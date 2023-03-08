https://ria.ru/20230308/poteri-1856580498.html

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 08.03.2023

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях

На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T14:35

2023-03-08T14:35

2023-03-08T15:36

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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луганская народная республика

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На купянском направлении в результате ударов штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Берестовое, Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Розовка Луганской народной республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Табаевка, Гряниковка, Ольшана Харьковской области, Артемовка, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия десяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная гаубица "Акация", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" поражены подразделения войск Украины в районах населенных пунктов Невское, Новолюбовка, Червонопоповка, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики."Общие потери противника на данном направлении за сутки составили до 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная гаубица "Гвоздика", - уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

харьковская область

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Минобороны о пресечении действий украинских ДРГ в Харьковской области и ЛНР Минобороны о пресечении действий украинских ДРГ в Харьковской области и ЛНР 2023-03-08T14:35 true PT3M41S

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, харьковская область