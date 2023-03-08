https://ria.ru/20230308/moldaviya-1856537615.html
Партия "Шор" выступила за сокращение военного бюджета Молдавии
Партия "Шор" выступила за сокращение военного бюджета Молдавии - РИА Новости, 08.03.2023
Партия "Шор" выступила за сокращение военного бюджета Молдавии
Молдавия должна сократить свой военный бюджет, чтобы часть денег направить на развитие и поддержку социального сектора, считает вице-председатель оппозиционной... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T09:13
2023-03-08T09:13
2023-03-08T09:13
в мире
молдавия
майя санду
марина таубер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852981466_0:0:1507:849_1920x0_80_0_0_baaaa1936ba183b31676e69420505b35.jpg
КИШИНЕВ, 8 мар – РИА Новости. Молдавия должна сократить свой военный бюджет, чтобы часть денег направить на развитие и поддержку социального сектора, считает вице-председатель оппозиционной молдавской партии "Шор" Марина Таубер. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Также представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие, в частности, речь идет о необходимости создания системы ПВО. "Молдавия должна сократить свой военный бюджет, а необходимые суммы направить в первую очередь на покрытие коммунальных расходов за зимние месяцы за газ, электричество и отопление. Это, кстати, мы отразили в своей резолюции на недавнем протесте "Движения для народа". Мы осудили милитаристскую риторику президента Санду, нового премьера Дорина Речана. Молдавия - мирная страна, мы ни с кем не собираемся и не хотим воевать. Вместо идеи о закупке вооружения, власти должны озаботиться развитием социального сектора", - сказала Таубер в интервью РИА Новости. Ранее представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств. Согласно закону о государственном бюджете на 2023 год, бюджет министерства обороны увеличился на 649,9 миллиона леев (36,6 миллиона долларов - ред.).
https://ria.ru/20230308/moldaviya-1856532791.html
https://ria.ru/20230308/moldaviya-1856529015.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852981466_180:0:1456:957_1920x0_80_0_0_60567b0dbddaead7631dcdf52ba14246.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, майя санду, марина таубер
В мире, Молдавия, Майя Санду, Марина Таубер
Партия "Шор" выступила за сокращение военного бюджета Молдавии
Вице-председатель "Шор" Таубер заявила, что Молдавия должна сократить военный бюджет
КИШИНЕВ, 8 мар – РИА Новости. Молдавия должна сократить свой военный бюджет, чтобы часть денег направить на развитие и поддержку социального сектора, считает вице-председатель оппозиционной молдавской партии "Шор" Марина Таубер.
Ранее президент Молдавии Майя Санду
в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Также представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие, в частности, речь идет о необходимости создания системы ПВО.
В партии "Шор" убеждены, что Молдавия не должна вступать в НАТО
"Молдавия должна сократить свой военный бюджет, а необходимые суммы направить в первую очередь на покрытие коммунальных расходов за зимние месяцы за газ, электричество и отопление. Это, кстати, мы отразили в своей резолюции на недавнем протесте "Движения для народа". Мы осудили милитаристскую риторику президента Санду, нового премьера Дорина Речана. Молдавия - мирная страна, мы ни с кем не собираемся и не хотим воевать. Вместо идеи о закупке вооружения, власти должны озаботиться развитием социального сектора", - сказала Таубер в интервью РИА Новости.
Ранее представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств. Согласно закону о государственном бюджете на 2023 год, бюджет министерства обороны увеличился на 649,9 миллиона леев (36,6 миллиона долларов - ред.).
В партии "Шор" пообещали добиваться отставки властей Молдавии