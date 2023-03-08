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ОПЕК не беспокоит перенаправление экспорта нефти из России, заявил генсек - РИА Новости, 08.03.2023
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00:46 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/opek-1856517052.html
ОПЕК не беспокоит перенаправление экспорта нефти из России, заявил генсек
ОПЕК не беспокоит перенаправление экспорта нефти из России, заявил генсек - РИА Новости, 08.03.2023
ОПЕК не беспокоит перенаправление экспорта нефти из России, заявил генсек
Перенаправление потоков российской нефти в страны Азии не вызывает беспокойства у ОПЕК с точки зрения функционирования рынка, такие изменения представляют собой РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T00:46
2023-03-08T00:46
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азия
хьюстон
цены на нефть
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ХЬЮСТОН (США), 8 мар – РИА Новости. Перенаправление потоков российской нефти в страны Азии не вызывает беспокойства у ОПЕК с точки зрения функционирования рынка, такие изменения представляют собой обыденное явление, заявил генеральный секретарь картеля Хайтам аль-Гаис. "В действительности это не то, что вызывает у нас беспокойство. За 30 лет, что я работаю в этом бизнесе, мы всегда наблюдали изменения потоков с запада на восток, с востока на запад, в том числе в силу геополитических событий", - сказал аль-Гаис в ходе дискуссии на площадке проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek. Он добавил, что, по мнению ОПЕК, на сегодняшний день рынок достаточно велик, чтобы удовлетворить запросы всех потребителей. "Такие явления носят обыденный характер", - заключил аль-Гаис.
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опек, азия, хьюстон, цены на нефть
ОПЕК, Азия, Хьюстон, Цены на нефть
ОПЕК не беспокоит перенаправление экспорта нефти из России, заявил генсек

Глава ОПЕК аль-Гаис: перенаправление нефти из России в Азию не вызывает беспокойства

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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ХЬЮСТОН (США), 8 мар – РИА Новости. Перенаправление потоков российской нефти в страны Азии не вызывает беспокойства у ОПЕК с точки зрения функционирования рынка, такие изменения представляют собой обыденное явление, заявил генеральный секретарь картеля Хайтам аль-Гаис.
"В действительности это не то, что вызывает у нас беспокойство. За 30 лет, что я работаю в этом бизнесе, мы всегда наблюдали изменения потоков с запада на восток, с востока на запад, в том числе в силу геополитических событий", - сказал аль-Гаис в ходе дискуссии на площадке проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
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Он добавил, что, по мнению ОПЕК, на сегодняшний день рынок достаточно велик, чтобы удовлетворить запросы всех потребителей. "Такие явления носят обыденный характер", - заключил аль-Гаис.
 
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