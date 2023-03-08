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ОПЕК не беспокоит перенаправление экспорта нефти из России, заявил генсек
ОПЕК не беспокоит перенаправление экспорта нефти из России, заявил генсек - РИА Новости, 08.03.2023
ОПЕК не беспокоит перенаправление экспорта нефти из России, заявил генсек
Перенаправление потоков российской нефти в страны Азии не вызывает беспокойства у ОПЕК с точки зрения функционирования рынка, такие изменения представляют собой РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T00:46
2023-03-08T00:46
2023-03-08T00:46
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хьюстон
цены на нефть
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ХЬЮСТОН (США), 8 мар – РИА Новости. Перенаправление потоков российской нефти в страны Азии не вызывает беспокойства у ОПЕК с точки зрения функционирования рынка, такие изменения представляют собой обыденное явление, заявил генеральный секретарь картеля Хайтам аль-Гаис. "В действительности это не то, что вызывает у нас беспокойство. За 30 лет, что я работаю в этом бизнесе, мы всегда наблюдали изменения потоков с запада на восток, с востока на запад, в том числе в силу геополитических событий", - сказал аль-Гаис в ходе дискуссии на площадке проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek. Он добавил, что, по мнению ОПЕК, на сегодняшний день рынок достаточно велик, чтобы удовлетворить запросы всех потребителей. "Такие явления носят обыденный характер", - заключил аль-Гаис.
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опек, азия, хьюстон, цены на нефть
ОПЕК, Азия, Хьюстон, Цены на нефть
ОПЕК не беспокоит перенаправление экспорта нефти из России, заявил генсек
Глава ОПЕК аль-Гаис: перенаправление нефти из России в Азию не вызывает беспокойства