https://ria.ru/20230308/plennye-1856611049.html
ООН заявила о поддержке расширения обменов пленными между Москвой и Киевом
ООН заявила о поддержке расширения обменов пленными между Москвой и Киевом - РИА Новости, 08.03.2023
ООН заявила о поддержке расширения обменов пленными между Москвой и Киевом
ООН будет поддерживать расширение обменов пленными между Москвой и Киевом, заявил журналистам в Киеве генсек организации Антониу Гутерреш. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T18:07
2023-03-08T18:07
2023-03-08T18:07
специальная военная операция на украине
в мире
антониу гутерреш
оон
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ООН, 8 мар – РИА Новости. ООН будет поддерживать расширение обменов пленными между Москвой и Киевом, заявил журналистам в Киеве генсек организации Антониу Гутерреш. "Мы будем продолжать поддерживать решение гуманитарных проблем везде, где это возможно, на каждом фронте – таких, как, например, существенное расширение обменов военнопленными", - сказал Гутерреш.
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в мире, антониу гутерреш, оон, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Антониу Гутерреш, ООН, Украина, Россия
ООН заявила о поддержке расширения обменов пленными между Москвой и Киевом
Гутерреш пообещал, что ООН поддержит расширение обменов пленными между Россией и Украиной