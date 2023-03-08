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Песков: акционеры "Северных потоков" должны требовать расследования - РИА Новости, 08.03.2023
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07:07 08.03.2023 (обновлено: 07:23 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/peskov-1856528605.html
Песков: акционеры "Северных потоков" должны требовать расследования
Песков: акционеры "Северных потоков" должны требовать расследования - РИА Новости, 08.03.2023
Песков: акционеры "Северных потоков" должны требовать расследования
В Кремле считают, что страны-акционеры "Северных потоков" должны настаивать на срочном прозрачном расследовании: это пахнет чудовищным преступлением, заявил РИА РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T07:07
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оон
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авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. В Кремле считают, что страны-акционеры "Северных потоков" должны настаивать на срочном прозрачном расследовании: это пахнет чудовищным преступлением, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины."Нас по-прежнему не допускают до следствия. Только несколько дней назад мы получили ноты об этом от датчан и шведов", - сказал Песков РИА Новости, комментируя публикации New York Times и Zeit."Это все не просто странно. Это пахнет чудовищным преступлением. Как минимум страны-акционеры "потоков" и ООН должны требовать срочного прозрачного расследования с участием всех, кто может пролить свет", - подчеркнул он.
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оон, дмитрий песков, авария на "северных потоках"
ООН, Дмитрий Песков, Авария на "Северных потоках"
Песков: акционеры "Северных потоков" должны требовать расследования

Песков: страны-акционеры "Северных потоков" должны настаивать на срочном расследовании

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. В Кремле считают, что страны-акционеры "Северных потоков" должны настаивать на срочном прозрачном расследовании: это пахнет чудовищным преступлением, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.
"Нас по-прежнему не допускают до следствия. Только несколько дней назад мы получили ноты об этом от датчан и шведов", - сказал Песков РИА Новости, комментируя публикации New York Times и Zeit.
"Это все не просто странно. Это пахнет чудовищным преступлением. Как минимум страны-акционеры "потоков" и ООН должны требовать срочного прозрачного расследования с участием всех, кто может пролить свет", - подчеркнул он.
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