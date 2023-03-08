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При обстреле Донецка пострадал мужчина

При обстреле Донецка пострадал мужчина - РИА Новости, 08.03.2023

При обстреле Донецка пострадал мужчина

Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T18:36

2023-03-08T18:36

2023-03-08T18:36

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

алексей кулемзин (донецк)

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин. "Продолжает поступать информация о пострадавших мирных гражданах в результате террористических обстрелов города Донецка со стороны украинских фашистов. В Петровском районе ранения получили... мужчина 1981 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Ранее Кулемзин сообщал, что четыре мирных жителя, в том числе подросток и ребенок, пострадали при обстреле Донецка.

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Разрушенные жилые дома в Донецке после обстрела Украинские войска обстреляли жилые кварталы Донецка, разрушены частные дома 2023-03-08T18:36 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, алексей кулемзин (донецк), украина, вооруженные силы украины, видео