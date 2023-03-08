Рейтинг@Mail.ru
Кадыров показал видео с украинскими пленными - РИА Новости, 08.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:08 08.03.2023 (обновлено: 23:29 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/plennye-1856644388.html
Кадыров показал видео с украинскими пленными
Кадыров показал видео с украинскими пленными - РИА Новости, 08.03.2023
Кадыров показал видео с украинскими пленными
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео в Telegram-канале, на котором показал десять пленных в зоне проведения спецоперации на Украине. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T23:08
2023-03-08T23:29
специальная военная операция на украине
украина
рамзан кадыров
апты алаудинов
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_0:0:1233:694_1920x0_80_0_0_6bbce8eeb4ff361d38f2b3534ef36ee0.jpg
ГРОЗНЫЙ, 8 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео в Telegram-канале, на котором показал десять пленных в зоне проведения спецоперации на Украине. "Не успел &lt;...&gt; командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов, полностью оправиться от отравления и вернуться на передовую, как его радушно встретила в подвале очередная группа счастливых пленных украинских военнослужащих", — написал он.Кадыров добавил, что в этот раз пленных оказалось значительно больше. Благодаря успешному наступлению под контроль российских войск перешли несколько укрепрайонов. Кроме того, удалось взять в плен десять украинских солдат.Глава Чечни также отметил, что в последнее время "желающих гибнуть за кучку прозападных бандитов и натовских наемников" становится меньше.В середине февраля Кадыров сообщил, что Алаудинов был отравлен, получив письмо, пропитанное ядом. Он проходил лечение в госпитале в Москве, в конце февраля его выписали. Накануне Алаудинов заявил, что возвращается на передовую.
https://ria.ru/20230219/kadyrov-1852983199.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_68:0:1225:868_1920x0_80_0_0_6567d24a6461448ec2987d67ff97c876.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, рамзан кадыров, апты алаудинов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Рамзан Кадыров, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины
Кадыров показал видео с украинскими пленными

Кадыров показал видео с десятью пленными в зоне проведения спецоперации на Украине

© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 8 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео в Telegram-канале, на котором показал десять пленных в зоне проведения спецоперации на Украине.
"Не успел <...> командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов, полностью оправиться от отравления и вернуться на передовую, как его радушно встретила в подвале очередная группа счастливых пленных украинских военнослужащих", — написал он.
Кадыров добавил, что в этот раз пленных оказалось значительно больше. Благодаря успешному наступлению под контроль российских войск перешли несколько укрепрайонов. Кроме того, удалось взять в плен десять украинских солдат.
Глава Чечни также отметил, что в последнее время "желающих гибнуть за кучку прозападных бандитов и натовских наемников" становится меньше.
В середине февраля Кадыров сообщил, что Алаудинов был отравлен, получив письмо, пропитанное ядом. Он проходил лечение в госпитале в Москве, в конце февраля его выписали. Накануне Алаудинов заявил, что возвращается на передовую.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию
19 февраля, 16:09
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРамзан КадыровАпты АлаудиновВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала