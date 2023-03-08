https://ria.ru/20230308/odessa-1856560853.html
Жителя Одессы арестовали по подозрению в пророссийской деятельности
Жителя Одессы арестовали по подозрению в пророссийской деятельности - РИА Новости, 08.03.2023
Жителя Одессы арестовали по подозрению в пророссийской деятельности
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании жителя Одессы, подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность страны и действиях в пользу РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T11:45
2023-03-08T11:45
2023-03-08T13:08
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании жителя Одессы, подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность страны и действиях в пользу России. "Он обнародовал в запрещенных соцсетях информацию о местах базирования сил обороны и расположения объектов критической инфраструктуры в Одесской области", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. По данным следствия, задержанному сообщено о подозрении по нескольким уголовным статьям, включая посягательство на территориальную целостность Украины и "оправдание" действий России. По данным службы безопасности, суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20230307/podderzhka-1856499343.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, одесса, украина, служба безопасности украины
В мире, Россия, Одесса, Украина, Служба безопасности Украины
Жителя Одессы арестовали по подозрению в пророссийской деятельности
СБУ сообщила о задержании жителя Одессы за пророссийскую деятельность
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости.
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила
о задержании жителя Одессы, подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность страны и действиях в пользу России.
"Он обнародовал в запрещенных соцсетях информацию о местах базирования сил обороны и расположения объектов критической инфраструктуры в Одесской области", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
По данным следствия, задержанному сообщено о подозрении по нескольким уголовным статьям, включая посягательство на территориальную целостность Украины
и "оправдание" действий России.
По данным службы безопасности, суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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