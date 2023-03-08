https://ria.ru/20230308/moroz-1856546081.html

В ночь на 8 марта в Москве образовался морозный туман

В ночь на 8 марта в Москве образовался морозный туман - РИА Новости, 08.03.2023

В ночь на 8 марта в Москве образовался морозный туман

Морозный туман с ухудшением видимости до 100 метров образовался в Москве в ночь на 8 марта из-за январских температур, сообщил в своем телеграм-канале ведущий... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T10:09

2023-03-08T10:09

2023-03-08T10:09

общество

москва

московская область (подмосковье)

клин

евгений тишковец

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Морозный туман с ухудшением видимости до 100 метров образовался в Москве в ночь на 8 марта из-за январских температур, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что в результате радиационного выхолаживания в Москве на базовой метеостанции ВДНХ температура воздуха к 7 утра понизилась до минус 10,4 градуса, а на других столичных метеостанциях Тушино и Бутово – до минус 13,2 градуса и минус 13,5 градуса, соответственно. Такая низкая температура по климату соответствует январским морозам и на 5-8 градусов ниже ночной нормы марта. В Подмосковье самым холодным местом был Клин - минус 16,6. "Из-за резкого понижения температуры и, как следствие, сублимации водяного пара, местами образовался морозный туман с ухудшением видимости до 100 метров. Такие морозные туманы характерны для Сибири и Дальнего Востока с их резко континентальным климатом и суровыми морозами. Туман до полудня рассеется", - сказал Тишковец.

https://ria.ru/20230308/pogoda-1856541953.html

москва

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Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), клин, евгений тишковец