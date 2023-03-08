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Жителя Одессы арестовали по подозрению в пророссийской деятельности - РИА Новости, 08.03.2023
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11:45 08.03.2023 (обновлено: 13:08 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/odessa-1856560853.html
Жителя Одессы арестовали по подозрению в пророссийской деятельности
Жителя Одессы арестовали по подозрению в пророссийской деятельности - РИА Новости, 08.03.2023
Жителя Одессы арестовали по подозрению в пророссийской деятельности
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании жителя Одессы, подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность страны и действиях в пользу РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T11:45
2023-03-08T13:08
в мире
россия
одесса
украина
служба безопасности украины
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании жителя Одессы, подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность страны и действиях в пользу России. "Он обнародовал в запрещенных соцсетях информацию о местах базирования сил обороны и расположения объектов критической инфраструктуры в Одесской области", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. По данным следствия, задержанному сообщено о подозрении по нескольким уголовным статьям, включая посягательство на территориальную целостность Украины и "оправдание" действий России. По данным службы безопасности, суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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в мире, россия, одесса, украина, служба безопасности украины
В мире, Россия, Одесса, Украина, Служба безопасности Украины
Жителя Одессы арестовали по подозрению в пророссийской деятельности

СБУ сообщила о задержании жителя Одессы за пророссийскую деятельность

© Фото : СБУЗадержание жителя Одессы, подозреваемого в пророссийской деятельности
Задержание жителя Одессы, подозреваемого в пророссийской деятельности - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© Фото : СБУ
Задержание жителя Одессы, подозреваемого в пророссийской деятельности
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании жителя Одессы, подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность страны и действиях в пользу России.
"Он обнародовал в запрещенных соцсетях информацию о местах базирования сил обороны и расположения объектов критической инфраструктуры в Одесской области", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
По данным следствия, задержанному сообщено о подозрении по нескольким уголовным статьям, включая посягательство на территориальную целостность Украины и "оправдание" действий России.
По данным службы безопасности, суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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В миреРоссияОдессаУкраинаСлужба безопасности Украины
 
 
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