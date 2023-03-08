https://ria.ru/20230308/postradavshiy-1856614646.html
При обстреле Донецка пострадал мужчина
При обстреле Донецка пострадал мужчина - РИА Новости, 08.03.2023
При обстреле Донецка пострадал мужчина
Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T18:36
2023-03-08T18:36
2023-03-08T18:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
алексей кулемзин (донецк)
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин. "Продолжает поступать информация о пострадавших мирных гражданах в результате террористических обстрелов города Донецка со стороны украинских фашистов. В Петровском районе ранения получили... мужчина 1981 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Ранее Кулемзин сообщал, что четыре мирных жителя, в том числе подросток и ребенок, пострадали при обстреле Донецка.
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Разрушенные жилые дома в Донецке после обстрела
Украинские войска обстреляли жилые кварталы Донецка, разрушены частные дома
2023-03-08T18:36
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PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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При обстреле Донецка пострадал мужчина
Кулемзин: при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка пострадал мужчина