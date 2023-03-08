https://ria.ru/20230308/opek-1856517052.html

ОПЕК не беспокоит перенаправление экспорта нефти из России, заявил генсек

ОПЕК не беспокоит перенаправление экспорта нефти из России, заявил генсек - РИА Новости, 08.03.2023

ОПЕК не беспокоит перенаправление экспорта нефти из России, заявил генсек

Перенаправление потоков российской нефти в страны Азии не вызывает беспокойства у ОПЕК с точки зрения функционирования рынка, такие изменения представляют собой РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T00:46

2023-03-08T00:46

2023-03-08T00:46

опек

азия

хьюстон

цены на нефть

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ХЬЮСТОН (США), 8 мар – РИА Новости. Перенаправление потоков российской нефти в страны Азии не вызывает беспокойства у ОПЕК с точки зрения функционирования рынка, такие изменения представляют собой обыденное явление, заявил генеральный секретарь картеля Хайтам аль-Гаис. "В действительности это не то, что вызывает у нас беспокойство. За 30 лет, что я работаю в этом бизнесе, мы всегда наблюдали изменения потоков с запада на восток, с востока на запад, в том числе в силу геополитических событий", - сказал аль-Гаис в ходе дискуссии на площадке проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek. Он добавил, что, по мнению ОПЕК, на сегодняшний день рынок достаточно велик, чтобы удовлетворить запросы всех потребителей. "Такие явления носят обыденный характер", - заключил аль-Гаис.

https://ria.ru/20230127/potolok-1847755651.html

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опек, азия, хьюстон, цены на нефть