https://ria.ru/20230308/moroz-1856546081.html
В ночь на 8 марта в Москве образовался морозный туман
В ночь на 8 марта в Москве образовался морозный туман - РИА Новости, 08.03.2023
В ночь на 8 марта в Москве образовался морозный туман
Морозный туман с ухудшением видимости до 100 метров образовался в Москве в ночь на 8 марта из-за январских температур, сообщил в своем телеграм-канале ведущий... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T10:09
2023-03-08T10:09
2023-03-08T10:09
общество
москва
московская область (подмосковье)
клин
евгений тишковец
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Морозный туман с ухудшением видимости до 100 метров образовался в Москве в ночь на 8 марта из-за январских температур, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что в результате радиационного выхолаживания в Москве на базовой метеостанции ВДНХ температура воздуха к 7 утра понизилась до минус 10,4 градуса, а на других столичных метеостанциях Тушино и Бутово – до минус 13,2 градуса и минус 13,5 градуса, соответственно. Такая низкая температура по климату соответствует январским морозам и на 5-8 градусов ниже ночной нормы марта. В Подмосковье самым холодным местом был Клин - минус 16,6. "Из-за резкого понижения температуры и, как следствие, сублимации водяного пара, местами образовался морозный туман с ухудшением видимости до 100 метров. Такие морозные туманы характерны для Сибири и Дальнего Востока с их резко континентальным климатом и суровыми морозами. Туман до полудня рассеется", - сказал Тишковец.
https://ria.ru/20230308/pogoda-1856541953.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), клин, евгений тишковец
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Клин, Евгений Тишковец
В ночь на 8 марта в Москве образовался морозный туман
Морозный туман образовался в ночь на 8 марта в Москве из-за январских температур