https://ria.ru/20230308/polsha-1856580075.html
Польша переплатила украинцам более 450 тысяч долларов
Польша переплатила украинцам более 450 тысяч долларов - РИА Новости, 08.03.2023
Польша переплатила украинцам более 450 тысяч долларов
Польская Служба социального обеспечения (ZUS) переплатила гражданам Украины около двух миллионов злотых (более 450 тысяч долларов), сообщает издание... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T14:30
2023-03-08T14:30
2023-03-08T19:05
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ВАРШАВА, 8 мар — РИА Новости. Польская Служба социального обеспечения (ZUS) переплатила гражданам Украины около двух миллионов злотых (более 450 тысяч долларов), сообщает издание Rzeczpospolita. "Около двух миллионов злотых ненадлежащим образом выплатила гражданам Украины ZUS. Если они уехали из Польши, то не должны получать поддержку", — говорится в сообщении. Поясняется, что речь идет о ежемесячных выплатах на детей, ежегодных выплатах на школьников и других пособиях. При этом вернуть из этих сумм удалось лишь 35,3 тысячи злотых (около 7,6 тысячи долларов), отмечает газета. В соответствии с правилами, принятыми в Польше, украинский беженец теряет право на социальные выплаты, если выехал из Польши более чем на 30 дней. Однако у социальных служб долгое время была проблема с выяснением того, кто из украинцев уехал. Те же, в свою очередь, продолжали получать социальные выплаты от польского государства, находясь на территории Украины или других стран.Поправка к закону о помощи гражданам Украины вступила в силу 28 января. Благодаря ей ZUS получил доступ к базе данных Пограничной стражи — к информации о датах въезда и выезда граждан Украины. В течение месяца действия нового положения закона о помощи ZUS приостановил выплату пособий для примерно 3,2 тысячи граждан Украины, которые покинули Польшу, сообщает газета.
https://ria.ru/20230301/bezhentsy-1855141740.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, польша
Польша переплатила украинцам более 450 тысяч долларов
Польша решила вернуть выплаченные украинским беженцам пособия на 450 тысяч долларов
ВАРШАВА, 8 мар — РИА Новости.
Польская Служба социального обеспечения (ZUS) переплатила гражданам Украины около двух миллионов злотых (более 450 тысяч долларов), сообщает издание Rzeczpospolita
.
"Около двух миллионов злотых ненадлежащим образом выплатила гражданам Украины ZUS. Если они уехали из Польши
, то не должны получать поддержку", — говорится в сообщении.
Поясняется, что речь идет о ежемесячных выплатах на детей, ежегодных выплатах на школьников и других пособиях.
При этом вернуть из этих сумм удалось лишь 35,3 тысячи злотых (около 7,6 тысячи долларов), отмечает газета.
Польша сообщила плохие новости украинским беженцам
В соответствии с правилами, принятыми в Польше, украинский беженец теряет право на социальные выплаты, если выехал из Польши более чем на 30 дней. Однако у социальных служб долгое время была проблема с выяснением того, кто из украинцев уехал. Те же, в свою очередь, продолжали получать социальные выплаты от польского государства, находясь на территории Украины или других стран.
Поправка к закону о помощи гражданам Украины вступила в силу 28 января. Благодаря ей ZUS получил доступ к базе данных Пограничной стражи — к информации о датах въезда и выезда граждан Украины. В течение месяца действия нового положения закона о помощи ZUS приостановил выплату пособий для примерно 3,2 тысячи граждан Украины, которые покинули Польшу, сообщает газета.
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