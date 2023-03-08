https://ria.ru/20230308/obstrel-1856582041.html
Украинские войска обстреляли детский соццентр в Донецке
Украинские войска обстреляли детский соццентр в Донецке - РИА Новости, 08.03.2023
Украинские войска обстреляли детский соццентр в Донецке
Украинские войска обстреляли детский социальный центр в Донецке, где находились 28 детей и их преподаватели, никто не пострадал, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T14:45
2023-03-08T14:45
2023-03-08T17:15
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
алексей кулемзин (донецк)
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли детский социальный центр в Донецке, где находились 28 детей и их преподаватели, никто не пострадал, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Последствия обстрела Пролетарского района Донецка. Вражеские снаряды прилетели на территорию "Детского социального центра", в котором в этот момент находилось 28 детей и их преподаватели. К счастью, никто не пострадал", - написал мэр в своем Telegram-канале.Кулемзин добавил, что все были вовремя эвакуированы в убежище.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Детский дом в Донецке после обстрела ВСУ
Детский дом в Донецке после обстрела ВСУ
2023-03-08T14:45
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли детский соццентр в Донецке
ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли детский социальный центр в Донецке, где находились 28 детей и их преподаватели, никто не пострадал, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
2023-03-08T14:45
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PT0M38S
Украинские войска обстреляли детский соццентр в Донецке
Мэр Кулемзин: ВСУ обстреляли детский социальный центр в Донецке, где находились 28 детей