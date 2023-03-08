https://ria.ru/20230308/obmen-1856588571.html

Москалькова опубликовала имена военных ВСУ, которых Киев отказался забирать

Москалькова опубликовала имена военных ВСУ, которых Киев отказался забирать - РИА Новости, 08.03.2023

Москалькова опубликовала имена военных ВСУ, которых Киев отказался забирать

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала сведения о 70 украинских военнослужащих, которых Киев не захотел обменять. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T15:27

2023-03-08T15:27

2023-03-08T18:03

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татьяна москалькова

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала сведения о 70 украинских военнослужащих, которых Киев не захотел обменять.Накануне Минобороны сообщило о возвращении из плена 90 российских солдат. Москалькова в тот же день заявила, что договоренность была об обмене в формате "160 на 160", однако украинская сторона не согласилась.Следом она опубликовала данные военных, которых украинская сторона отказалась возвращать. Ранее Москалькова заявляла, что процесс обмена военнопленными затягивается из-за "двойных стандартов" Киева. По ее словам, украинская сторона уже более десяти месяцев вычеркивает из списков преимущественно рядовых и сержантов. При этом Киев умышленно записывает многих в число без вести пропавших.

https://ria.ru/20230303/putki-1855559736.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, киев, татьяна москалькова, украина, вооруженные силы украины