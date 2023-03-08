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Евросоюз пообещал оказать содействие в укреплении безопасности Молдавии - РИА Новости, 08.03.2023
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12:01 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/moldaviya-1856562373.html
Евросоюз пообещал оказать содействие в укреплении безопасности Молдавии
Евросоюз пообещал оказать содействие в укреплении безопасности Молдавии - РИА Новости, 08.03.2023
Евросоюз пообещал оказать содействие в укреплении безопасности Молдавии
Евросоюз окажет содействие в укреплении безопасности Молдавии, заявила в интервью кишинёвскому радио пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T12:01
2023-03-08T12:01
в мире
молдавия
кишинев
майя санду
жозеп боррель
игорь гросу
нато
евросоюз
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КИШИНЕВ, 8 мар – РИА Новости. Евросоюз окажет содействие в укреплении безопасности Молдавии, заявила в интервью кишинёвскому радио пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Палома Холл Кабальеро. Ранее глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску заявил, что верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель высказался за отправку в страну гражданской миссии по безопасности и обороне, которая должна помочь Кишиневу укрепить способность противостоять гибридным угрозам. Попеску подчеркнул, что Молдавия уже получает помощь по линии безопасности через Европейский фонд мира. "Евросоюз постоянно ищет дальнейшие пути усиления сферы безопасности Молдавии, в связи с этим в странах ЕС на высшем уровне уже обсуждают возможность отправки в республику гражданской миссии CSDP ("Общая политика безопасности и обороны", Common Security and Defence Policy)" - сказала Кабальеро в интервью радио Europa Libera ("Свободная Европа"). При этом она подчеркнула, что "пока еще слишком рано говорить о том, когда может быть принято подобное решение". Ранее спикер парламента Молдавии, председатель правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил в интервью местным СМИ, что молдавские власти запросили у Евросоюза системы ПВО через программу European Peace Facility, частью которой является CSDP. По его словам, данное приобретение "является одним из приоритетов Молдавии, поскольку речь идет о защите гражданской авиации, об инфраструктуре республики" Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Также представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие, в частности, речь идет о необходимости создания системы ПВО.
https://ria.ru/20230308/moldaviya-1856544221.html
https://ria.ru/20230306/pvo-1856235227.html
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в мире, молдавия, кишинев, майя санду, жозеп боррель, игорь гросу, нато, евросоюз
В мире, Молдавия, Кишинев, Майя Санду, Жозеп Боррель, Игорь Гросу, НАТО, Евросоюз
Евросоюз пообещал оказать содействие в укреплении безопасности Молдавии

Евросоюз развернет в Молдавии гражданскую миссию для укрепления безопасности

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 мар – РИА Новости. Евросоюз окажет содействие в укреплении безопасности Молдавии, заявила в интервью кишинёвскому радио пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Палома Холл Кабальеро.
Ранее глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску заявил, что верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель высказался за отправку в страну гражданской миссии по безопасности и обороне, которая должна помочь Кишиневу укрепить способность противостоять гибридным угрозам. Попеску подчеркнул, что Молдавия уже получает помощь по линии безопасности через Европейский фонд мира.
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"Евросоюз постоянно ищет дальнейшие пути усиления сферы безопасности Молдавии, в связи с этим в странах ЕС на высшем уровне уже обсуждают возможность отправки в республику гражданской миссии CSDP ("Общая политика безопасности и обороны", Common Security and Defence Policy)" - сказала Кабальеро в интервью радио Europa Libera ("Свободная Европа").
При этом она подчеркнула, что "пока еще слишком рано говорить о том, когда может быть принято подобное решение".
Ранее спикер парламента Молдавии, председатель правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил в интервью местным СМИ, что молдавские власти запросили у Евросоюза системы ПВО через программу European Peace Facility, частью которой является CSDP. По его словам, данное приобретение "является одним из приоритетов Молдавии, поскольку речь идет о защите гражданской авиации, об инфраструктуре республики"
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Также представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие, в частности, речь идет о необходимости создания системы ПВО.
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В миреМолдавияКишиневМайя СандуЖозеп БоррельИгорь ГросуНАТОЕвросоюз
 
 
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