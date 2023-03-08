Рейтинг@Mail.ru
ФРГ подтвердила данные об обыске судна в рамках дела о "Северных потоках" - РИА Новости, 08.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 08.03.2023 (обновлено: 14:42 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/obysk-1856575465.html
ФРГ подтвердила данные об обыске судна в рамках дела о "Северных потоках"
ФРГ подтвердила данные об обыске судна в рамках дела о "Северных потоках" - РИА Новости, 08.03.2023
ФРГ подтвердила данные об обыске судна в рамках дела о "Северных потоках"
Федеральная прокуратура Германии подтвердила РИА Новости проведение обысков на судне, на котором, предположительно, перевозили взрывчатку для подрыва "Северных... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T13:45
2023-03-08T14:42
германия
в мире
авария на "северных потоках"
украина
сша
джо байден
нато
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819819646_0:253:1840:1288_1920x0_80_0_0_b408fc1867f20811d43d1e406c3aece6.jpg
БЕРЛИН, 8 мар — РИА Новости. Федеральная прокуратура Германии подтвердила РИА Новости проведение обысков на судне, на котором, предположительно, перевозили взрывчатку для подрыва "Северных потоков".Уточняется, что мероприятие провели с 18 по 20 января этого года.По данным прокуратуры, сейчас продолжается оценка следов и изъятых вещдоков. Также устанавливаются личности преступников и их мотивы. Как отметили в ведомстве, достоверных доказательств, в частности, по вопросу государственного контроля за исполнением диверсии, пока нет. Также отсутствуют подозрения в отношении сотрудников немецкой компании, сдавшей судно в аренду. В рамках дальнейших расследований прокуратура будет следовать всем зацепкам для выяснения фактов.Накануне газета The New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за диверсией на газопроводах якобы стоит некая проукраинская группировка. В статье отмечалось, что ее планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкое издание Zeit написало, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.В конце сентября оба российских экспортных газопровода, проложенных по дну Балтийского моря, — "Северный поток" и "Северный поток — 2" — вышли из строя в результате диверсии. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.По версии американского журналиста, лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом, во время учений Baltops, американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Поводом, по словам журналиста, стали опасения Байдена, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне все эти обвинения отрицают.
https://ria.ru/20230308/germaniya-1856557918.html
https://ria.ru/20230308/potok-1856540038.html
германия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819819646_0:54:1840:1434_1920x0_80_0_0_cbe0e348b0a23daca2ebe75e0d7fb8d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, в мире, авария на "северных потоках", украина, сша, джо байден, нато, северный поток
Германия, В мире, Авария на "Северных потоках", Украина, США, Джо Байден, НАТО, Северный поток
ФРГ подтвердила данные об обыске судна в рамках дела о "Северных потоках"

ФРГ подтвердила данные об обыске на судне в рамках расследования по "Северным потокам"

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 8 мар — РИА Новости. Федеральная прокуратура Германии подтвердила РИА Новости проведение обысков на судне, на котором, предположительно, перевозили взрывчатку для подрыва "Северных потоков".
Уточняется, что мероприятие провели с 18 по 20 января этого года.
«

"Есть подозрение, что рассматриваемое судно могло использоваться для перевозки взрывных устройств, взорвавшихся 26 сентября 2022 года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" в Балтийском море", — сообщили в пресс-службе.

По данным прокуратуры, сейчас продолжается оценка следов и изъятых вещдоков. Также устанавливаются личности преступников и их мотивы. Как отметили в ведомстве, достоверных доказательств, в частности, по вопросу государственного контроля за исполнением диверсии, пока нет. Также отсутствуют подозрения в отношении сотрудников немецкой компании, сдавшей судно в аренду.
В рамках дальнейших расследований прокуратура будет следовать всем зацепкам для выяснения фактов.
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Минобороны Германии прокомментировало данные о подрыве "Северных потоков"
Вчера, 11:26
Накануне газета The New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за диверсией на газопроводах якобы стоит некая проукраинская группировка. В статье отмечалось, что ее планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкое издание Zeit написало, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.
В конце сентября оба российских экспортных газопровода, проложенных по дну Балтийского моря, — "Северный поток" и "Северный поток — 2" — вышли из строя в результате диверсии. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.
По версии американского журналиста, лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом, во время учений Baltops, американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Поводом, по словам журналиста, стали опасения Байдена, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне все эти обвинения отрицают.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Немцы высмеяли "третьесортный" вброс США о "Северных потоках"
Вчера, 09:38
 
ГерманияВ миреАвария на "Северных потоках"УкраинаСШАДжо БайденНАТОСеверный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала