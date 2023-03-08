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Москалькова опубликовала имена военных ВСУ, которых Киев отказался забирать - РИА Новости, 08.03.2023
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15:27 08.03.2023 (обновлено: 18:03 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/obmen-1856588571.html
Москалькова опубликовала имена военных ВСУ, которых Киев отказался забирать
Москалькова опубликовала имена военных ВСУ, которых Киев отказался забирать - РИА Новости, 08.03.2023
Москалькова опубликовала имена военных ВСУ, которых Киев отказался забирать
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала сведения о 70 украинских военнослужащих, которых Киев не захотел обменять. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T15:27
2023-03-08T18:03
в мире
россия
киев
татьяна москалькова
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала сведения о 70 украинских военнослужащих, которых Киев не захотел обменять.Накануне Минобороны сообщило о возвращении из плена 90 российских солдат. Москалькова в тот же день заявила, что договоренность была об обмене в формате "160 на 160", однако украинская сторона не согласилась.Следом она опубликовала данные военных, которых украинская сторона отказалась возвращать. Ранее Москалькова заявляла, что процесс обмена военнопленными затягивается из-за "двойных стандартов" Киева. По ее словам, украинская сторона уже более десяти месяцев вычеркивает из списков преимущественно рядовых и сержантов. При этом Киев умышленно записывает многих в число без вести пропавших.
https://ria.ru/20230303/putki-1855559736.html
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в мире, россия, киев, татьяна москалькова, украина, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Киев, Татьяна Москалькова, Украина, Вооруженные силы Украины
Москалькова опубликовала имена военных ВСУ, которых Киев отказался забирать

Омбудсмен Москалькова сообщила об отказе Киева менять 70 украинских пленных на россиян

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала сведения о 70 украинских военнослужащих, которых Киев не захотел обменять.
Накануне Минобороны сообщило о возвращении из плена 90 российских солдат. Москалькова в тот же день заявила, что договоренность была об обмене в формате "160 на 160", однако украинская сторона не согласилась.
Список, опубликованный Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой
Список, опубликованный Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой
Список, опубликованный Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой
1 из 4
Список, опубликованный Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой
Список, опубликованный Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой
Список, опубликованный Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой
2 из 4
Список, опубликованный Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой
Список, опубликованный Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой
Список, опубликованный Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой
3 из 4
Список, опубликованный Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой
Список, опубликованный Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой
Список, опубликованный Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой
4 из 4
Список, опубликованный Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой
1 из 4
Список, опубликованный Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой
2 из 4
Список, опубликованный Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой
3 из 4
Список, опубликованный Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой
4 из 4
«
"В продолжение моего вчерашнего комментария об обмене. Вот список 70 солдат, которых украинская сторона не захотела обменять на наших ребят. Как говорится, делайте выводы", — написала она в Telegram-канале.
Следом она опубликовала данные военных, которых украинская сторона отказалась возвращать.
Ранее Москалькова заявляла, что процесс обмена военнопленными затягивается из-за "двойных стандартов" Киева. По ее словам, украинская сторона уже более десяти месяцев вычеркивает из списков преимущественно рядовых и сержантов. При этом Киев умышленно записывает многих в число без вести пропавших.
Автобус с российскими военнослужащими, находившимися в украинском плену - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
Москалькова рассказала о работе с Киевом по недопущению пыток пленных
3 марта, 11:26
 
В миреРоссияКиевТатьяна МоскальковаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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