https://ria.ru/20230308/moldaviya-1856537615.html

Партия "Шор" выступила за сокращение военного бюджета Молдавии

Партия "Шор" выступила за сокращение военного бюджета Молдавии - РИА Новости, 08.03.2023

Партия "Шор" выступила за сокращение военного бюджета Молдавии

Молдавия должна сократить свой военный бюджет, чтобы часть денег направить на развитие и поддержку социального сектора, считает вице-председатель оппозиционной... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T09:13

2023-03-08T09:13

2023-03-08T09:13

в мире

молдавия

майя санду

марина таубер

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КИШИНЕВ, 8 мар – РИА Новости. Молдавия должна сократить свой военный бюджет, чтобы часть денег направить на развитие и поддержку социального сектора, считает вице-председатель оппозиционной молдавской партии "Шор" Марина Таубер. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Также представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие, в частности, речь идет о необходимости создания системы ПВО. "Молдавия должна сократить свой военный бюджет, а необходимые суммы направить в первую очередь на покрытие коммунальных расходов за зимние месяцы за газ, электричество и отопление. Это, кстати, мы отразили в своей резолюции на недавнем протесте "Движения для народа". Мы осудили милитаристскую риторику президента Санду, нового премьера Дорина Речана. Молдавия - мирная страна, мы ни с кем не собираемся и не хотим воевать. Вместо идеи о закупке вооружения, власти должны озаботиться развитием социального сектора", - сказала Таубер в интервью РИА Новости. Ранее представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств. Согласно закону о государственном бюджете на 2023 год, бюджет министерства обороны увеличился на 649,9 миллиона леев (36,6 миллиона долларов - ред.).

https://ria.ru/20230308/moldaviya-1856532791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, майя санду, марина таубер