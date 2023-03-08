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Генсек ОПЕК спрогнозировал рост спроса на нефть в 2023 году
Генсек ОПЕК спрогнозировал рост спроса на нефть в 2023 году - РИА Новости, 08.03.2023
Генсек ОПЕК спрогнозировал рост спроса на нефть в 2023 году
Страны ОПЕК считают, что спрос на нефть в текущем году вырастет на 2,3 миллиона баррелей в день, причем большая часть придется на страны Азии, включая Индию и... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T00:29
2023-03-08T00:29
2023-03-08T00:29
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ХЬЮСТОН (США), 8 мар – РИА Новости. Страны ОПЕК считают, что спрос на нефть в текущем году вырастет на 2,3 миллиона баррелей в день, причем большая часть придется на страны Азии, включая Индию и Китай, заявил во вторник генеральный секретарь картеля Хайтам аль-Гаис. "Мы наблюдаем, что рынок демонстрирует рост, и мы ожидаем улучшения ситуации и в текущем году. Наши последние прогнозы свидетельствуют, что спрос на нефть увеличится на 2,3 миллиона баррелей в день. Причем большая часть из этих 2,3 миллиона баррелей придется на страны Азии, включая Индию и Китай", - сказал аль-Гаис в ходе дискуссии на площадке проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek. При этом он прогнозировал, что из этих 2,3 миллиона баррелей порядка 600 тысяч придется на Китай.
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опек, азия, индия, китай, цены на нефть, экономика
ОПЕК, Азия, Индия, Китай, Цены на нефть, Экономика
Генсек ОПЕК спрогнозировал рост спроса на нефть в 2023 году
Генсек ОПЕК аль-Гаис: спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,3 миллиона баррелей в день