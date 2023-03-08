https://ria.ru/20230308/potok-1856540038.html

Немцы высмеяли "третьесортный" вброс США о "Северных потоках"

Немцы высмеяли "третьесортный" вброс США о "Северных потоках" - РИА Новости, 08.03.2023

Немцы высмеяли "третьесортный" вброс США о "Северных потоках"

Читатели немецкой газеты Die Zeit критически отнеслись к новым подробностям терактов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", опубликованным... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T09:38

2023-03-08T09:38

2023-03-08T15:12

в мире

технологии

киев

украина

военно-морские силы сша

северный поток

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Zeit критически отнеслись к новым подробностям терактов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", опубликованным западными СМИ.Многие комментаторы заметили, что версия, согласно которой трубопроводы подорвала некая "проукраинская группировка", о которой было известно западным спецслужбам, появилась для того, чтобы отвлечь общественность от расследования Сеймура Херша, согласно которому взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов."Это очень авантюрная история. Больше похоже на третьесортный шпионский фильм, <...> нас тут держат за дураков", — посчитал DreiW."Какая правда? Как вы думаете, может ли группа агентов быть достаточно умной, чтобы устроить мощный взрыв на глубине 300 футов и взорвать три трубопровода, но затем забыть убрать за собой?" — уточнил Veganes Hack."Остатки взрывчатых веществ в неочищенной яхте. Все это звучит очень убедительно. Жаль, что вы не смогли найти календарь встреч с записью "сегодня взрываем", — заметил hasehase.Накануне газета The New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за диверсией на газопроводах якобы стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкое издание Zeit написало, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.

https://ria.ru/20230308/pushkov-1856517185.html

https://ria.ru/20230307/utechki-1856504511.html

киев

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, технологии, киев, украина, военно-морские силы сша, северный поток, авария на "северных потоках"