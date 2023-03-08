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Муфтий призвал заботиться о женщинах круглый год - РИА Новости, 08.03.2023
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06:03 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/muftiy-1856527216.html
Муфтий призвал заботиться о женщинах круглый год
Муфтий призвал заботиться о женщинах круглый год - РИА Новости, 08.03.2023
Муфтий призвал заботиться о женщинах круглый год
Заботиться о женщинах необходимо круглый год, а не только по праздникам, заявил РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T06:03
2023-03-08T06:03
альбир крганов
россия
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Заботиться о женщинах необходимо круглый год, а не только по праздникам, заявил РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов. Он отметил, что 8 Марта не является религиозным праздником, но все равно это "знаменательный день". "Приверженцы ислама в России еще по советской традиции отмечают этот день как светский праздник, как, например, Новый год. Ничего плохого в этом нет", – сказал муфтий. По его словам, праздничный день – это еще и хороший повод провести время с семьей. "Семья – опора нашего общества, базирующегося на традиционных ценностях. Поэтому советую вам уделить время своим родным и близким, как можно больше пообщаться с детьми, поговорить, выслушать, тем самым посвятить себя самому близкому окружению", – заключил Крганов.
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альбир крганов, россия
Альбир Крганов, Россия
Муфтий призвал заботиться о женщинах круглый год

Муфтий Крганов: заботиться о женщинах необходимо круглый год, а не только по праздникам

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГлавный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов
Главный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Главный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Заботиться о женщинах необходимо круглый год, а не только по праздникам, заявил РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.
«
"Мужчинам не следует зацикливаться на том, что цветы или духи покупать надо только на 8 Марта, день рождения или другие события. Женщины – это такие создания, которые требуют внимания круглый год, и это внимание им нужно оказывать не задумываясь. На то мы и мужчины. Давайте пожелаем нашим матерям, женам, дочерям здоровья и терпения", – сказал он.
Он отметил, что 8 Марта не является религиозным праздником, но все равно это "знаменательный день".
"Приверженцы ислама в России еще по советской традиции отмечают этот день как светский праздник, как, например, Новый год. Ничего плохого в этом нет", – сказал муфтий.
По его словам, праздничный день – это еще и хороший повод провести время с семьей.
"Семья – опора нашего общества, базирующегося на традиционных ценностях. Поэтому советую вам уделить время своим родным и близким, как можно больше пообщаться с детьми, поговорить, выслушать, тем самым посвятить себя самому близкому окружению", – заключил Крганов.
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