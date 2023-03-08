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ООН заявила о поддержке расширения обменов пленными между Москвой и Киевом - РИА Новости, 08.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:07 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/plennye-1856611049.html
ООН заявила о поддержке расширения обменов пленными между Москвой и Киевом
ООН заявила о поддержке расширения обменов пленными между Москвой и Киевом - РИА Новости, 08.03.2023
ООН заявила о поддержке расширения обменов пленными между Москвой и Киевом
ООН будет поддерживать расширение обменов пленными между Москвой и Киевом, заявил журналистам в Киеве генсек организации Антониу Гутерреш. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T18:07
2023-03-08T18:07
специальная военная операция на украине
в мире
антониу гутерреш
оон
украина
россия
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ООН, 8 мар – РИА Новости. ООН будет поддерживать расширение обменов пленными между Москвой и Киевом, заявил журналистам в Киеве генсек организации Антониу Гутерреш. "Мы будем продолжать поддерживать решение гуманитарных проблем везде, где это возможно, на каждом фронте – таких, как, например, существенное расширение обменов военнопленными", - сказал Гутерреш.
https://ria.ru/20230307/plennye-1856504936.html
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в мире, антониу гутерреш, оон, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Антониу Гутерреш, ООН, Украина, Россия
ООН заявила о поддержке расширения обменов пленными между Москвой и Киевом

Гутерреш пообещал, что ООН поддержит расширение обменов пленными между Россией и Украиной

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 8 мар – РИА Новости. ООН будет поддерживать расширение обменов пленными между Москвой и Киевом, заявил журналистам в Киеве генсек организации Антониу Гутерреш.
"Мы будем продолжать поддерживать решение гуманитарных проблем везде, где это возможно, на каждом фронте – таких, как, например, существенное расширение обменов военнопленными", - сказал Гутерреш.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Москалькова рассказала о переговорном процессе по обмену пленными с Киевом
7 марта, 21:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнтониу ГутеррешООНУкраинаРоссия
 
 
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