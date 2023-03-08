https://ria.ru/20230308/plennye-1856611049.html

ООН заявила о поддержке расширения обменов пленными между Москвой и Киевом

ООН заявила о поддержке расширения обменов пленными между Москвой и Киевом - РИА Новости, 08.03.2023

ООН заявила о поддержке расширения обменов пленными между Москвой и Киевом

ООН будет поддерживать расширение обменов пленными между Москвой и Киевом, заявил журналистам в Киеве генсек организации Антониу Гутерреш. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T18:07

2023-03-08T18:07

2023-03-08T18:07

специальная военная операция на украине

в мире

антониу гутерреш

оон

украина

россия

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ООН, 8 мар – РИА Новости. ООН будет поддерживать расширение обменов пленными между Москвой и Киевом, заявил журналистам в Киеве генсек организации Антониу Гутерреш. "Мы будем продолжать поддерживать решение гуманитарных проблем везде, где это возможно, на каждом фронте – таких, как, например, существенное расширение обменов военнопленными", - сказал Гутерреш.

https://ria.ru/20230307/plennye-1856504936.html

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