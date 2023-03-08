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При обстреле Донецка пострадал мужчина - РИА Новости, 08.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:36 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/postradavshiy-1856614646.html
При обстреле Донецка пострадал мужчина
При обстреле Донецка пострадал мужчина - РИА Новости, 08.03.2023
При обстреле Донецка пострадал мужчина
Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T18:36
2023-03-08T18:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
алексей кулемзин (донецк)
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин. "Продолжает поступать информация о пострадавших мирных гражданах в результате террористических обстрелов города Донецка со стороны украинских фашистов. В Петровском районе ранения получили... мужчина 1981 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Ранее Кулемзин сообщал, что четыре мирных жителя, в том числе подросток и ребенок, пострадали при обстреле Донецка.
донецк
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Разрушенные жилые дома в Донецке после обстрела
Украинские войска обстреляли жилые кварталы Донецка, разрушены частные дома
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в мире, донецк, алексей кулемзин (донецк), украина, вооруженные силы украины, видео
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Украина, Вооруженные силы Украины
При обстреле Донецка пострадал мужчина
ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин.
2023-03-08T18:36
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При обстреле Донецка пострадал мужчина

Кулемзин: при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка пострадал мужчина

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкДонецк после обстрела со стороны ВСУ
Донецк после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Донецк после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин.
"Продолжает поступать информация о пострадавших мирных гражданах в результате террористических обстрелов города Донецка со стороны украинских фашистов. В Петровском районе ранения получили... мужчина 1981 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Ранее Кулемзин сообщал, что четыре мирных жителя, в том числе подросток и ребенок, пострадали при обстреле Донецка.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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