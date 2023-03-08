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Украинские войска обстреляли детский соццентр в Донецке - РИА Новости, 08.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:45 08.03.2023 (обновлено: 17:15 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/obstrel-1856582041.html
Украинские войска обстреляли детский соццентр в Донецке
Украинские войска обстреляли детский соццентр в Донецке - РИА Новости, 08.03.2023
Украинские войска обстреляли детский соццентр в Донецке
Украинские войска обстреляли детский социальный центр в Донецке, где находились 28 детей и их преподаватели, никто не пострадал, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T14:45
2023-03-08T17:15
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
алексей кулемзин (донецк)
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли детский социальный центр в Донецке, где находились 28 детей и их преподаватели, никто не пострадал, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Последствия обстрела Пролетарского района Донецка. Вражеские снаряды прилетели на территорию "Детского социального центра", в котором в этот момент находилось 28 детей и их преподаватели. К счастью, никто не пострадал", - написал мэр в своем Telegram-канале.Кулемзин добавил, что все были вовремя эвакуированы в убежище.
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Детский дом в Донецке после обстрела ВСУ
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в мире, донецк, алексей кулемзин (донецк), украина, вооруженные силы украины, видео
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли детский соццентр в Донецке
ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли детский социальный центр в Донецке, где находились 28 детей и их преподаватели, никто не пострадал, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
2023-03-08T14:45
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Украинские войска обстреляли детский соццентр в Донецке

Мэр Кулемзин: ВСУ обстреляли детский социальный центр в Донецке, где находились 28 детей

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли детский социальный центр в Донецке, где находились 28 детей и их преподаватели, никто не пострадал, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Последствия обстрела Пролетарского района Донецка. Вражеские снаряды прилетели на территорию "Детского социального центра", в котором в этот момент находилось 28 детей и их преподаватели. К счастью, никто не пострадал", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Кулемзин добавил, что все были вовремя эвакуированы в убежище.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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