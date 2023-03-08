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СМИ: сеть Azimut Hotels прекратит работу в Европе - РИА Новости, 08.03.2023
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Туризм
 
16:40 08.03.2023 (обновлено: 17:41 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/otel-1856599231.html
СМИ: сеть Azimut Hotels прекратит работу в Европе
СМИ: сеть Azimut Hotels прекратит работу в Европе - РИА Новости, 08.03.2023
СМИ: сеть Azimut Hotels прекратит работу в Европе
Сеть гостиниц Azimut Hotels, принадлежащая предпринимателю Александру Клячину, сворачивает бизнес в Европе, сообщает РБК со ссылкой на представителя компании... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T16:40
2023-03-08T17:41
экономика
европа
коммерческая недвижимость
израиль
германия
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туризм
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Сеть гостиниц Azimut Hotels, принадлежащая предпринимателю Александру Клячину, сворачивает бизнес в Европе, сообщает РБК со ссылкой на представителя компании Gleden Invest, управляющей его активами.По информации журналистов, компания прекратит деятельность на территории европейских стран в течение года, однако сеть Azimut Hotel остается международной благодаря присутствию в других государствах. Например, ведется разработка проектов в странах СНГ и в Израиле.На 2022 год компания располагала восемью отелями в Германии и Австрии, однако сейчас продолжают работу гостиницы в Дрездене, Эрдинге и Нюрнберге. Согласно данным сайта компании, прекратили работать под брендом Azimut Hotels гостиницы в Берлине, Кельне, Мюнхене и Вене.
https://ria.ru/20230306/zdaniya-1856080193.html
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экономика, европа, коммерческая недвижимость, израиль, германия, снг, рбк (медиагруппа), новости - туризм
Экономика, Европа, Коммерческая недвижимость, Израиль, Германия, СНГ, РБК (медиагруппа), Туризм, Новости - Туризм
СМИ: сеть Azimut Hotels прекратит работу в Европе

РБК: сеть отелей Azimut Hotels бизнесмена Клячина отказалась бизнеса в Европе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИнформационная стойка отеля Azimut
Информационная стойка отеля Azimut - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Информационная стойка отеля Azimut. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Сеть гостиниц Azimut Hotels, принадлежащая предпринимателю Александру Клячину, сворачивает бизнес в Европе, сообщает РБК со ссылкой на представителя компании Gleden Invest, управляющей его активами.
По информации журналистов, компания прекратит деятельность на территории европейских стран в течение года, однако сеть Azimut Hotel остается международной благодаря присутствию в других государствах. Например, ведется разработка проектов в странах СНГ и в Израиле.
«
"Сейчас, возможно, российская "прописка" мешает бизнесу компании в Европе, урезает доходы, и поэтому компании логично было переключится на внутренний рынок", — прокомментировал порталу ситуацию гендиректор компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич.
На 2022 год компания располагала восемью отелями в Германии и Австрии, однако сейчас продолжают работу гостиницы в Дрездене, Эрдинге и Нюрнберге. Согласно данным сайта компании, прекратили работать под брендом Azimut Hotels гостиницы в Берлине, Кельне, Мюнхене и Вене.
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ТуризмЭкономикаЕвропаКоммерческая недвижимостьИзраильГерманияСНГРБК (медиагруппа)Новости - Туризм
 
 
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