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Украинские войска обстреляли детский соццентр в Донецке

Украинские войска обстреляли детский соццентр в Донецке - РИА Новости, 08.03.2023

Украинские войска обстреляли детский соццентр в Донецке

Украинские войска обстреляли детский социальный центр в Донецке, где находились 28 детей и их преподаватели, никто не пострадал, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T14:45

2023-03-08T14:45

2023-03-08T17:15

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

алексей кулемзин (донецк)

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли детский социальный центр в Донецке, где находились 28 детей и их преподаватели, никто не пострадал, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Последствия обстрела Пролетарского района Донецка. Вражеские снаряды прилетели на территорию "Детского социального центра", в котором в этот момент находилось 28 детей и их преподаватели. К счастью, никто не пострадал", - написал мэр в своем Telegram-канале.Кулемзин добавил, что все были вовремя эвакуированы в убежище.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, алексей кулемзин (донецк), украина, вооруженные силы украины, видео