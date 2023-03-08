https://ria.ru/20230308/muftiy-1856527216.html

Муфтий призвал заботиться о женщинах круглый год

Муфтий призвал заботиться о женщинах круглый год - РИА Новости, 08.03.2023

Муфтий призвал заботиться о женщинах круглый год

Заботиться о женщинах необходимо круглый год, а не только по праздникам, заявил РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T06:03

2023-03-08T06:03

2023-03-08T06:03

альбир крганов

россия

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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Заботиться о женщинах необходимо круглый год, а не только по праздникам, заявил РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов. Он отметил, что 8 Марта не является религиозным праздником, но все равно это "знаменательный день". "Приверженцы ислама в России еще по советской традиции отмечают этот день как светский праздник, как, например, Новый год. Ничего плохого в этом нет", – сказал муфтий. По его словам, праздничный день – это еще и хороший повод провести время с семьей. "Семья – опора нашего общества, базирующегося на традиционных ценностях. Поэтому советую вам уделить время своим родным и близким, как можно больше пообщаться с детьми, поговорить, выслушать, тем самым посвятить себя самому близкому окружению", – заключил Крганов.

https://ria.ru/20230308/svyaschennik-1856487443.html

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альбир крганов, россия