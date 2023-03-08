https://ria.ru/20230308/moldaviya-1856548383.html
Оппозиция в Молдавии призвала компенсировать населению зимние счета
Оппозиция в Молдавии призвала компенсировать населению зимние счета - РИА Новости, 08.03.2023
Оппозиция в Молдавии призвала компенсировать населению зимние счета
Власти Молдавии должно компенсировать жителям страны затраты на отопление и электроэнергию, которые они понесли в зимний период, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T10:24
2023-03-08T10:24
2023-03-08T10:24
в мире
молдавия
марина таубер
евросоюз
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КИШИНЕВ, 8 мар – РИА Новости. Власти Молдавии должно компенсировать жителям страны затраты на отопление и электроэнергию, которые они понесли в зимний период, заявила в интервью РИА Новости вице-председатель оппозиционной молдавской партии "Шор" Марина Таубер. Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тариф на газ для потребителей вырос в течение прошлого года в семь раз, а на электроэнергию с января 2022 года - в четыре раза, также более чем вдвое подняты тарифы на водоснабжение домохозяйств. На этом фоне кабмин ввел режим жесткой экономии, а из бюджета были выделены около 5 миллиардов леев (261 миллион долларов) на компенсации бытовым потребителям за газ, электроэнергию и отопление жилья. На фоне роста тарифов в Молдавии прошли антиправительственные акции протеста. "В зимний период граждане существенно ощутили бремя роста тарифов на отопление и электроэнергию. Поэтому в рамках акции "Движение для народа" звучат призывы к властям компенсировать затраты граждан на отопление и электроэнергию. Мы убеждены, что у властей есть для этого все рычаги и финансы. И правящее большинство, и президент объявляли, что за 2 года в страну поступил один миллиард евро. Только в 2023 году ЕС выделил 250 млн евро, а ранее 300 млн на повышение энергетической безопасности. По нашим подсчетам, четвертой части этих средств достаточно, чтобы государство оплатило счета населению за газ, тепло, электричество за все три зимних месяца", - сказала Таубер. Политик обратила внимание, что фракция партии "Шор" в парламенте неоднократно выдвигала законодательные инициативы, направленные на решение проблем социального характера, но правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) блокировала все предложения. "Наши законодательные инициативы касались и повышения, и индексаций пенсий, других социальных выплат. Но ПДС проигнорировала все наши законопроекты, она не идет на контакт с оппозицией. Сейчас пенсии в стране в три раза меньше, чем инфляция, затраты на коммунальные услуги колоссальные. К примеру, у многих пенсионеров пенсия меньше, чем 2000 леев (примерно 100 евро), а счета за газ составляют порядка 4000-6000 леев (около 200-400 евро), как людям в такой ситуации выживать ", - отметила Таубер.
https://ria.ru/20230308/moldaviya-1856544221.html
https://ria.ru/20230308/moldaviya-1856532791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, марина таубер, евросоюз
В мире, Молдавия, Марина Таубер, Евросоюз
Оппозиция в Молдавии призвала компенсировать населению зимние счета
Оппозиция в Молдавии призвала власти страны компенсировать населению зимние счета ЖКХ
КИШИНЕВ, 8 мар – РИА Новости. Власти Молдавии должно компенсировать жителям страны затраты на отопление и электроэнергию, которые они понесли в зимний период, заявила в интервью РИА Новости вице-председатель оппозиционной молдавской партии "Шор" Марина Таубер.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тариф на газ для потребителей вырос в течение прошлого года в семь раз, а на электроэнергию с января 2022 года - в четыре раза, также более чем вдвое подняты тарифы на водоснабжение домохозяйств. На этом фоне кабмин ввел режим жесткой экономии, а из бюджета были выделены около 5 миллиардов леев (261 миллион долларов) на компенсации бытовым потребителям за газ, электроэнергию и отопление жилья. На фоне роста тарифов в Молдавии прошли антиправительственные акции протеста.
Власти Молдавии скатываются в диктатуру, заявили в партии "Шор"
"В зимний период граждане существенно ощутили бремя роста тарифов на отопление и электроэнергию. Поэтому в рамках акции "Движение для народа" звучат призывы к властям компенсировать затраты граждан на отопление и электроэнергию. Мы убеждены, что у властей есть для этого все рычаги и финансы. И правящее большинство, и президент объявляли, что за 2 года в страну поступил один миллиард евро. Только в 2023 году ЕС
выделил 250 млн евро, а ранее 300 млн на повышение энергетической безопасности. По нашим подсчетам, четвертой части этих средств достаточно, чтобы государство оплатило счета населению за газ, тепло, электричество за все три зимних месяца", - сказала Таубер.
Политик обратила внимание, что фракция партии "Шор" в парламенте неоднократно выдвигала законодательные инициативы, направленные на решение проблем социального характера, но правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) блокировала все предложения.
"Наши законодательные инициативы касались и повышения, и индексаций пенсий, других социальных выплат. Но ПДС проигнорировала все наши законопроекты, она не идет на контакт с оппозицией. Сейчас пенсии в стране в три раза меньше, чем инфляция, затраты на коммунальные услуги колоссальные. К примеру, у многих пенсионеров пенсия меньше, чем 2000 леев (примерно 100 евро), а счета за газ составляют порядка 4000-6000 леев (около 200-400 евро), как людям в такой ситуации выживать ", - отметила Таубер.
В партии "Шор" убеждены, что Молдавия не должна вступать в НАТО