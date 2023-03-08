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На Украине предложили регистрировать однополые "партнерства" военных
На Украине предложили регистрировать однополые "партнерства" военных - РИА Новости, 08.03.2023
На Украине предложили регистрировать однополые "партнерства" военных
Депутат Верховной рады от партии "Голос" Инна Совсун сообщила, что направила в парламент законопроект, которым, в частности, предусматривается возможность... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T09:40
2023-03-08T09:40
2023-03-08T09:40
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Голос" Инна Совсун сообщила, что направила в парламент законопроект, которым, в частности, предусматривается возможность официальной регистрации однополого "партнерства" военными. По словам депутата, указанный законопроект находится сейчас на стадии регистрации в Раде, его текста в публичном доступе нет, однако Совсун выложила основные положения документа в своем телеграм-канале. Проектом, в частности предусмотрены положения о возможности регистрации партнерства в отсутствие одного человека или за пределами органа регистрации гражданского состояния - когда лицо является военнослужащим. "Я подала на регистрацию законопроект "Об Институте регистрируемых партнерств", теперь у коллег-депутатов есть 5 дней, чтобы подписать его. Это необходимо, чтобы защитить права военных. Поскольку тысячи из них не могут официально оформить свои отношения, потому что их партнеры или партнерши одного с ними пола", - написала Совсун в социальной сети Facebook*. По ее словам, в случае одобрения инициативы парламентом в законодательстве для однополых пар будут закреплены взаимные права и обязанности, вопросы владения имуществом, наследства, социальной защиты, прав в случае смерти или исчезновения партнера или партнерши. "Мы должны исправить большую несправедливость, когда у части граждан и гражданок меньше прав, чем у всех остальных", - считает Совсун. В августе прошлого года Владимир Зеленский заявлял, что правительство "наработало варианты решений относительно легализации на Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека". Тогда же он просил премьер-министра Дениса Шмыгаля рассмотреть вопрос официальной регистрации ЛГБТ-союзов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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украина, россия, владимир зеленский, денис шмыгаль, верховная рада украины, в мире
Украина, Россия, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины, В мире
На Украине предложили регистрировать однополые "партнерства" военных
Украинский депутат Совсун предложила регистрировать однополые "партнерства" военных
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Голос" Инна Совсун сообщила, что направила в парламент законопроект, которым, в частности, предусматривается возможность официальной регистрации однополого "партнерства" военными.
По словам депутата, указанный законопроект находится сейчас на стадии регистрации в Раде, его текста в публичном доступе нет, однако Совсун выложила основные положения документа в своем телеграм-канале. Проектом, в частности предусмотрены положения о возможности регистрации партнерства в отсутствие одного человека или за пределами органа регистрации гражданского состояния - когда лицо является военнослужащим.
"Я подала на регистрацию законопроект "Об Институте регистрируемых партнерств", теперь у коллег-депутатов есть 5 дней, чтобы подписать его. Это необходимо, чтобы защитить права военных. Поскольку тысячи из них не могут официально оформить свои отношения, потому что их партнеры или партнерши одного с ними пола", - написала Совсун в социальной сети Facebook*.
По ее словам, в случае одобрения инициативы парламентом в законодательстве для однополых пар будут закреплены взаимные права и обязанности, вопросы владения имуществом, наследства, социальной защиты, прав в случае смерти или исчезновения партнера или партнерши.
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"Мы должны исправить большую несправедливость, когда у части граждан и гражданок меньше прав, чем у всех остальных", - считает Совсун.
В августе прошлого года Владимир Зеленский
заявлял, что правительство "наработало варианты решений относительно легализации на Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека". Тогда же он просил премьер-министра Дениса Шмыгаля
рассмотреть вопрос официальной регистрации ЛГБТ-союзов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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