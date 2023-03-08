https://ria.ru/20230308/otel-1856599231.html
СМИ: сеть Azimut Hotels прекратит работу в Европе
СМИ: сеть Azimut Hotels прекратит работу в Европе - РИА Новости, 08.03.2023
СМИ: сеть Azimut Hotels прекратит работу в Европе
Сеть гостиниц Azimut Hotels, принадлежащая предпринимателю Александру Клячину, сворачивает бизнес в Европе, сообщает РБК со ссылкой на представителя компании... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T16:40
2023-03-08T16:40
2023-03-08T17:41
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Сеть гостиниц Azimut Hotels, принадлежащая предпринимателю Александру Клячину, сворачивает бизнес в Европе, сообщает РБК со ссылкой на представителя компании Gleden Invest, управляющей его активами.По информации журналистов, компания прекратит деятельность на территории европейских стран в течение года, однако сеть Azimut Hotel остается международной благодаря присутствию в других государствах. Например, ведется разработка проектов в странах СНГ и в Израиле.На 2022 год компания располагала восемью отелями в Германии и Австрии, однако сейчас продолжают работу гостиницы в Дрездене, Эрдинге и Нюрнберге. Согласно данным сайта компании, прекратили работать под брендом Azimut Hotels гостиницы в Берлине, Кельне, Мюнхене и Вене.
https://ria.ru/20230306/zdaniya-1856080193.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, коммерческая недвижимость, израиль, германия, снг, рбк (медиагруппа), новости - туризм
Экономика, Европа, Коммерческая недвижимость, Израиль, Германия, СНГ, РБК (медиагруппа), Туризм, Новости - Туризм
СМИ: сеть Azimut Hotels прекратит работу в Европе
РБК: сеть отелей Azimut Hotels бизнесмена Клячина отказалась бизнеса в Европе