веществ в неочищенной яхте. Все это звучит очень убедительно. Жаль, что вы не смогли найти календарь встреч с записью "сегодня взрываем", — заметил hasehase.
Накануне газета The New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за диверсией на газопроводах якобы стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкое издание Zeit написало, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Захарова рассказала, кто допустил утечки о терактах на "Северных потоках"
7 марта, 21:43
 
В миреТехнологииКиевУкраинаВоенно-морские силы СШАСеверный потокАвария на "Северных потоках"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала