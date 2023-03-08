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Польша захотела, чтобы страны ЕС покупали у нее боеприпасы для Украины - РИА Новости, 08.03.2023
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17:59 08.03.2023 (обновлено: 18:05 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/polsha-1856609854.html
Польша захотела, чтобы страны ЕС покупали у нее боеприпасы для Украины
Польша захотела, чтобы страны ЕС покупали у нее боеприпасы для Украины - РИА Новости, 08.03.2023
Польша захотела, чтобы страны ЕС покупали у нее боеприпасы для Украины
Польша хочет, чтобы страны Евросоюза совместно покупали у нее боеприпасы для Украины, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны республики... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T17:59
2023-03-08T18:05
в мире
украина
россия
польша
сергей лавров
мариуш блащак
нато
евросоюз
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ВАРШАВА, 8 мар - РИА Новости. Польша хочет, чтобы страны Евросоюза совместно покупали у нее боеприпасы для Украины, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. "Есть инициатива, которая предусматривает совместные заказы боеприпасов, этой инициативой воспользуется также польская оборонная промышленность", - сказал Блащак. "В ближайшее время, в марте, в Польшу с визитом прибудет комиссар Бретон (еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон). Мы договорились с комиссаром, что вместе будем разговаривать с польской оборонной промышленностью, чтобы польская оборонная промышленность могла воспользоваться этими заказами, чтобы польская оборонная промышленность могла увеличить свои производственные возможности", - пояснил польский министр. "Это будет польза для Украины, но также это будет польза и для Польши", - заключил он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230308/borrel-1856606939.html
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в мире, украина, россия, польша, сергей лавров, мариуш блащак, нато, евросоюз, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, Польша, Сергей Лавров, Мариуш Блащак, НАТО, Евросоюз, Дмитрий Песков
Польша захотела, чтобы страны ЕС покупали у нее боеприпасы для Украины

Министр обороны Блащак: Польша хочет, чтобы ЕС покупал у нее боеприпасы для Украины

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка боеприпасов для отправки на Украину
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину. Архивное фото
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ВАРШАВА, 8 мар - РИА Новости. Польша хочет, чтобы страны Евросоюза совместно покупали у нее боеприпасы для Украины, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
"Есть инициатива, которая предусматривает совместные заказы боеприпасов, этой инициативой воспользуется также польская оборонная промышленность", - сказал Блащак.
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"В ближайшее время, в марте, в Польшу с визитом прибудет комиссар Бретон (еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон). Мы договорились с комиссаром, что вместе будем разговаривать с польской оборонной промышленностью, чтобы польская оборонная промышленность могла воспользоваться этими заказами, чтобы польская оборонная промышленность могла увеличить свои производственные возможности", - пояснил польский министр.
"Это будет польза для Украины, но также это будет польза и для Польши", - заключил он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаРоссияПольшаСергей ЛавровМариуш БлащакНАТОЕвросоюзДмитрий Песков
 
 
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