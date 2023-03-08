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Путин вручил госнаграды россиянкам в Кремле - РИА Новости, 08.03.2023
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13:18 08.03.2023 (обновлено: 15:21 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/nagrady-1856571049.html
Путин вручил госнаграды россиянкам в Кремле
Путин вручил госнаграды россиянкам в Кремле - РИА Новости, 08.03.2023
Путин вручил госнаграды россиянкам в Кремле
Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды россиянкам за выдающиеся заслуги. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T13:18
2023-03-08T15:21
общество
херсонская область
россия
луганская область
владимир путин
международный женский день
новороссия
донбасс
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды россиянкам за выдающиеся заслуги.Он подчеркнул, что женщины вносят огромный вклад в развитие государства, достижение общенациональных задач и создание достойного будущего для новых поколений.Глава государства особо отметил заслуги женщин-врачей, которые работают в том числе в Донбассе. "Настоящие герои — женщины-врачи, медицинские работники, в том числе в Донбассе и Новороссии. &lt;...&gt; В здравоохранении, в сфере социального обслуживания всегда востребованы качества, присущие женской душе", — подчеркнул Путин.Кроме того, он выразил признательность женщинам, трудящимся на производствах, военным корреспондентам, учителям и работникам культуры.Президент также заявил, что Россия сегодня вновь столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности, но жители страны демонстрируют примеры отваги и готовность отстаивать правду. По его словам, они защищают будущее нашего государства, которое нужно именно нам самим.Как отметил Путин, русская культура и литература стали ориентирами, которые объединяют общество. Он подчеркнул, что в наши дни чрезвычайно важно их сохранять и изучать.Отмечается, что звания "Мать-героиня" получили Ольга Стрельникова и Альбина Хайдаршина. Орденом Мужества наградили корреспондента из Херсонской области Владу Луговскую, а орденом Пирогова — главврача детской больницы в Луганской Народной Республики Людмилу Белецкую. Ордена Дружбы вручили Галине Алексеевой из музея "Ясная Поляна", а также министру образования и науки Запорожской области Елене Шапуровой.Медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени наградили Ирину Еремину с Туламашзавода, полковника полиции Олесю Лоскутову и сотрудницу приборостроительного завода Ольгу Петрову. Медаль Суворова вручили медсестре Кристине Ким, медаль Жукова — начальнику отдела воинской части Западного военного округа Татьяне Чубченко. Преподавателя класса флейты Наталью Батерину удостоили медали Пушкина.Кроме того, трудящимся в ряде отраслей присвоили звания заслуженных работников. Речь идет о медицине, ракетно-космической промышленности, сельском хозяйстве, соцзащите, текстильной и легкой промышленности, а также сфере транспорта.
https://ria.ru/20230308/medvedev-1856539096.html
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Путин: в нашей стране нет таких отраслей, в которых женщины не добились бы результатов
Путин: в нашей стране нет таких отраслей, в которых женщины не добились бы результатов
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общество, херсонская область , россия, луганская область, владимир путин, международный женский день, новороссия, донбасс
Общество, Херсонская область , Россия, Луганская область, Владимир Путин, Международный женский день, Новороссия, Донбасс
Путин вручил госнаграды россиянкам в Кремле

Президент Владимир Путин вручил государственные награды россиянкам за выдающиеся заслуги

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды россиянкам за выдающиеся заслуги.
Он подчеркнул, что женщины вносят огромный вклад в развитие государства, достижение общенациональных задач и создание достойного будущего для новых поколений.
«

"В нашей стране, пожалуй, нет таких отраслей, сфер деятельности, в которых женщины не добились бы серьезных, значимых результатов", — сказал президент.

Глава государства особо отметил заслуги женщин-врачей, которые работают в том числе в Донбассе.
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"Настоящие герои — женщины-врачи, медицинские работники, в том числе в Донбассе и Новороссии. <...> В здравоохранении, в сфере социального обслуживания всегда востребованы качества, присущие женской душе", — подчеркнул Путин.
Кроме того, он выразил признательность женщинам, трудящимся на производствах, военным корреспондентам, учителям и работникам культуры.
Президент также заявил, что Россия сегодня вновь столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности, но жители страны демонстрируют примеры отваги и готовность отстаивать правду. По его словам, они защищают будущее нашего государства, которое нужно именно нам самим.
Как отметил Путин, русская культура и литература стали ориентирами, которые объединяют общество. Он подчеркнул, что в наши дни чрезвычайно важно их сохранять и изучать.
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Отмечается, что звания "Мать-героиня" получили Ольга Стрельникова и Альбина Хайдаршина. Орденом Мужества наградили корреспондента из Херсонской области Владу Луговскую, а орденом Пирогова — главврача детской больницы в Луганской Народной Республики Людмилу Белецкую. Ордена Дружбы вручили Галине Алексеевой из музея "Ясная Поляна", а также министру образования и науки Запорожской области Елене Шапуровой.
Медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени наградили Ирину Еремину с Туламашзавода, полковника полиции Олесю Лоскутову и сотрудницу приборостроительного завода Ольгу Петрову. Медаль Суворова вручили медсестре Кристине Ким, медаль Жукова — начальнику отдела воинской части Западного военного округа Татьяне Чубченко. Преподавателя класса флейты Наталью Батерину удостоили медали Пушкина.
Кроме того, трудящимся в ряде отраслей присвоили звания заслуженных работников. Речь идет о медицине, ракетно-космической промышленности, сельском хозяйстве, соцзащите, текстильной и легкой промышленности, а также сфере транспорта.
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ОбществоХерсонская областьРоссияЛуганская областьВладимир ПутинМеждународный женский деньНовороссияДонбасс
 
 
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