https://ria.ru/20230308/pogoda-1856565531.html
Москвичей предупредили об изменчивой погоде на выходных
Москвичей предупредили об изменчивой погоде на выходных - РИА Новости, 08.03.2023
Москвичей предупредили об изменчивой погоде на выходных
Облачная погода с прояснениями, до минус 2 градусов и снег ожидаются в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T12:30
2023-03-08T12:30
2023-03-08T12:30
общество
москва
московская область (подмосковье)
татьяна позднякова
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, до минус 2 градусов и снег ожидаются в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Синоптик пояснила, что погоду на выходных по-прежнему будут определять атлантические циклоны, но поскольку они будут чередовать друг друга, характер погоды будет очень изменчивым. "В ночь на субботу за счет прояснений в облаках минимальная температура в Москве опустится до минус 10-12 градусов, по Московской области до минус 15 градусов. Время от времени будет припускать снег. Дневная температура воздуха в Москве минус 2-0 градусов, по Московской области минус 4 - плюс 1 градус, то есть среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы", - сказала Позднякова. Специалист отметила, что в воскресенье Москва будет находиться уже в теплом секторе атлантического циклона. В течение суток временами осадки, мокрый снег вперемешку с дождем, дневная температура слабоотрицательная - минус 2-0 градусов.
https://ria.ru/20230308/pogoda-1856541953.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, московская область (подмосковье), татьяна позднякова
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Татьяна Позднякова
Москвичей предупредили об изменчивой погоде на выходных
В Москве в выходные ожидаются снег и до минус двух градусов
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, до минус 2 градусов и снег ожидаются в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптик пояснила, что погоду на выходных по-прежнему будут определять атлантические циклоны, но поскольку они будут чередовать друг друга, характер погоды будет очень изменчивым.
"В ночь на субботу за счет прояснений в облаках минимальная температура в Москве опустится до минус 10-12 градусов, по Московской области
до минус 15 градусов. Время от времени будет припускать снег. Дневная температура воздуха в Москве минус 2-0 градусов, по Московской области минус 4 - плюс 1 градус, то есть среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы", - сказала Позднякова.
Специалист отметила, что в воскресенье Москва будет находиться уже в теплом секторе атлантического циклона. В течение суток временами осадки, мокрый снег вперемешку с дождем, дневная температура слабоотрицательная - минус 2-0 градусов.
Синоптик рассказал о погоде в Москве 8 марта