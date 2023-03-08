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Партия "Шор" выступила за сокращение военного бюджета Молдавии - РИА Новости, 08.03.2023
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09:13 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/moldaviya-1856537615.html
Партия "Шор" выступила за сокращение военного бюджета Молдавии
Партия "Шор" выступила за сокращение военного бюджета Молдавии - РИА Новости, 08.03.2023
Партия "Шор" выступила за сокращение военного бюджета Молдавии
Молдавия должна сократить свой военный бюджет, чтобы часть денег направить на развитие и поддержку социального сектора, считает вице-председатель оппозиционной... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T09:13
2023-03-08T09:13
в мире
молдавия
майя санду
марина таубер
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КИШИНЕВ, 8 мар – РИА Новости. Молдавия должна сократить свой военный бюджет, чтобы часть денег направить на развитие и поддержку социального сектора, считает вице-председатель оппозиционной молдавской партии "Шор" Марина Таубер. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Также представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие, в частности, речь идет о необходимости создания системы ПВО. "Молдавия должна сократить свой военный бюджет, а необходимые суммы направить в первую очередь на покрытие коммунальных расходов за зимние месяцы за газ, электричество и отопление. Это, кстати, мы отразили в своей резолюции на недавнем протесте "Движения для народа". Мы осудили милитаристскую риторику президента Санду, нового премьера Дорина Речана. Молдавия - мирная страна, мы ни с кем не собираемся и не хотим воевать. Вместо идеи о закупке вооружения, власти должны озаботиться развитием социального сектора", - сказала Таубер в интервью РИА Новости. Ранее представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств. Согласно закону о государственном бюджете на 2023 год, бюджет министерства обороны увеличился на 649,9 миллиона леев (36,6 миллиона долларов - ред.).
https://ria.ru/20230308/moldaviya-1856532791.html
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в мире, молдавия, майя санду, марина таубер
В мире, Молдавия, Майя Санду, Марина Таубер
Партия "Шор" выступила за сокращение военного бюджета Молдавии

Вице-председатель "Шор" Таубер заявила, что Молдавия должна сократить военный бюджет

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкВице-председатель партии "Шор" Марина Таубер
Вице-председатель партии Шор Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 мар – РИА Новости. Молдавия должна сократить свой военный бюджет, чтобы часть денег направить на развитие и поддержку социального сектора, считает вице-председатель оппозиционной молдавской партии "Шор" Марина Таубер.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Также представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие, в частности, речь идет о необходимости создания системы ПВО.
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"Молдавия должна сократить свой военный бюджет, а необходимые суммы направить в первую очередь на покрытие коммунальных расходов за зимние месяцы за газ, электричество и отопление. Это, кстати, мы отразили в своей резолюции на недавнем протесте "Движения для народа". Мы осудили милитаристскую риторику президента Санду, нового премьера Дорина Речана. Молдавия - мирная страна, мы ни с кем не собираемся и не хотим воевать. Вместо идеи о закупке вооружения, власти должны озаботиться развитием социального сектора", - сказала Таубер в интервью РИА Новости.
Ранее представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств. Согласно закону о государственном бюджете на 2023 год, бюджет министерства обороны увеличился на 649,9 миллиона леев (36,6 миллиона долларов - ред.).
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В миреМолдавияМайя СандуМарина Таубер
 
 
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