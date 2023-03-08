https://ria.ru/20230308/pogoda-1856565531.html

Москвичей предупредили об изменчивой погоде на выходных

Москвичей предупредили об изменчивой погоде на выходных - РИА Новости, 08.03.2023

Москвичей предупредили об изменчивой погоде на выходных

Облачная погода с прояснениями, до минус 2 градусов и снег ожидаются в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T12:30

2023-03-08T12:30

2023-03-08T12:30

общество

москва

московская область (подмосковье)

татьяна позднякова

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, до минус 2 градусов и снег ожидаются в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Синоптик пояснила, что погоду на выходных по-прежнему будут определять атлантические циклоны, но поскольку они будут чередовать друг друга, характер погоды будет очень изменчивым. "В ночь на субботу за счет прояснений в облаках минимальная температура в Москве опустится до минус 10-12 градусов, по Московской области до минус 15 градусов. Время от времени будет припускать снег. Дневная температура воздуха в Москве минус 2-0 градусов, по Московской области минус 4 - плюс 1 градус, то есть среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы", - сказала Позднякова. Специалист отметила, что в воскресенье Москва будет находиться уже в теплом секторе атлантического циклона. В течение суток временами осадки, мокрый снег вперемешку с дождем, дневная температура слабоотрицательная - минус 2-0 градусов.

https://ria.ru/20230308/pogoda-1856541953.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

общество, москва, московская область (подмосковье), татьяна позднякова