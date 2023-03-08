https://ria.ru/20230308/moldaviya-1856544221.html

Власти Молдавии скатываются в диктатуру, заявили в партии "Шор"

Власти Молдавии скатываются в диктатуру, заявили в партии "Шор" - РИА Новости, 08.03.2023

Власти Молдавии скатываются в диктатуру, заявили в партии "Шор"

Власти Молдавии игнорируют диалог с оппозицией и скатываются в диктатуру, сказала в интервью РИА Новости вице-председатель молдавской партии "Шор" Марина... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T09:59

2023-03-08T09:59

2023-03-08T12:54

в мире

молдавия

кишинев

майя санду

марина таубер

игорь додон

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КИШИНЕВ, 8 мар – РИА Новости. Власти Молдавии игнорируют диалог с оппозицией и скатываются в диктатуру, сказала в интервью РИА Новости вице-председатель молдавской партии "Шор" Марина Таубер. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя с участием оппозиционных сил, включая партию "Шор". Она выступила за расширение полномочий Службы информации и безопасности (СИБ) и других правоохранительных структур в контексте предполагаемых попыток "дестабилизации" ситуации в стране. При этом партия "Шор" заявила, что возобновляет акции протеста против роста тарифов на электроэнергию и роста цен, сразу после этого прокуратура сообщила о задержании восьми сторонников партии "Шор", подозреваемых в соучастии в незаконном финансировании политсилы со стороны организованной преступной группы. "Вместо конструктивного диалога с оппозицией, вместо того, чтобы прислушаться к мнению народа, режим Майи Санду скатывается в откровенную диктатуру. В стране преследуются неугодные партии, СМИ и оппоненты, и это не может не беспокоить. Социальная сфера, экономика, бизнес – все в нашей стране страдают от некомпетентного управления ПДС и Майи Санду. Ситуация катастрофическая - люди уезжают из страны, бизнесмены выводят капитал, закрываются предприятия. Неужели то, что в ходе протестов мы просим полицейских открыть колонне манифестантов путь на площадь, является дестабилизацией, нарушением общественного порядка?" – сказала Таубер. Политик подчеркнула, что акции протеста, которые поддерживает и проводит партия "Шор" "всегда были мирными, таковыми они будут и впредь". Весной прошлого года в стране начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов, лидером которой был экс-президент страны Игорь Додон, и партия "Шор", сразу же после этого в Кишиневе прокатилась серия арестов представителей оппозиции. Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Политику были выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины, позже его перевели под судебный контроль. Также под судебным контролем находится Таубер и региональные лидеры политсилы.

https://ria.ru/20230308/moldaviya-1856532791.html

https://ria.ru/20230308/moldaviya-1856537615.html

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кишинев

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, майя санду, марина таубер, игорь додон