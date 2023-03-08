Москалькова опубликовала имена военных ВСУ, которых Киев отказался забирать
Омбудсмен Москалькова сообщила об отказе Киева менять 70 украинских пленных на россиян
© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала сведения о 70 украинских военнослужащих, которых Киев не захотел обменять.
Накануне Минобороны сообщило о возвращении из плена 90 российских солдат. Москалькова в тот же день заявила, что договоренность была об обмене в формате "160 на 160", однако украинская сторона не согласилась.
Список, опубликованный Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой
Список, опубликованный Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой
1 из 4
Список, опубликованный Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой
Список, опубликованный Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой
2 из 4
Список, опубликованный Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой
Список, опубликованный Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой
3 из 4
Список, опубликованный Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой
Список, опубликованный Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой
4 из 4
Список, опубликованный Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой
1 из 4
Список, опубликованный Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой
2 из 4
Список, опубликованный Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой
3 из 4
Список, опубликованный Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой
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"В продолжение моего вчерашнего комментария об обмене. Вот список 70 солдат, которых украинская сторона не захотела обменять на наших ребят. Как говорится, делайте выводы", — написала она в Telegram-канале.
Следом она опубликовала данные военных, которых украинская сторона отказалась возвращать.
Ранее Москалькова заявляла, что процесс обмена военнопленными затягивается из-за "двойных стандартов" Киева. По ее словам, украинская сторона уже более десяти месяцев вычеркивает из списков преимущественно рядовых и сержантов. При этом Киев умышленно записывает многих в число без вести пропавших.