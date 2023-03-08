https://ria.ru/20230308/otel-1856599231.html

СМИ: сеть Azimut Hotels прекратит работу в Европе

СМИ: сеть Azimut Hotels прекратит работу в Европе - РИА Новости, 08.03.2023

СМИ: сеть Azimut Hotels прекратит работу в Европе

Сеть гостиниц Azimut Hotels, принадлежащая предпринимателю Александру Клячину, сворачивает бизнес в Европе, сообщает РБК со ссылкой на представителя компании... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T16:40

2023-03-08T16:40

2023-03-08T17:41

экономика

европа

коммерческая недвижимость

израиль

германия

снг

рбк (медиагруппа)

туризм

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Сеть гостиниц Azimut Hotels, принадлежащая предпринимателю Александру Клячину, сворачивает бизнес в Европе, сообщает РБК со ссылкой на представителя компании Gleden Invest, управляющей его активами.По информации журналистов, компания прекратит деятельность на территории европейских стран в течение года, однако сеть Azimut Hotel остается международной благодаря присутствию в других государствах. Например, ведется разработка проектов в странах СНГ и в Израиле.На 2022 год компания располагала восемью отелями в Германии и Австрии, однако сейчас продолжают работу гостиницы в Дрездене, Эрдинге и Нюрнберге. Согласно данным сайта компании, прекратили работать под брендом Azimut Hotels гостиницы в Берлине, Кельне, Мюнхене и Вене.

https://ria.ru/20230306/zdaniya-1856080193.html

европа

израиль

германия

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, европа, коммерческая недвижимость, израиль, германия, снг, рбк (медиагруппа), новости - туризм