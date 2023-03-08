https://ria.ru/20230308/plennye-1856644388.html
Кадыров показал видео с украинскими пленными
Кадыров показал видео с украинскими пленными - РИА Новости, 08.03.2023
Кадыров показал видео с украинскими пленными
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео в Telegram-канале, на котором показал десять пленных в зоне проведения спецоперации на Украине. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T23:08
2023-03-08T23:08
2023-03-08T23:29
специальная военная операция на украине
украина
рамзан кадыров
апты алаудинов
вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 8 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео в Telegram-канале, на котором показал десять пленных в зоне проведения спецоперации на Украине. "Не успел <...> командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов, полностью оправиться от отравления и вернуться на передовую, как его радушно встретила в подвале очередная группа счастливых пленных украинских военнослужащих", — написал он.Кадыров добавил, что в этот раз пленных оказалось значительно больше. Благодаря успешному наступлению под контроль российских войск перешли несколько укрепрайонов. Кроме того, удалось взять в плен десять украинских солдат.Глава Чечни также отметил, что в последнее время "желающих гибнуть за кучку прозападных бандитов и натовских наемников" становится меньше.В середине февраля Кадыров сообщил, что Алаудинов был отравлен, получив письмо, пропитанное ядом. Он проходил лечение в госпитале в Москве, в конце февраля его выписали. Накануне Алаудинов заявил, что возвращается на передовую.
https://ria.ru/20230219/kadyrov-1852983199.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, рамзан кадыров, апты алаудинов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Рамзан Кадыров, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины
Кадыров показал видео с украинскими пленными
Кадыров показал видео с десятью пленными в зоне проведения спецоперации на Украине
ГРОЗНЫЙ, 8 мар — РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео в Telegram-канале
, на котором показал десять пленных в зоне проведения спецоперации на Украине.
"Не успел <...> командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов
, полностью оправиться от отравления и вернуться на передовую, как его радушно встретила в подвале очередная группа счастливых пленных украинских военнослужащих", — написал он.
Кадыров добавил, что в этот раз пленных оказалось значительно больше. Благодаря успешному наступлению под контроль российских войск перешли несколько укрепрайонов. Кроме того, удалось взять в плен десять украинских солдат.
Глава Чечни также отметил, что в последнее время "желающих гибнуть за кучку прозападных бандитов и натовских наемников" становится меньше.
В середине февраля Кадыров сообщил, что Алаудинов был отравлен, получив письмо, пропитанное ядом. Он проходил лечение в госпитале в Москве, в конце февраля его выписали. Накануне Алаудинов заявил, что возвращается на передовую.
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