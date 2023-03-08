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Премьеры Италии и Нидерландов подтвердили полную поддержку Украины
Премьеры Италии и Нидерландов подтвердили полную поддержку Украины - РИА Новости, 08.03.2023
Премьеры Италии и Нидерландов подтвердили полную поддержку Украины
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава правительства Нидерландов Марк Рютте подтвердили свое намерение продолжать оказание всесторонней поддержки... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T20:44
2023-03-08T20:44
2023-03-08T20:44
украина
джорджа мелони
марк рютте
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РИМ, 8 мар – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава правительства Нидерландов Марк Рютте подтвердили свое намерение продолжать оказание всесторонней поддержки Украине. "Мы являемся двумя странами, которые находятся в первых рядах в деле поддержки Украины. В этом смысле мы находимся абсолютно на одной стороне. Мы обсудили, как еще лучше осуществлять и координировать нашу помощь Украине, которая, естественно, будет продолжена как на двустороннем, так и на многостороннем уровне на 360 градусов", - заявила Мелони в ходе краткой пресс-конференции по итогам переговоров с Рютте, состоявшихся в среду в Риме. В свою очередь премьер Нидерландов выразил "восхищение ответственностью, которую Италия демонстрирует в своей поддержке Украины". Отметив в этой связи важность недавнего визита Мелони в Киев, Рютте подчеркнул единство Европы в отношении конфликта на Украине. "Мы в Европе едины против России. Украина должна победить, Россия должна проиграть", - заявил он. Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230306/sanktsii-1856123899.html
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украина, джорджа мелони, марк рютте, италия, нато, в мире, нидерланды
Украина, Джорджа Мелони, Марк Рютте, Италия, НАТО, В мире, Нидерланды
Премьеры Италии и Нидерландов подтвердили полную поддержку Украины
Премьеры Италии и Нидерландов Мелони и Рютте подтвердили всестороннюю поддержку Украины