Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 08.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:35 08.03.2023 (обновлено: 15:36 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/poteri-1856580498.html
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 08.03.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях
На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T14:35
2023-03-08T15:36
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852355712_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_a7ac6896201e4d3ae5efba7f1289ae92.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На купянском направлении в результате ударов штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Берестовое, Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Розовка Луганской народной республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Табаевка, Гряниковка, Ольшана Харьковской области, Артемовка, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия десяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная гаубица "Акация", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" поражены подразделения войск Украины в районах населенных пунктов Невское, Новолюбовка, Червонопоповка, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики."Общие потери противника на данном направлении за сутки составили до 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная гаубица "Гвоздика", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Минобороны о пресечении действий украинских ДРГ в Харьковской области и ЛНР
Минобороны о пресечении действий украинских ДРГ в Харьковской области и ЛНР
2023-03-08T14:35
true
PT3M41S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852355712_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_75f1db0a71d31e30e0c6c377e8896a45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Харьковская область
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях

ВСУ за сутки потеряли около 190 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая работа танка Т-72 ВС России
Боевая работа танка Т-72 ВС России - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Боевая работа танка Т-72 ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На купянском направлении в результате ударов штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Берестовое, Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Розовка Луганской народной республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Табаевка, Гряниковка, Ольшана Харьковской области, Артемовка, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия десяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная гаубица "Акация", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" поражены подразделения войск Украины в районах населенных пунктов Невское, Новолюбовка, Червонопоповка, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики.
"Общие потери противника на данном направлении за сутки составили до 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная гаубица "Гвоздика", - уточнили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала