https://ria.ru/20230308/pereedanie-1856520161.html

Гастроэнтеролог дала совет, что делать при переедании

Гастроэнтеролог дала совет, что делать при переедании - РИА Новости, 08.03.2023

Гастроэнтеролог дала совет, что делать при переедании

Как снять симптомы переедания и облегчить процесс пищеварения, объяснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T02:10

2023-03-08T02:10

2023-03-08T02:10

общество

нурия дианова

здоровье - общество

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Как снять симптомы переедания и облегчить процесс пищеварения, объяснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.Во время праздничного застолья некоторые люди стараются попробовать как можно больше угощений, в результате у них появляется чувство тяжести в животе и другие признаки переедания. Таких ситуаций следует избегать, поскольку употребление чрезмерного количества пищи приводит к обострению заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), напомнила Дианова.Собираясь отметить какое-то событие с друзьями, родственниками или коллегами, нужно заранее позаботиться о том, чтобы у гостей были поводы отойти от стола, рекомендует гастроэнтеролог. Небольшая двигательная активность способствует процессу пищеварения и облегчает состояние человека, который уже переел, уверена она.При этом нужно иметь в виду, что некоторые движения противопоказано выполнять после обильного угощения, продолжила она."Важно помнить, что наклоняться вперед, когда желудок переполнен, нельзя. Многие люди страдают недостаточностью кардии, когда не смыкается пищеводный клапан. Соответственно, при наклонах вперед может происходить заброс желудочного содержимого в пищевод", – уточнила Дианова.Ускорить освобождение желудка от избыточного количества еды помогают газированные напитки, но их употребление – далеко не лучший способ помочь себе при переедании, считает диетолог."Газированные напитки способствуют быстрому освобождению желудка от недопереваренной пищи. Получается, что становится легче вверху (желудку, – ред.), но качество пищеварения от этого не улучшается. Я считаю, что так делать не нужно", – сказала Дианова.Лекарственные препараты на основе ферментов облегчают пищеварение, но к этому средству стоит прибегать только в крайних случаях, добавила диетолог."Есть ферментные препараты, люди ими активно пользуются. На мой взгляд, это немного расхолаживает пищевое поведение. Человек сам себе устраивает "качели": сначала переедает, а потом пытается спастись. Важно учиться правильно питаться и оставить ферментные препараты на крайний случай", – отметила Нурия Дианова в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20230303/finiki-1855505374.html

https://ria.ru/20230102/eda-1842815654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, нурия дианова, здоровье - общество