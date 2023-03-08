https://ria.ru/20230308/obschestvo-1856575635.html

Путин назвал российское общество здоровым

Путин назвал российское общество здоровым - РИА Новости, 08.03.2023

Путин назвал российское общество здоровым

Президент России Владимир Путин назвал российское общество здоровым, поскольку оно основано на исторических традициях. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T13:48

2023-03-08T13:48

2023-03-08T13:48

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал российское общество здоровым, поскольку оно основано на исторических традициях. "И мужчины, и женщины – они все появляются на свет благодаря прежде всего женщинам. И мы ощущаем ее теплоту и любовь на протяжении всей своей жизни. Это особая миссия дарованная Всевышним и в нормальном здоровом обществе она ценится выше всего, и в нашем тем более. Почему тем более? Потому что у нас здоровое общество, основанное на наших исторических традициях", - сказал Путин на церемонии награждения выдающихся женщин России.

https://ria.ru/20230308/kultura-1856574002.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин