https://ria.ru/20230308/peskov-1856528605.html

Песков: акционеры "Северных потоков" должны требовать расследования

Песков: акционеры "Северных потоков" должны требовать расследования - РИА Новости, 08.03.2023

Песков: акционеры "Северных потоков" должны требовать расследования

В Кремле считают, что страны-акционеры "Северных потоков" должны настаивать на срочном прозрачном расследовании: это пахнет чудовищным преступлением, заявил РИА РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T07:07

2023-03-08T07:07

2023-03-08T07:23

оон

дмитрий песков

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. В Кремле считают, что страны-акционеры "Северных потоков" должны настаивать на срочном прозрачном расследовании: это пахнет чудовищным преступлением, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины."Нас по-прежнему не допускают до следствия. Только несколько дней назад мы получили ноты об этом от датчан и шведов", - сказал Песков РИА Новости, комментируя публикации New York Times и Zeit."Это все не просто странно. Это пахнет чудовищным преступлением. Как минимум страны-акционеры "потоков" и ООН должны требовать срочного прозрачного расследования с участием всех, кто может пролить свет", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230308/ssha-1856525039.html

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оон, дмитрий песков, авария на "северных потоках"