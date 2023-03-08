https://ria.ru/20230308/polsha-1856609854.html

Польша захотела, чтобы страны ЕС покупали у нее боеприпасы для Украины

Польша захотела, чтобы страны ЕС покупали у нее боеприпасы для Украины - РИА Новости, 08.03.2023

Польша захотела, чтобы страны ЕС покупали у нее боеприпасы для Украины

Польша хочет, чтобы страны Евросоюза совместно покупали у нее боеприпасы для Украины, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны республики... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T17:59

2023-03-08T17:59

2023-03-08T18:05

в мире

украина

россия

польша

сергей лавров

мариуш блащак

нато

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786321438_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9cda85873d19e2c7adc97421da3ca0f2.jpg

ВАРШАВА, 8 мар - РИА Новости. Польша хочет, чтобы страны Евросоюза совместно покупали у нее боеприпасы для Украины, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. "Есть инициатива, которая предусматривает совместные заказы боеприпасов, этой инициативой воспользуется также польская оборонная промышленность", - сказал Блащак. "В ближайшее время, в марте, в Польшу с визитом прибудет комиссар Бретон (еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон). Мы договорились с комиссаром, что вместе будем разговаривать с польской оборонной промышленностью, чтобы польская оборонная промышленность могла воспользоваться этими заказами, чтобы польская оборонная промышленность могла увеличить свои производственные возможности", - пояснил польский министр. "Это будет польза для Украины, но также это будет польза и для Польши", - заключил он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230308/borrel-1856606939.html

https://ria.ru/20230308/ukraina-1856586441.html

украина

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, польша, сергей лавров, мариуш блащак, нато, евросоюз, дмитрий песков