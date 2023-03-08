https://ria.ru/20230308/obysk-1856575465.html

ФРГ подтвердила данные об обыске судна в рамках дела о "Северных потоках"

ФРГ подтвердила данные об обыске судна в рамках дела о "Северных потоках" - РИА Новости, 08.03.2023

ФРГ подтвердила данные об обыске судна в рамках дела о "Северных потоках"

Федеральная прокуратура Германии подтвердила РИА Новости проведение обысков на судне, на котором, предположительно, перевозили взрывчатку для подрыва "Северных... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T13:45

2023-03-08T13:45

2023-03-08T14:42

германия

в мире

авария на "северных потоках"

украина

сша

джо байден

нато

северный поток

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БЕРЛИН, 8 мар — РИА Новости. Федеральная прокуратура Германии подтвердила РИА Новости проведение обысков на судне, на котором, предположительно, перевозили взрывчатку для подрыва "Северных потоков".Уточняется, что мероприятие провели с 18 по 20 января этого года.По данным прокуратуры, сейчас продолжается оценка следов и изъятых вещдоков. Также устанавливаются личности преступников и их мотивы. Как отметили в ведомстве, достоверных доказательств, в частности, по вопросу государственного контроля за исполнением диверсии, пока нет. Также отсутствуют подозрения в отношении сотрудников немецкой компании, сдавшей судно в аренду. В рамках дальнейших расследований прокуратура будет следовать всем зацепкам для выяснения фактов.Накануне газета The New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за диверсией на газопроводах якобы стоит некая проукраинская группировка. В статье отмечалось, что ее планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкое издание Zeit написало, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.В конце сентября оба российских экспортных газопровода, проложенных по дну Балтийского моря, — "Северный поток" и "Северный поток — 2" — вышли из строя в результате диверсии. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.По версии американского журналиста, лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом, во время учений Baltops, американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Поводом, по словам журналиста, стали опасения Байдена, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне все эти обвинения отрицают.

https://ria.ru/20230308/germaniya-1856557918.html

https://ria.ru/20230308/potok-1856540038.html

германия

украина

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

германия, в мире, авария на "северных потоках", украина, сша, джо байден, нато, северный поток