https://ria.ru/20230308/pogranichnik-1856646168.html

Белорусский пограничник рассказал, как не пропустил украинского диверсанта

Белорусский пограничник рассказал, как не пропустил украинского диверсанта - РИА Новости, 08.03.2023

Белорусский пограничник рассказал, как не пропустил украинского диверсанта

Белорусский пограничник Андрей Мирончик рассказал, что не пропустил через белорусскую границу украинского диверсанта, который в конце февраля атаковал с помощью РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T23:39

2023-03-08T23:39

2023-03-08T23:39

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а-50

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МИНСК, 8 мар – РИА Новости. Белорусский пограничник Андрей Мирончик рассказал, что не пропустил через белорусскую границу украинского диверсанта, который в конце февраля атаковал с помощью дронов российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском, поскольку тот вызвал у него подозрения. Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб" и более 20 его пособников, которые причастны к диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском в конце февраля. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, использовались самые высокие технологии, беспилотники. Белорусский президент заявил, что в результате самолет А-50 серьезно не был поврежден, но Минск попросил РФ произвести замену самолета. Задержанным оказался Николай Швец, имеющий российский и украинский паспорта. Возбуждено уголовное дело по факту попытки совершения акта терроризма, задержанный Швец активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания, сообщали в КГБ Белоруссии. Лукашенко также заявил, что считает Владимира Зеленского гнидой, потому что тот знал о подготовке диверсии в республике. Более того, Лукашенко уверен, что такие операции не проводятся без согласования с руководством. "С 17 на 18 января смена пограничных нарядов отделения пограничного контроля "Берестовица" несла службу в повседневном режиме пограничного контроля. Поступила информация ..., что в пункт пропуска заехал рейсовый автобус сообщением "Варшава - Гродно", прибыл на паспортный контроль. Одним из пассажиров оказался гражданин Украины, который предъявил свой заграничный паспорт для проверки документов, сомнений в подлинности либо принадлежности предъявителю не возникло. Однако профессиональный опыт подсказал, что данному гражданину нужно уделить особое внимание", - рассказал телеканалу "Беларусь 1" начальник смены отделения пограничного контроля "Брузги" Гродненской пограничной группы Мирончик. Соответственно, продолжил он, им было принято решение "вывести данного гражданина из пассажиропотока, сопроводить в отдельное служебное помещение для проведения дополнительных контрольно-проверочных мероприятий". "Смутила его просьба не проставлять отметку в паспорт о пересечении нашей границы, хотя в его паспорте на тот момент уже присутствовала отметка пограничников сопредельного пункта пропуска "Бобровники", что, соответственно, не скрывало бы факта въезда в нашу страну. Пояснял (просьбу – ред.) тем, что бежит от войны, планирует в будущем вернуться к родственникам и, соответственно, из-за нашей отметки у него могут возникнуть проблемы. Его просьба была не удовлетворена", - сказал пограничник. Он добавил, что "в ходе детального устного опроса наблюдалось значительное нарастание волнения гражданина, он путался при уточняющих вопросах, не мог точно пояснить цель въезда в страну". "Все это указывало на то, что человек что-то скрывает. Вместе с тем, в ходе осуществления углубленного пограничного контроля в отношении данного гражданина предметов, запрещенных, ограниченных к перемещению через границу, выявлено не было", - отметил Мирончик. Но он сообщил, что принял решение не пропускать данного гражданина в Белоруссию "в интересах национальной безопасности". "Согласовал свое решение с вышестоящим руководством. Гражданин Украины в установленном порядке был сопровожден и проследовал на территорию сопредельного государства (в Польшу – ред.)", - рассказал пограничник. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и оповещения A-50 прибыл в Белоруссию в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства и участия в проходивших в Белоруссии с 16 января по 1 февраля совместных белорусско-российских летных учениях. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230307/diversiya-1856489739.html

https://ria.ru/20230307/diversiya-1856486927.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, украина, россия, служба безопасности украины, а-50, владимир зеленский